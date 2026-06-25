Mondial 2026 : Le 4-4-2 de l’Équateur face au 4-2-3-1 de l’Allemagne au MetLife Stadium

Jusqu’ici, l’Équateur a récolté un point grâce à un nul vierge contre Curaçao, alors que l’Allemagne compte six points avec deux victoires, dont un succès récent 2-1 face à la Côte d’Ivoire. L’enjeu est clair – l’Allemagne, performante offensivement avec neuf buts marqués, vise à assurer sa qualification anticipée, tandis que l’Équateur cherche à renouer avec la victoire sur une scène mondiale majeure.
Les deux staffs ont décidé d’aligner leurs principaux cadres. Du côté équatorien, le sélectionneur S. Beccacece mise sur un bloc solide avec Hugo Galíndez dans le but et une défense composée de Jhon Ordoñez, Willem Pacho et Pervis Hincapié. Les milieux de terrain, parmi lesquels Jose Yeboah et Moisés Caicedo, apporteront leur énergie au service de l’attaque menée par Enner Valencia, Gonzalo Plata et Narciso Angulo.
Côté allemand, Julian Nagelsmann conserve son gardien expérimenté Manuel Neuer. Défensivement, Antonio Rüdiger et Jonathan Tah assurent l’axe, épaulés par Josha Kimmich et Dominik Raum sur les flancs. Le milieu se compose d’Ante Pavlović et Jamal Musiala, avec Kai Havertz et Leroy Sané en supports offensifs autour de Felix Nmecha en pointe.
Lecture du onze de Équateur
L’Équateur s’appuie sur un 4-4-2 classique dirigé par S. Beccacece. Hugo Galíndez défend les cages tandis qu’Alexander Franco complète l’entrejeu. La double charnière est formée par Jhon Ordoñez et Willem Pacho, épaulés par Pervis Hincapié. Les milieux latéraux sont investis par Jose Yeboah et Piero Vite. Moisés Caicedo, clef du milieu, anime le jeu avec Jose Yeboah. En attaque, l’expérience d’Enner Valencia sera crucial, accompagné par Gonzalo Plata et Narciso Angulo, apportant mobilité et percussion.
Cette formation vise un équilibre entre solidité défensive et transitions rapides, portées par un duo d’attaquants complémentaires capable de profiter des espaces et des centres fournis par les milieux latéraux.
Lecture du onze de Allemagne
Pour l’Allemagne, Julian Nagelsmann reconduit un 4-2-3-1 où Manuel Neuer reste le garant de l’expérience dans le but. La défense bénéficie d’une assise avec Jonathan Tah et Antonio Rüdiger dans l’axe, soutenus par Kimmich et Raum sur les côtés. Le double pivot est occupé par Pavlović et Nmecha, chargés de la récupération et de la distribution.
En attaque, l’équipe repose sur Jamal Musiala en meneur de jeu, épaulé par les ailiers Kai Havertz et Leroy Sané, capables d’orienter les attaques dans les espaces. Felix Wirtz complète ce trio offensif derrière l’unique buteur sélectionné, offrant mobilité et créativité.
Ce système permet à l’Allemagne de varier ses phases offensives avec des permutations rapides au milieu et la possibilité d’élargir le jeu via les pistons pour trouver les attaquants dans les zones décisives.
