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Mondial 2026 : l’Équateur et Curaçao dos à dos à la pause (0-0)

Le match du groupe E de la Coupe du Monde 2026 entre l’Équateur et Curaçao se joue au Arrowhead Stadium de Kansas City. Après une première mi-temps disputée, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge, 0-0, ce dimanche 21 juin à 2h00, heure de Paris.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Équateur et Curaçao dos à dos à la pause (0-0)
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Sommaire

Ce match s’inscrit dans un contexte délicat pour les deux nations. L’Équateur, battu lors de son premier match par la Côte d’Ivoire (0-1), cherche à se relancer. Curaçao, également défait lors de son entrée face à l’Allemagne (1-7), doit se racheter pour rester en course dans ce groupe E particulièrement relevé, qui comprend l’Allemagne et la Côte d’Ivoire.

Durant cette première période, le jeu a été marqué par une nette domination de l’Équateur, qui dispose de 74 % de possession de balle et a tiré à huit reprises, dont six tirs cadrés. Malgré cela, la défense solide de Curaçao, organisée en 5-4-1, et les arrêts décisifs du gardien Eloy Room ont empêché les locaux d’ouvrir le score. Ce dernier a effectué six parades notables.

Les deux équipes ont également vu un joueur averti par un carton jaune – Jordy Alcivar pour l’Équateur à la 38e minute, suivi d’un carton pour Leandro Bacuna de Curaçao à la 39e minute, témoignant d’une intensité physique importante dans cette rencontre.

En première ligne, l’attaque équatorienne s’appuie sur les efforts de Gonzalo Plata et d’Enner Valencia, ce dernier également capitaine de son équipe, qui ont tenté leur chance à plusieurs reprises sans réussir à concrétiser.

Performance défensive et contrôle du jeu pour l’Équateur

Sous la direction de Sebastian Beccacece, l’Équateur évolue en 3-1-4-2, avec Hernán Galíndez dans les buts et un trident défensif composé d’Alan Franco, Willian Pacho et Piero Hincapié. Le milieu de terrain, emmené par Moisés Caicedo et Jordy Alcivar, combine possession et pressing, favorisant le contrôle du ballon. La présence offensive de Plata et Valencia se traduit par des tirs cadrés et des tentatives inquiètantes pour la défense adverse.

Réactivité et solidarité défensive pour Curaçao

Dirigée par Dick Advocaat, Curaçao mise sur un dispositif en 5-4-1, renforçant son secteur défensif avec Eloy Room dans les buts et une ligne de cinq défenseurs. Leandro Bacuna et Juninho Bacuna apportent énergie au milieu, tandis que Jürgen Locadia reste isolé en pointe, tentant d’être le point d’appui. La défense aguerrie et les interventions d’Eloy Room ont permis à Curaçao de contenir les assauts équatoriens malgré un déficit de possession et peu d’occasions nettes.

Équateur
2e periode 69' Arrowhead Stadium
Curaçao
21/06/2026 01:00 Groupe E
Résumé à la pauseAvant-match
Fil du match
  1. 38'Carton jaune - J. AlcivarÉquateur, 38e
  2. 39'Carton jaune - L. BacunaCuraçao, 39e
  3. 46'Remplacement - J. Alcivar (remplace K. Rodriguez)Équateur, 46e
  4. 53'Carton jaune - J. BacunaCuraçao, 53e
  5. 56'Carton jaune - L. ComenenciaCuraçao, 56e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Équateur 6 / Curaçao 0
  • Tirs : Équateur 8 / Curaçao 5
  • Possession : Équateur 74% / Curaçao 26%
  • Corners : Équateur 1 / Curaçao 0
  • Fautes : Équateur 5 / Curaçao 4
  • Cartons jaunes : Équateur 1 / Curaçao 1
  • Passes : Équateur 366 / Curaçao 128
  • Precision des passes : Équateur 89% / Curaçao 72%
  • xG : Équateur 1.10 / Curaçao 0.20
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
2e periode 69' Arrowhead Stadium
Curaçao
Résumé à la pause
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 2 2 0 0 9 2 7 6
Côte d'Ivoire 2 1 0 1 2 2 0 3
Équateur 1 0 0 1 0 1 -1 0
Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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