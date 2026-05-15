Eurovision 2026 : que deviennent les Twin Twin douze ans après leur dernière place avec Moustache

Le samedi 16 mai prochain, la 70e édition du concours Eurovision de la chanson se tiendra à la Stadthalle de Vienne, en Autriche. Vingt-cinq pays seront en lice pour succéder à l’artiste JJ, tenant du titre avec sa chanson Wasted Love. Parmi les participants, la France sera représentée par la jeune Monroe, âgée de 17 ans, révélée par l’émission « Prodiges » sur France 2 en 2024. Son titre Regarde ! promet de marquer les esprits grâce à ses aigus impressionnants, une performance très attendue par le public et les jurys internationaux. Ce contexte international prestigieux ravive la mémoire du dernier épisode français marquant au concours, celui du groupe Twin Twin, qui avait représenté la France il y a douze ans avec la chanson dynamique Moustache.

En 2014, les membres de Twin Twin — Lorent Idir, François Djemel et Patrick Biyik — avaient été sélectionnés par les téléspectateurs via l’émission « Les Chansons d’abord » pour défendre les couleurs françaises à Copenhague, au Danemark. Malheureusement, leur performance ne suscita pas l’enthousiasme escompté. Face à vingt-six concurrents, la France termina à la dernière place du classement avec seulement deux points, attribués par la Suède et la Finlande. Ce résultat constituait alors le plus faible score jamais obtenu par la France dans l’histoire de sa participation, depuis 1956.

Après leur élimination retentissante, les Twin Twin s’étaient envolés pour New York dans la perspective d’enregistrer un second album, qui n’a finalement jamais été publié aux États-Unis. Ce n’est qu’en 2019 que le groupe sort un nouvel opus intitulé Paradiso, sous le label indépendant SPNG Records. Ce disque propose quinze titres inédits, dont des collaborations notables comme le morceau Routine en duo avec l’artiste Grems, mettant en valeur un virage marqué vers le rap. Toutefois, l’activité du groupe fut rapidement freinée par la pandémie de Covid-19. Leur présence sur les réseaux sociaux se résuma à une unique publication sur Instagram en avril 2020, où les trois membres apparaissent sous la forme de marionnettes, illustrant une période d’absence prolongée.

Le parcours individuel des membres des Twin Twin après l’Eurovision

Depuis ce temps, les trois artistes ont opté pour des voies distinctes, explorant chacun des disciplines artistiques variées, tout en conservant une certaine discrétion dans leur carrière publique. Lorent Idir, chanteur et leader du groupe, privilégie désormais une démarche plus conceptuelle, se décrivant sur Instagram comme un « spécialiste de l’innovation en contexte incertain ». En solo, il adopte l’alias Mvl9kv et dévoile un projet musical sombre et introspectif, avec son premier EP publié en 2022, signe d’une réinvention artistique notable.

François Djemel, son frère jumeau, s’est quant à lui orienté vers les arts plastiques, se définissant comme artiste « nomade ». Sous le nom de François Ardouvin, il s’investit dans la peinture et les arts graphiques. Il a collaboré avec la marque française de prêt-à-porter Sézane et réalisé une bande dessinée pour la boutique parisienne Dingue de Lunettes, alliant ainsi créativité visuelle et design.

Enfin, Patrick Biyik poursuit une trajectoire solo à travers son projet The Accident, acronyme signifiant « Apte A Contre Carrer Idées Débiles Et Nazes Tonton ». Créé en 2011 à la suite d’un accident de vélo, ce projet reflète son engagement personnel dans le domaine musical en parallèle de ses activités de producteur. Il est également à l’origine de la production du groupe La jeune fille à la moustache, poursuivant ainsi son implication dans la scène indépendante.