Les onze de départ
Titulaires 11
1
H. Galíndez
Gardien
21
A. Franco
Milieu
4
J. Ordoñez
Défenseur
6
W. Pacho
Défenseur
3
P. Hincapié
Défenseur
9
J. Yeboah
Milieu
23
M. Caicedo
Milieu
15
P. Vite
Milieu
20
N. Angulo
Attaquant
19
G. Plata
Attaquant
13
E. Valencia
Attaquant
Remplaçants 15
2
F. Torres
7
P. Estupiñán
16
J. Caicedo
12
M. Ramírez
17
A. Preciado
5
J. Alcívar
22
G. Valle
25
J. Porozo
18
D. Castillo
26
Y. Medina
14
A. Minda
24
Jeremy Arévalo
8
A. Valencia
11
K. Rodríguez
10
K. Páez
Titulaires 11
1
M. Neuer
Gardien
6
J. Kimmich
Milieu
4
J. Tah
Défenseur
2
A. Rüdiger
Défenseur
22
D. Raum
Défenseur
23
F. Nmecha
Milieu
5
A. Pavlović
Milieu
19
L. Sané
Attaquant
10
J. Musiala
Milieu
17
F. Wirtz
Milieu
7
K. Havertz
Attaquant
Remplaçants 13
25
A. Ouédraogo
24
M. Thiaw
9
J. Leweling
11
N. Woltemade
14
M. Beier
16
A. Stiller
3
W. Anton
26
D. Undav
21
A. Nübel
20
N. Amiri
8
L. Goretzka
13
P. Groß
12
O. Baumann
Équateur
1re periode 27'
1-1
MetLife Stadium
Allemagne
25/06/2026 21:00
·
Groupe E
Fil du match
2' ⚽ But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz) Allemagne, 2e 9' ⚽ But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite) Équateur, 9e
Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 Allemagne · Passe : F. Wirtz 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 Curaçao 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 Allemagne · Passe : N. Brown 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 Allemagne 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) Curaçao, 46e 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 Allemagne · Passe : J. Kimmich 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) Allemagne, 64e 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) Curaçao, 65e 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 Allemagne · Passe : D. Undav 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) Allemagne, 73e 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) Allemagne, 73e 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) Allemagne, 73e 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 Allemagne · Passe : J. Kimmich 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) Curaçao, 83e 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) Allemagne, 83e 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Allemagne · Passe : D. Undav
Compositions
Titulaires 11
1
Manuel Neuer
Gardien
6
Joshua Kimmich
Défenseur
4
Jonathan Tah
Défenseur
15
Nico Schlotterbeck
Défenseur
18
Nathaniel Brown
Défenseur
23
Felix Nmecha
Milieu
5
Aleksandar Pavlović
Milieu
19
Leroy Sané
Milieu
10
Jamal Musiala
Milieu
17
Florian Wirtz
Milieu
7
Kai Havertz
Attaquant
Remplaçants 15
26
Deniz Undav
21
Alexander Nübel
12
Oliver Baumann
22
David Raum
3
Waldemar Anton
2
Antonio Rüdiger
24
Malick Thiaw
9
Jamie Leweling
8
Leon Goretzka
25
Assan Ouédraogo
20
Nadiem Amiri
16
Angelo Stiller
13
Pascal Groß
11
Nick Woltemade
14
Maximilian Beier
Titulaires 11
1
Eloy Room
Gardien
5
Sherel Constancio Floranus
Défenseur
23
Riechedly Bazoer
Défenseur
18
Armando Obispo
Défenseur
24
Deveron Fonville
Défenseur
8
Livano Comenencia
Milieu
10
Leandro Bacuna
Milieu
7
Juninho Bacuna
Milieu
21
Tahith Chong
Milieu
9
Jürgen Locadia
Attaquant
12
Sontje Hansen
Attaquant
Remplaçants 15
11
Jeremy Antonisse
16
Jearl Margaritha
26
Trevor Iriving Doornbusch
25
Tyrick Bodak
3
Jurien Gaari
20
Joshua Brenet
2
Shurandy Sambo
4
Roshon van Eijma
15
Ar'Jany Martha
14
Kenji Gorré
22
Kevin Felida
13
Tyrese Noslin
6
Godfried Roemeratoe
19
Gervane Kastaneer
17
Brandley Kuwas
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40
Joueurs clés
Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup)
14/06
Groupe E
Allemagne
Termine
7-1
NRG Stadium
Curaçao
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' Carton jaune - S. Fofana Côte d'Ivoire, 28e 38' Carton jaune - F. Kessie Côte d'Ivoire, 38e 40' Carton jaune - G. Doue Côte d'Ivoire, 40e 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) Équateur, 56e 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) Côte d'Ivoire, 56e 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) Côte d'Ivoire, 56e 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) Équateur, 62e 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) Équateur, 62e 73' Carton jaune - J. Porozo Équateur, 73e 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) Côte d'Ivoire, 77e 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) Équateur, 77e 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) Côte d'Ivoire, 89e 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
