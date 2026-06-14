Mondial 2026 : l’Allemagne écrase Curaçao 7-1 pour lancer son Groupe E

L’Allemagne a battu Curaçao 7-1, dimanche 14 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, pour son entrée dans le groupe E du Mondial 2026. La sélection de Julian Nagelsmann a pris trois points et soigné sa différence de buts face à une équipe de Curaçao qui disputait sa première phase finale de Coupe du monde.

Publié le 14 juin 2026 à 20:06

Publié le 14 juin 2026 à 20:06

Quadruple championne du monde et dixième au classement FIFA avant la compétition, l’Allemagne abordait ce match avec un avantage de statut net sur Curaçao, classé 82e. La rencontre a confirmé cet écart, même si les joueurs de Dick Advocaat ont répondu en première période avant de céder après la pause.

Felix Nmecha a ouvert le score dès la 6e minute, servi par Florian Wirtz. Curaçao a réagi à la 21e minute grâce à Livano Comenencia, auteur du seul but de son équipe. L’Allemagne a repris le contrôle avant la pause avec Nico Schlotterbeck à la 38e minute, sur une passe de Nathaniel Brown, puis Kai Havertz dans le temps additionnel de la première période.

Le retour des vestiaires a définitivement fermé le match. Jamal Musiala a inscrit le quatrième but allemand à la 47e minute, servi par Joshua Kimmich. Nathaniel Brown a ensuite marqué à la 68e minute sur une passe de Deniz Undav, avant qu’Undav ne trouve lui-même le chemin des filets à la 78e minute. Havertz a signé le doublé à la 88e minute, encore servi par Undav.

Havertz et Undav accélèrent le succès allemand

L’Allemagne avait débuté en 4-2-3-1, avec Manuel Neuer dans le but, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown en défense. Aleksandar Pavlović et Felix Nmecha formaient l’axe du milieu, derrière Leroy Sané, Jamal Musiala et Florian Wirtz, chargés d’alimenter Kai Havertz.

Ce dispositif a donné plusieurs points de finition à l’équipe allemande. Nmecha, Schlotterbeck, Musiala et Brown ont marqué, tandis que Havertz a inscrit deux buts. Kimmich a délivré deux passes décisives et Undav, utilisé en cours de match, a pesé immédiatement avec un but et deux passes décisives dans les données disponibles.

Les statistiques traduisent aussi l’écart entre les deux équipes. L’Allemagne a terminé avec 26 tirs, dont 12 cadrés, et 65 % de possession. Curaçao a répondu avec huit tirs, dont deux cadrés, mais n’a plus marqué après l’égalisation de Comenencia en première période.

Curaçao marque pour sa première mais s’effondre ensuite

Curaçao s’était présenté en 4-3-1-2, avec Eloy Room dans le but, Sherel Constancio Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo et Deveron Fonville en défense. Au milieu, Livano Comenencia, Leandro Bacuna et Juninho Bacuna accompagnaient Tahith Chong, placé derrière Jürgen Locadia et Sontje Hansen.

Le but de Comenencia à la 21e minute a offert un moment fort à Curaçao pour sa première apparition sur la scène mondiale. Mais la sélection de Dick Advocaat n’a pas résisté à l’enchaînement allemand autour de la pause, entre le but de Schlotterbeck à la 38e minute et celui de Musiala deux minutes après la reprise.

Avec cette large victoire, l’Allemagne prend une position favorable dans son groupe, sans que le classement complet ne permette d’en mesurer davantage la portée. Curaçao quitte Houston avec un premier but en Coupe du monde, mais aussi une lourde défaite qui pèsera dans la suite de sa phase de groupes.

Allemagne Termine 7-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) 21' But - L. Comenencia (Curaçao, 21e) 38' But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e) 45+5' But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e) 46' Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) (Curaçao, 46e) 47' But - J. Musiala (passe J. Kimmich) (Allemagne, 47e) 64' Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) (Allemagne, 64e) 65' Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) (Curaçao, 65e) 68' But - N. Brown (passe D. Undav) (Allemagne, 68e) 73' Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) (Allemagne, 73e) 73' Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) (Allemagne, 73e) 73' Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) (Allemagne, 73e) 78' But - D. Undav (passe J. Kimmich) (Allemagne, 78e) 83' Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) (Curaçao, 83e) 83' Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) (Allemagne, 83e) 88' But - K. Havertz (passe D. Undav) (Allemagne, 88e) Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2

: Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8

: Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%

: Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1

: Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10

: Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336

: Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%

: Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40 Joueurs clés Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 7-1 7-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) 21' But - L. Comenencia (Curaçao, 21e) 38' But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e) 45+5' But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e) 46' Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) (Curaçao, 46e) 47' But - J. Musiala (passe J. Kimmich) (Allemagne, 47e) 64' Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) (Allemagne, 64e) 65' Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) (Curaçao, 65e) 68' But - N. Brown (passe D. Undav) (Allemagne, 68e) 73' Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) (Allemagne, 73e) 73' Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) (Allemagne, 73e) 73' Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) (Allemagne, 73e) 78' But - D. Undav (passe J. Kimmich) (Allemagne, 78e) 83' Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) (Curaçao, 83e) 83' Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) (Allemagne, 83e) 88' But - K. Havertz (passe D. Undav) (Allemagne, 88e) Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 26 Deniz Undav

21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 11 Jeremy Antonisse

16 Jearl Margaritha

26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2

: Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8

: Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%

: Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1

: Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10

: Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336

: Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%

: Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40 Joueurs clés Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup) Groupe E Allemagne Termine 7-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Resume final Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 00:00 A venir Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire A venir 00:00 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Avant-match Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne A venir 21:00 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne