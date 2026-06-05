Kelly Vedovelli a accouché de ses jumelles, Céleste et Esmée

Kelly Vedovelli, connue pour avoir été la muse du clip Bella de Gims en 2013 puis pour son rôle de DJ dans l’émission Touche pas à mon poste, a récemment annoncé une heureuse nouvelle à ses fans : la naissance de ses jumelles, Céleste et Esmée. Après une grossesse marquée par des complications et un long repos forcé, elle a finalement donné naissance à ses deux filles. Cette nouvelle a été partagée sur ses réseaux sociaux, suscitant une vive émotion auprès de sa communauté ainsi que de nombreuses félicitations de la part de ses proches et personnalités du milieu médiatique.

Depuis ses débuts dans le monde du spectacle, Kelly Vedovelli s’est fait connaître non seulement par son professionnalisme mais également par sa discrétion sur sa vie privée. Après avoir occupé le poste de DJ au sein de Touche pas à mon poste, elle a quitté l’émission de Cyril Hanouna à la suite du passage de l’animateur vers le groupe M6. Contrairement à certains de ses collègues, elle a choisi de poursuivre sa carrière sur d’autres projets, notamment en animant sa propre émission intitulée Les petits papiers de Kelly sur Gossip Room. Cependant, depuis février dernier, cette activité a été mise entre parenthèses en raison de sa grossesse annoncée publiquement sur les réseaux sociaux.

La grossesse de Kelly Vedovelli n’a pas été facile. La jeune femme a partagé avec ses abonnés les difficultés rencontrées, révélant notamment qu’elle a dû rester alitée pendant plusieurs semaines pour préserver sa santé et celle de ses bébés. En dépit de cette période compliquée, elle a été soutenue par son entourage proche, y compris son compagnon ainsi que ses amies, qui ont été d’un grand réconfort durant cette étape cruciale. Elle a exprimé sa reconnaissance envers leurs messages d’amour et d’encouragement, soulignant l’importance de ce soutien pour elle.

Un accouchement discret suivi par une annonce émouvante

En début de semaine, Kelly Vedovelli a créé une vive inquiétude parmi ses admirateurs en postant des photos prises depuis une ambulance, alors qu’elle était en route vers l’hôpital. Ce déplacement en urgence a rapidement été interprété comme le signe imminent de son accouchement, une hypothèse confirmée par son compagnon qui a publié à son tour des images corroborant cette démarche.

Après quelques jours sans nouvelle, Kelly Vedovelli est réapparue sur les réseaux sociaux pour annoncer officiellement la naissance de ses jumelles, Céleste et Esmée. Elle a partagé une série de clichés très touchants où l’on voit ses mains serrer celles du père tandis que de minuscules pieds de bébés viennent rappeler la fragilité et la beauté de la vie. Cette présentation délicate était une manière douce et intime de partager cette grande étape avec sa communauté sans exposer davantage les nouveau-nés.

Sans préciser la date exacte de naissance des filles, elle s’est contentée de les nommer en écrivant : « Céleste et Esmée, mes deux étoiles préférées ». Elle a également publié une story avec un dessin la représentant tenant ses bébés, accompagnée de la légende « We did it » (« On l’a fait » en anglais), soulignant le plaisir et la fierté de cette réussite personnelle après des mois d’attente et d’efforts.

Cette annonce a rapidement suscité une vague de félicitations parmi ses followers et dans le cercle des personnalités amies. Caroline Margeridon a par exemple écrit : « Mazel tov ma chérie, tellement heureuse pour toi. Il me tarde de venir voir tes deux petites merveilles ». Valérie Benaim s’est également jointe aux vœux en déclarant : « Mazel tov ma chérie ! Quel bonheur ! Bienvenu à tes deux anges ». Géraldine Maillet, ancienne collègue de Kelly, a adressé ses félicitations à la jeune maman en ces termes : « Félicitations ma Kelly. Mille bonheurs pour tes princesses ». Ces témoignages confirment l’importance de ce moment dans la vie de la nouvelle famille et la place particulière qu’occupe encore Kelly Vedovelli dans le paysage médiatique.