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Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire et l’Équateur dos à dos à la pause (0-0)

Côte d'Ivoire – Équateur a atteint la pause au Mondial 2026, la Côte d'Ivoire et l'Équateur sont dos à dos sur le score de 0-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire et l’Équateur dos à dos à la pause (0-0)
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Côte d'Ivoire a eu le ballon avec 60% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 4 pour l'Équateur. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour la Côte d'Ivoire et 0 pour l'Équateur. Les xG restent proches, avec 0.38 pour la Côte d'Ivoire et 0.11 pour l'Équateur.

Les faits de la première période

  • Carton jaune – S. Fofana (Côte d'Ivoire, 28e)
  • Carton jaune – F. Kessie (Côte d'Ivoire, 38e)
  • Carton jaune – G. Doue (Côte d'Ivoire, 40e)

Un équilibre encore fragile

la Côte d'Ivoire et l'Équateur repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Côte d'Ivoire
2e periode 90' Lincoln Financial Field
Équateur
15/06/2026 00:00 Groupe E
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 28'Carton jaune - S. FofanaCôte d'Ivoire, 28e
  2. 38'Carton jaune - F. KessieCôte d'Ivoire, 38e
  3. 40'Carton jaune - G. DoueCôte d'Ivoire, 40e
  4. 56'Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo)Équateur, 56e
  5. 56'Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny)Côte d'Ivoire, 56e
  6. 56'Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 56e
  7. 62'Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado)Équateur, 62e
  8. 62'Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo)Équateur, 62e
  9. 73'Carton jaune - J. PorozoÉquateur, 73e
  10. 77'Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai)Côte d'Ivoire, 77e
  11. 77'Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare)Côte d'Ivoire, 77e
  12. 77'Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez)Équateur, 77e
  13. 89'Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou)Côte d'Ivoire, 89e
  14. 90'But - A. Diallo1-0Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0
  • Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6
  • Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%
  • Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0
  • Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3
  • Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0
  • Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285
  • Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%
  • xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
2e periode 90' Lincoln Financial Field
Équateur
Résumé à la pause
Groupe E
Allemagne
A venir BMO Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 1 1 0 0 7 1 6 3
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
Équateur 0 0 0 0 0 0 0 0
Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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