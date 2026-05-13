Insolite : elle vole 46 millions FCFA à son mari pour les remettre à son ex

Le tribunal de première instance de Cotonou a examiné ce mercredi 13 mai 2026 une affaire de vol portant sur 46 millions de francs CFA, commis au sein d’un couple résidant à Akpakpa, un quartier de la capitale économique du Bénn. La prévenue, âgée de 27 ans, a reconnu à la barre avoir soustrait la somme à son mari, âgé de 47 ans, avant de disparaître du domicile conjugal pendant près de trois semaines. Selon les informations relayées par plusieurs médias, elle a remis les fonds à son ancien compagnon, qui lui avait promis de reprendre leur relation.

Face aux juges, la prévenue a déclaré qu’elle entretenait des contacts avec son ex-compagnon malgré deux ans de mariage avec sa victime. Cet ancien compagnon lui aurait promis de la reprendre comme épouse en contrepartie de la remise des fonds. Selon ses propres aveux, une semaine après avoir réceptionné les 46 millions FCFA, l’ex-compagnon a coupé tout contact et est introuvable à ce jour.

La prévenue a promis de coopérer avec la justice pour faciliter l’arrestation de l’ancien compagnon, désigné comme le principal bénéficiaire du vol. La défense a plaidé pour la remise en liberté de la prévenue en soutenant que l’ex-compagnon est un escroc qui aurait manipulé sa cliente dans le but de déstabiliser le couple. Le tribunal a renvoyé le dossier au 10 juin 2026 pour délibéré.

Abandon des poursuites souhaité par la victime

Le mari, âgé de 47 ans, a demandé au tribunal l’abandon des poursuites en déclarant vouloir régler l’affaire dans un cadre familial. Malgré ce souhait, le tribunal n’a pas accédé à la demande, la procédure pénale suivant son cours jusqu’au délibéré prévu le 10 juin 2026. La prévenue a sollicité à la barre le pardon de son époux.