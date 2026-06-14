Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire et l’Équateur dos à dos à la pause (0-0)
Côte d'Ivoire – Équateur a atteint la pause au Mondial 2026, la Côte d'Ivoire et l'Équateur sont dos à dos sur le score de 0-0.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Côte d'Ivoire a eu le ballon avec 60% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 4 pour l'Équateur. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour la Côte d'Ivoire et 0 pour l'Équateur. Les xG restent proches, avec 0.38 pour la Côte d'Ivoire et 0.11 pour l'Équateur.
Les faits de la première période
- Carton jaune – S. Fofana (Côte d'Ivoire, 28e)
- Carton jaune – F. Kessie (Côte d'Ivoire, 38e)
- Carton jaune – G. Doue (Côte d'Ivoire, 40e)
Un équilibre encore fragile
la Côte d'Ivoire et l'Équateur repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.
Côte d'Ivoire
2e periode 90' Lincoln Financial FieldÉquateur
Fil du match
- 28'Carton jaune - S. Fofana
- 38'Carton jaune - F. Kessie
- 40'Carton jaune - G. Doue
- 56'Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo)
- 56'Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny)
- 56'Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo)
- 62'Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado)
- 62'Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo)
- 73'Carton jaune - J. Porozo
- 77'Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai)
- 77'Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare)
- 77'Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez)
- 89'Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou)
- 90'But - A. Diallo1-0
Les chiffres du match
- Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0
- Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6
- Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%
- Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0
- Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3
- Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0
- Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285
- Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%
- xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54
Calendrier Groupe E
Groupe E
Allemagne
Termine NRG StadiumCuraçao
Groupe E
Côte d'Ivoire
2e periode 90' Lincoln Financial FieldÉquateur
Groupe E
Allemagne
A venir BMO FieldCôte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead StadiumCuraçao
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial FieldCôte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife StadiumAllemagne
Groupe E
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|Côte d'Ivoire
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Équateur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
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