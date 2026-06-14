Mondial 2026 : Allemagne-Curaçao, Musiala et Wirtz titulaires dans deux 4-2-3-1
L’Allemagne de Julian Nagelsmann se présente avec Jamal Musiala, Florian Wirtz et Leroy Sané derrière Kai Havertz contre Curaçao, dimanche 14 juin 2026 à 18 h GMT+1 au NRG Stadium de Houston, pour son match du groupe E de la Coupe du monde 2026. Dick Advocaat aligne de son côté un 4-2-3-1 similaire, avec Jürgen Locadia à la pointe de l’attaque curaçaolaise.
Le onze allemand associe Manuel Neuer dans le but, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown en défense, puis Aleksandar Pavlović et Felix Nmecha au milieu. La ligne offensive réunit Sané, Musiala et Wirtz en soutien de Havertz, un quatuor appelé à porter la création et la finition dans cette entrée en phase de groupes.
Curaçao répond avec Eloy Room comme gardien, Sherel Constancio Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo et Deveron Fonville en défense. Livano Comenencia et Leandro Bacuna forment le socle du milieu, tandis que Sontje Hansen, Tahith Chong et Juninho Bacuna évoluent derrière Locadia.
Le match oppose donc deux équipes organisées dans le même système. La première lecture tactique porte sur la zone centrale, où Pavlović et Nmecha devront alimenter Musiala et Wirtz, face au duo Comenencia et Leandro Bacuna chargé de protéger l’axe curaçaolais.
Allemagne Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz
Nagelsmann maintient une structure en 4-2-3-1 avec Neuer comme point d’ancrage dans le but. La défense réunit Kimmich, Tah, Schlotterbeck et Brown, un quatuor placé devant un double pivot Pavlović Nmecha. Ce choix donne à l’Allemagne deux relais au milieu avant de trouver la ligne de trois composée de Sané, Musiala et Wirtz.
Havertz occupe le poste d’avant-centre. Autour de lui, Sané apporte une solution de percussion, Musiala sert de lien dans les zones intermédiaires et Wirtz offre une option supplémentaire entre le milieu et la surface. Sur le banc, Nagelsmann dispose notamment d’Alexander Nübel, Oliver Baumann, David Raum, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Nick Woltemade, Maximilian Beier et Deniz Undav.
Lecture du onze de Curaçao
Advocaat répond avec la même architecture. Room garde le but derrière Floranus, Bazoer, Obispo et Fonville. Devant cette ligne, Comenencia et Leandro Bacuna composent le double pivot, avec une mission importante dans la gestion des espaces devant la défense.
La ligne offensive de Curaçao s’appuie sur Hansen, Chong et Juninho Bacuna pour accompagner Locadia. Cette organisation donne à Advocaat des profils de transition et de projection autour de son avant-centre. Les options de banc comprennent Trevor Iriving Doornbusch, Tyrick Bodak, Jurien Gaari, Joshua Brenet, Shurandy Sambo, Roshon van Eijma, Ar’Jany Martha, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré, Kevin Felida, Tyrese Noslin, Jearl Margaritha, Godfried Roemeratoe, Gervane Kastaneer et Brandley Kuwas.
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