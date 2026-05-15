Renaud : Lolita Séchan émue sur le plateau de C à vous en évoquant son père

France 2 a diffusé en prime-time le 12 mai le documentaire « Renaud à cœur perdu », et la fille du chanteur, Lolita Séchan , est revenue publiquement sur l’état de santé et l’engagement de son père lors d’une intervention très suivie dans l’émission C à vous sur France 5 le même jour. Le film de 2 heures 20, réalisé par Tancrède Ramonet, et les annonces autour des concerts prévus mi-mai ont relancé l’attention du public sur la carrière et les combats de l’artiste de 74 ans.

Le documentaire, présenté comme un portrait intime, a été conduit par Tancrède Ramonet avec l’accompagnement de Lolita Séchan, qui assure également la gestion de la carrière de son père. Selon les informations diffusées à l’antenne, elle a permis au réalisateur d’accéder à des témoignages de proches, notamment Dominique, la première compagne du chanteur. La durée et le format de l’émission ont laissé place à des entretiens approfondis et à des archives, visant à retracer les étapes majeures de la trajectoire artistique de Renaud.

Invitée de C à vous, Lolita Séchan, âgée de 45 ans, a précisé qu’il n’était pas question de « faire du drama » ni de « déballer des scoops ». L’animatrice Aurélie Casse a souligné la dimension intime du documentaire en évoquant « l’ouverture des secrets de famille ». Interrogée sur l’état actuel de son père, Lolita a répondu que « il va très bien », décrivant une journée de travail en studio qui s’est étirée sur dix heures avec de nombreux proches et collaborateurs : Alain Souchon, ses fils, Jean‑Louis Aubert, Émilie Loiseau, Renaud Luce, ainsi que des artistes plus jeunes comme Mentissa. La jeune femme a admis avoir été émue lorsqu’on lui a demandé si son père restait « encore révolté à 74 ans » : « Oui, c’est ce qui me touche le plus… parce que je sais que c’est ce qui le tient vivant. »

Renaud « toujours vivant » et bientôt de retour sur scène

Les célébrations des cinquante ans de carrière de Renaud doivent se poursuivre sur scène. Le chanteur est attendu les 14, 15 et 16 mai au Zénith de Paris pour une série de trois concerts annoncés comme exceptionnels. Ces rendez‑vous marquent une étape importante de commémoration et rassemblent plusieurs artistes invités sur la même affiche.

Parmi les artistes annoncés pour accompagner Renaud figurent Francis Cabrel, Jean‑Louis Aubert, Mentissa, Pascal Obispo, Élodie Frégé, Alain Souchon, Julien Clerc, Vianney et Bénabar. La chanteuse Axelle Red devait également monter sur scène aux côtés de l’auteur de Mistral Gagnant, pour une interprétation commune de Manhattan‑Kaboul, titre sorti en 2002 peu après les attentats du 11 septembre et évoqué lors des interventions médiatiques entourant cette période de concerts.