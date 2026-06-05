L’ex Prince Andrew photographié le visage tuméfié, frère de Charles III

Un cliché a relancé la couverture médiatique autour d’Andrew Mountbatten‑Windsor. Le frère du roi Charles III a été aperçu le 4 juin 2026 au volant d’un SUV noir sur l’étendue de Sandringham, dans le Norfolk, affichant un important hématome sur la partie droite du visage, allant de la tempe à la joue, selon TMZ.

La contusion, qui masquait son œil droit et descendait vers la joue, a été photographiée alors qu’il circulait à proximité de sa résidence de Marsh Farm. Aucune explication officielle n’a été communiquée sur l’origine de cette blessure.

The Times a évoqué une piste médicale sans gravité. Auprès du Daily Mail, une personne proche de l’ancien duc d’York a indiqué qu’il n’y avait « pas de drame » et « pas de raison de s’inquiéter », en invoquant la confidentialité des informations médicales, des éléments jugés insuffisants pour mettre fin aux interrogations au Royaume‑Uni.

Situation résidentielle et affaires judiciaires

Andrew Mountbatten‑Windsor vit sur le domaine de Sandringham depuis février, après avoir quitté Royal Lodge, son ancienne demeure de trente pièces à Windsor où il avait résidé pendant plus de vingt ans. Il avait d’abord été installé à Wood Farm, puis s’est installé à Marsh Farm en avril, suite à d’importants travaux de rénovation.

Son apparition en public a été rare ces derniers mois, période durant laquelle sa vie personnelle et judiciaire a été très chargée. En octobre 2025, le roi Charles III lui a retiré ses titres royaux alors que ses liens avec le financier américain condamné Jeffrey Epstein faisaient l’objet d’un examen approfondi.

Lors d’un séjour au domaine de Sandringham en mars, Charles III n’avait pas cherché à rencontrer son frère et n’avait « aucune intention de le faire », selon des sources proches du palais.

Le 19 février 2026, jour de son 66e anniversaire, Andrew Mountbatten‑Windsor a été interpellé à son domicile de Sandringham par la police, soupçonné de faute dans l’exercice d’une fonction publique. Il a été relâché après une journée de garde à vue, au terme d’un interrogatoire portant sur des allégations selon lesquelles il aurait transmis des documents commerciaux confidentiels au financier Jeffrey Epstein.

Une photo de sa sortie de garde à vue, manifestement sous le choc à l’arrière de son Range Rover, a fait le tour des médias. Depuis cette interpellation, des procédures se sont ajoutées : TMZ rapporte l’ouverture fin mai 2026 d’une nouvelle enquête pour inconduite sexuelle. La BBC a en outre révélé que Buckingham Palace aurait été informé dès 2020, le Lord Chambellan ayant reçu quelque 30 000 courriels décrivant ses opérations financières, y compris le partage allégué d’informations confidentielles avec Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten‑Windsor nie l’ensemble des accusations qui pèsent sur lui. En application du principe de présomption d’innocence, ces faits ne sont pas établis à ce stade.