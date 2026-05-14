Cannes 2026 : séparation surprise pour Iris Mittenaere et Antoine Dupont sur le tapis rouge

Chaque année, le Festival de Cannes attire une pléiade de stars internationales, et parmi elles, Iris Mittenaere demeure une figure incontournable du tapis rouge. Ce jeudi 14 mai 2026, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 a une nouvelle fois captivé l’attention lors de la présentation du film Fatherland , œuvre du réalisateur Paweł Pawlikowski. Sa montée des marches, soigneusement préparée et largement relayée sur ses réseaux sociaux, a marqué les esprits par une élégance assumée, mais aussi par une absence notable : celle d’Antoine Dupont, compagnon de longue date, dont l’absence n’est pas passée inaperçue au milieu des projecteurs de la Croisette.

La veille, Iris Mittenaere avait déjà brillé lors de la soirée organisée par L’Oréal Paris, dont elle est l’une des égéries, en compagnie de personnalités telles que Demi Moore. Elle a partagé divers moments privilégiés, entre selfies et interactions avec les aficionados présents, confirmant son image d’icône accessible et moderne. Cependant, l’absence d’Antoine Dupont, le célèbre capitaine du XV de France, lors de cette montée des marches a attisé l’attention des médias et des fans, ajoutant une nouvelle dimension à leur relation publique.

Une montée des marches solo pour Iris Mittenaere

La montée des marches de ce jeudi a mis en lumière la féminité et la simplicité chic d’Iris Mittenaere. Sa robe bustier couleur lilas, caractérisée par une bretelle asymétrique unique, était une pièce magistralement travaillée, jouant avec les transparences par un drapé délicat qui mettait en valeur sa silhouette. Ce choix vestimentaire, à la fois audacieux et sobre, s’inscrivait parfaitement dans l’ambiance glamour et sophistiquée propre au Festival de Cannes.

Son coiffeur attitré, Paul Duchemin, a sublimé sa mise en beauté en coiffant ses cheveux de manière impeccable, renforçant ainsi le raffinement de son allure. Avant de gravir les marches du Palais des Festivals, Iris a pris le temps d’échanger avec les fans en signant des autographes et en posant pour des photos, démontrant une relation authentique avec son public. Les coulisses de sa préparation ont également été dévoilées sur ses réseaux sociaux, offrant aux 3,4 millions d’abonnés un aperçu exclusif de son rituel beauté et de l’envers du décor, une stratégie de communication qui alimente son aura médiatique.

Antoine Dupont aux abonnés absents

En 2025, le couple formé par Iris Mittenaere et Antoine Dupont avait fait sensation sur le tapis rouge, affichant une complicité évidente devant les caméras, sans pour autant communiquer officiellement sur leur relation. Cette année, cette dynamique a changé. Antoine Dupont, actuellement joueur phare du Stade Toulousain, était absent de l’événement en raison d’un engagement sportif majeur : un match de Top 14 contre La Rochelle programmé dimanche soir, ce qui l’a empêché de rejoindre Iris sur la Croisette.

Cette absence sportive n’a pas empêché les indices relatifs à leur relation de se multiplier depuis plusieurs mois. Iris Mittenaere est régulièrement aperçue dans les tribunes lors des rencontres de rugby d’Antoine Dupont, notamment pendant le Tournoi des Six Nations où elle avait évoqué son soutien comme un « jour spécial ». Le couple partage également des moments de vacances, comme leur séjour récent sur l’île Maurice, où ils ont été vus fréquentant des sites paradisiaques proches l’un de l’autre et logeant dans le même hôtel, bien que chacun ait gardé une certaine distance dans les apparitions publiques.

Antoine Dupont a par ailleurs alimenté la complicité virtuelle en publiant une photo humoristique de lui portant un diadème, symbole iconique des concours de beauté et allusion directe aux clichés partagés par Iris Mittenaere sur ses réseaux sociaux. Ce clin d’œil témoigne d’une relation teintée d’humour et de tendresse, confirmant que malgré l’absence physique sur le tapis rouge, le lien entre les deux personnalités reste fort et suivi avec attention par leurs fans comme par les médias.