Compositions
Titulaires 11
1
Yahia Fofana
Gardien
17
Guéla Doué
Défenseur
5
Wilfried Singo
Défenseur
20
Emmanuel Agbadou
Défenseur
3
Ghislain Konan
Défenseur
11
Yan Diomande
Milieu
8
Franck Kessié
Milieu
6
Seko Fofana
Milieu
24
Bazoumana Touré
Milieu
19
Nicolas Pépé
Attaquant
12
Elye Wahi
Attaquant
Remplaçants 15
16
Mohamed Koné
23
Alban Lafont
13
Christopher Operi
2
Ousmane Diomande
7
Odilon Kossounou
21
Evan Ndicka
18
Ibrahim Sangaré
25
Parfait Guiagon
15
Amad Diallo
10
Simon Adingra
26
Christ Inao Oulaï
4
Jean Michaël Seri
22
Evann Guessand
9
Ange-Yoan Bonny
14
Oumar Diakité
Titulaires 11
1
Hernán Galíndez
Gardien
21
Alan Franco
Défenseur
4
Joel Ordóñez
Défenseur
6
Willian Pacho
Défenseur
9
John Yeboah
Milieu
23
Moisés Caicedo
Milieu
15
Pedro Vite
Milieu
3
Piero Hincapié
Milieu
19
Gonzalo Plata
Attaquant
13
Enner Valencia
Attaquant
14
Alan Minda
Attaquant
Remplaçants 15
22
Gonzalo Valle
12
Moisés Ramírez
26
Yaimar Medina
25
Jackson Porozo
2
Félix Torres
20
Nilson Angulo
10
Kendry Páez
7
Pervis Estupiñán
5
Jordy Alcivar
17
Ángelo Preciado
18
Denil Castillo
16
Jordy Caicedo
8
Anthony Valencia
24
Jeremy Arevalo
11
Kevin Rodriguez
Les chiffres du match
Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0 Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6 Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55% Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0 Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0 Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87% xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54
Joueurs clés
Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s) Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2 Pedro Vite (Équateur) : note 7.2 Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alan Franco (Équateur) : note 7 Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9 Enner Valencia (Équateur) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
15/06
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine
1-0
Lincoln Financial Field
Équateur
Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
30' ⚽ But - F. Kessie 0-1 Côte d'Ivoire 46' ↑↓ Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger) Allemagne, 46e 60' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling) Allemagne, 60e 60' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) Allemagne, 60e 60' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri) Allemagne, 60e 68' ⚽ But - D. Undav 1-1 Allemagne · Passe : N. Amiri 75' ↑↓ Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand) Côte d'Ivoire, 75e 75' ↑↓ Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana) Côte d'Ivoire, 75e 75' ↑↓ Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra) Côte d'Ivoire, 75e 82' ↑↓ Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue) Côte d'Ivoire, 82e 85' ↑↓ Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe) Côte d'Ivoire, 85e 85' ↑↓ Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka) Allemagne, 85e 90+4' ⚽ But - D. Undav 2-1 Allemagne · Passe : F. Nmecha
Compositions
Titulaires 11
1
Manuel Neuer
Gardien
6
Joshua Kimmich
Défenseur
4
Jonathan Tah
Défenseur
15
Nico Schlotterbeck
Défenseur
18
Nathaniel Brown
Défenseur
23
Felix Nmecha
Milieu
5
Aleksandar Pavlović
Milieu
19
Leroy Sané
Milieu
10
Jamal Musiala
Milieu
17
Florian Wirtz
Milieu
7
Kai Havertz
Attaquant
Remplaçants 15
21
Alexander Nübel
12
Oliver Baumann
24
Malick Thiaw
3
Waldemar Anton
2
Antonio Rüdiger
22
David Raum
25
Assan Ouédraogo
9
Jamie Leweling
20
Nadiem Amiri
13
Pascal Groß
8
Leon Goretzka
16
Angelo Stiller
14
Maximilian Beier
11
Nick Woltemade
26
Deniz Undav
Titulaires 11
1
Yahia Fofana
Gardien
5
Wilfried Singo
Défenseur
7
Odilon Kossounou
Défenseur
20
Emmanuel Agbadou
Défenseur
3
Ghislain Konan
Défenseur
18
Ibrahim Sangaré
Milieu
15
Amad Diallo
Milieu
8
Franck Kessié
Milieu
26
Christ Inao Oulaï
Milieu
11
Yan Diomande
Milieu
9
Ange-Yoan Bonny
Attaquant
Remplaçants 15
23
Alban Lafont
16
Mohamed Koné
13
Christopher Operi
2
Ousmane Diomande
17
Guéla Doué
21
Evan Ndicka
24
Bazoumana Touré
4
Jean Michaël Seri
25
Parfait Guiagon
6
Seko Fofana
10
Simon Adingra
14
Oumar Diakité
12
Elye Wahi
19
