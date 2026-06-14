Mondial 2026 : Allemagne-Curaçao, Musiala et Wirtz titulaires dans deux 4-2-3-1

L’Allemagne de Julian Nagelsmann se présente avec Jamal Musiala, Florian Wirtz et Leroy Sané derrière Kai Havertz contre Curaçao, dimanche 14 juin 2026 à 18 h GMT+1 au NRG Stadium de Houston, pour son match du groupe E de la Coupe du monde 2026. Dick Advocaat aligne de son côté un 4-2-3-1 similaire, avec Jürgen Locadia à la pointe de l’attaque curaçaolaise.

· Mis à jour le 14 juin 2026

Publié le 14 juin 2026 à 17:35

Publié le 14 juin 2026 à 17:35 · Mis à jour le 14 juin 2026

Le onze allemand associe Manuel Neuer dans le but, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown en défense, puis Aleksandar Pavlović et Felix Nmecha au milieu. La ligne offensive réunit Sané, Musiala et Wirtz en soutien de Havertz, un quatuor appelé à porter la création et la finition dans cette entrée en phase de groupes.

Curaçao répond avec Eloy Room comme gardien, Sherel Constancio Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo et Deveron Fonville en défense. Livano Comenencia et Leandro Bacuna forment le socle du milieu, tandis que Sontje Hansen, Tahith Chong et Juninho Bacuna évoluent derrière Locadia.

Le match oppose donc deux équipes organisées dans le même système. La première lecture tactique porte sur la zone centrale, où Pavlović et Nmecha devront alimenter Musiala et Wirtz, face au duo Comenencia et Leandro Bacuna chargé de protéger l’axe curaçaolais.

Allemagne Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz Curaçao Eloy Room, Sherel Constancio Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Sontje Hansen, Tahith Chong, Juninho Bacuna, Jürgen Locadia

Lecture du onze de l’Allemagne

Nagelsmann maintient une structure en 4-2-3-1 avec Neuer comme point d’ancrage dans le but. La défense réunit Kimmich, Tah, Schlotterbeck et Brown, un quatuor placé devant un double pivot Pavlović Nmecha. Ce choix donne à l’Allemagne deux relais au milieu avant de trouver la ligne de trois composée de Sané, Musiala et Wirtz.

Havertz occupe le poste d’avant-centre. Autour de lui, Sané apporte une solution de percussion, Musiala sert de lien dans les zones intermédiaires et Wirtz offre une option supplémentaire entre le milieu et la surface. Sur le banc, Nagelsmann dispose notamment d’Alexander Nübel, Oliver Baumann, David Raum, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Pascal Groß, Nick Woltemade, Maximilian Beier et Deniz Undav.

Lecture du onze de Curaçao

Advocaat répond avec la même architecture. Room garde le but derrière Floranus, Bazoer, Obispo et Fonville. Devant cette ligne, Comenencia et Leandro Bacuna composent le double pivot, avec une mission importante dans la gestion des espaces devant la défense.

La ligne offensive de Curaçao s’appuie sur Hansen, Chong et Juninho Bacuna pour accompagner Locadia. Cette organisation donne à Advocaat des profils de transition et de projection autour de son avant-centre. Les options de banc comprennent Trevor Iriving Doornbusch, Tyrick Bodak, Jurien Gaari, Joshua Brenet, Shurandy Sambo, Roshon van Eijma, Ar’Jany Martha, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré, Kevin Felida, Tyrese Noslin, Jearl Margaritha, Godfried Roemeratoe, Gervane Kastaneer et Brandley Kuwas.

Les onze de départ

Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 5 Aleksandar Pavlović Milieu 23 Felix Nmecha Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier

26 Deniz Undav Curaçao Système 4-2-3-1 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 12 Sontje Hansen Milieu 21 Tahith Chong Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant Remplaçants 15 26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

11 Jeremy Antonisse

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

16 Jearl Margaritha

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas

Allemagne 2e periode 46' 3-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) 21' But - L. Comenencia (Curaçao, 21e) 38' But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e) 45+5' But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e)

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 3-1 2e periode 46' · 3-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) 21' But - L. Comenencia (Curaçao, 21e) 38' But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e) 45+5' But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e) Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier

26 Deniz Undav Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

11 Jeremy Antonisse

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

16 Jearl Margaritha

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 4 / Curaçao 2

: Allemagne 4 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 15 / Curaçao 4

: Allemagne 15 / Curaçao 4 Possession : Allemagne 71% / Curaçao 29%

: Allemagne 71% / Curaçao 29% Corners : Allemagne 6 / Curaçao 0

: Allemagne 6 / Curaçao 0 Fautes : Allemagne 7 / Curaçao 5

: Allemagne 7 / Curaçao 5 Passes : Allemagne 327 / Curaçao 137

: Allemagne 327 / Curaçao 137 Precision des passes : Allemagne 88% / Curaçao 81%

: Allemagne 88% / Curaçao 81% xG : Allemagne 1.56 / Curaçao 0.14 Joueurs clés Felix Nmecha (Allemagne) : note 8, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.9, 1 but(s)

(Curaçao) : note 7.9, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 7.5, 1 but(s)

(Allemagne) : note 7.5, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 7.2

(Allemagne) : note 7.2 Eloy Room (Curaçao) : note 6.2, 2 arret(s)

(Curaçao) : note 6.2, 2 arret(s) Armando Obispo (Curaçao) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne 2e periode 46' 3-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Résumé à la pause Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 00:00 A venir Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire A venir 00:00 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Avant-match Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne A venir 21:00 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne