Mondial 2026 : l’Allemagne écrase Curaçao 7-1 pour lancer son Groupe E
L’Allemagne a battu Curaçao 7-1, dimanche 14 juin 2026 au NRG Stadium de Houston, pour son entrée dans le groupe E du Mondial 2026. La sélection de Julian Nagelsmann a pris trois points et soigné sa différence de buts face à une équipe de Curaçao qui disputait sa première phase finale de Coupe du monde.
Quadruple championne du monde et dixième au classement FIFA avant la compétition, l’Allemagne abordait ce match avec un avantage de statut net sur Curaçao, classé 82e. La rencontre a confirmé cet écart, même si les joueurs de Dick Advocaat ont répondu en première période avant de céder après la pause.
Felix Nmecha a ouvert le score dès la 6e minute, servi par Florian Wirtz. Curaçao a réagi à la 21e minute grâce à Livano Comenencia, auteur du seul but de son équipe. L’Allemagne a repris le contrôle avant la pause avec Nico Schlotterbeck à la 38e minute, sur une passe de Nathaniel Brown, puis Kai Havertz dans le temps additionnel de la première période.
Le retour des vestiaires a définitivement fermé le match. Jamal Musiala a inscrit le quatrième but allemand à la 47e minute, servi par Joshua Kimmich. Nathaniel Brown a ensuite marqué à la 68e minute sur une passe de Deniz Undav, avant qu’Undav ne trouve lui-même le chemin des filets à la 78e minute. Havertz a signé le doublé à la 88e minute, encore servi par Undav.
Havertz et Undav accélèrent le succès allemand
L’Allemagne avait débuté en 4-2-3-1, avec Manuel Neuer dans le but, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown en défense. Aleksandar Pavlović et Felix Nmecha formaient l’axe du milieu, derrière Leroy Sané, Jamal Musiala et Florian Wirtz, chargés d’alimenter Kai Havertz.
Ce dispositif a donné plusieurs points de finition à l’équipe allemande. Nmecha, Schlotterbeck, Musiala et Brown ont marqué, tandis que Havertz a inscrit deux buts. Kimmich a délivré deux passes décisives et Undav, utilisé en cours de match, a pesé immédiatement avec un but et deux passes décisives dans les données disponibles.
Les statistiques traduisent aussi l’écart entre les deux équipes. L’Allemagne a terminé avec 26 tirs, dont 12 cadrés, et 65 % de possession. Curaçao a répondu avec huit tirs, dont deux cadrés, mais n’a plus marqué après l’égalisation de Comenencia en première période.
Curaçao marque pour sa première mais s’effondre ensuite
Curaçao s’était présenté en 4-3-1-2, avec Eloy Room dans le but, Sherel Constancio Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo et Deveron Fonville en défense. Au milieu, Livano Comenencia, Leandro Bacuna et Juninho Bacuna accompagnaient Tahith Chong, placé derrière Jürgen Locadia et Sontje Hansen.
Le but de Comenencia à la 21e minute a offert un moment fort à Curaçao pour sa première apparition sur la scène mondiale. Mais la sélection de Dick Advocaat n’a pas résisté à l’enchaînement allemand autour de la pause, entre le but de Schlotterbeck à la 38e minute et celui de Musiala deux minutes après la reprise.
Avec cette large victoire, l’Allemagne prend une position favorable dans son groupe, sans que le classement complet ne permette d’en mesurer davantage la portée. Curaçao quitte Houston avec un premier but en Coupe du monde, mais aussi une lourde défaite qui pèsera dans la suite de sa phase de groupes.
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