Nicolas Pépé
22
Evann Guessand
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 2 Tirs : Allemagne 12 / Côte d'Ivoire 8 Possession : Allemagne 61% / Côte d'Ivoire 39% Corners : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 2 Fautes : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 5 Passes : Allemagne 482 / Côte d'Ivoire 309 Precision des passes : Allemagne 90% / Côte d'Ivoire 88% xG : Allemagne 0.72 / Côte d'Ivoire 1.20
Joueurs clés
Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s) Deniz Undav (Allemagne) : note 6.9, 1 but(s) Nadiem Amiri (Allemagne) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 2 arret(s) Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3 Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.3 Nathaniel Brown (Allemagne) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
20/06
Groupe E
Allemagne
Termine
2-1
BMO Field
Côte d'Ivoire
Voir la fiche du match Équateur - Curaçao
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
38' Carton jaune - J. Alcivar Équateur, 38e 39' Carton jaune - L. Bacuna Curaçao, 39e 46' ↑↓ Remplacement - J. Alcivar (remplace K. Rodriguez) Équateur, 46e 53' Carton jaune - J. Bacuna Curaçao, 53e 56' Carton jaune - L. Comenencia Curaçao, 56e 70' ↑↓ Remplacement - P. Estupinan (remplace N. Angulo) Équateur, 70e 75' Carton jaune - J. Gaari Curaçao, 75e 75' ↑↓ Remplacement - J. Bacuna (remplace K. Gorre) Curaçao, 75e 76' ↑↓ Remplacement - D. Fonville (remplace R. van Eijma) Curaçao, 76e 76' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace J. Margaritha) Curaçao, 76e 83' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace A. Preciado) Équateur, 83e 83' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace G. Kastaneer) Curaçao, 83e 84' ↑↓ Remplacement - L. Comenencia (remplace G. Roemeratoe) Curaçao, 84e 89' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace J. Caicedo) Équateur, 89e 90+1' Carton jaune - G. Kastaneer Curaçao, 90+1e
Compositions
Titulaires 11
1
Hernán Galíndez
Gardien
21
Alan Franco
Défenseur
6
Willian Pacho
Défenseur
3
Piero Hincapié
Défenseur
5
Jordy Alcivar
Milieu
9
John Yeboah
Milieu
15
Pedro Vite
Milieu
23
Moisés Caicedo
Milieu
7
Pervis Estupiñán
Milieu
19
Gonzalo Plata
Attaquant
13
Enner Valencia
Attaquant
Remplaçants 15
11
Kevin Rodriguez
20
Nilson Angulo
12
Moisés Ramírez
22
Gonzalo Valle
26
Yaimar Medina
4
Joel Ordóñez
25
Jackson Porozo
2
Félix Torres
17
Ángelo Preciado
10
Kendry Páez
18
Denil Castillo
16
Jordy Caicedo
24
Jeremy Arevalo
8
Anthony Valencia
14
Alan Minda
Titulaires 11
1
Eloy Room
Gardien
20
Joshua Brenet
Défenseur
3
Jurien Gaari
Défenseur
18
Armando Obispo
Défenseur
5
Sherel Constancio Floranus
Défenseur
24
Deveron Fonville
Défenseur
21
Tahith Chong
Milieu
8
Livano Comenencia
Milieu
10
Leandro Bacuna
Milieu
7
Juninho Bacuna
Milieu
9
Jürgen Locadia
Attaquant
Remplaçants 15
25
Tyrick Bodak
26
Trevor Iriving Doornbusch
2
Shurandy Sambo
4
Roshon van Eijma
23
Riechedly Bazoer
15
Ar'Jany Martha
16
Jearl Margaritha
14
Kenji Gorré
13
Tyrese Noslin
11
Jeremy Antonisse
22
Kevin Felida
6
Godfried Roemeratoe
19
Gervane Kastaneer
17
Brandley Kuwas
12
Sontje Hansen
Les chiffres du match
Tirs cadres : Équateur 15 / Curaçao 3 Tirs : Équateur 27 / Curaçao 10 Possession : Équateur 74% / Curaçao 26% Corners : Équateur 7 / Curaçao 0 Fautes : Équateur 7 / Curaçao 9 Cartons jaunes : Équateur 1 / Curaçao 4 Passes : Équateur 551 / Curaçao 201 Precision des passes : Équateur 91% / Curaçao 72% xG : Équateur 2.93 / Curaçao 0.48
Joueurs clés
Eloy Room (Curaçao) : note 9.9, 15 arret(s) Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.9, 3 arret(s) Moisés Caicedo (Équateur) : note 7.9 Pedro Vite (Équateur) : note 7.7 Gonzalo Plata (Équateur) : note 7.3 Joshua Brenet (Curaçao) : note 7.3 Sherel Constancio Floranus (Curaçao) : note 7.3 Alan Franco (Équateur) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
21/06
Groupe E
Équateur
Termine
0-0
Arrowhead Stadium
Curaçao
Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
7' ⚽ But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande) Côte d'Ivoire, 7e
Compositions
Titulaires 11
1
E. Room
Gardien
20
J. Brenet
Défenseur
3
J. Gaari
Défenseur
18
A. Obispo
Défenseur
5
S. Floranus
Défenseur
24
Deveron Fonville
Défenseur
21
T. Chong
Attaquant
10
L. Bacuna
Milieu
8
L. Comenencia
Milieu
9
J. Locadia
Attaquant
7
J. Bacuna
Attaquant
Remplaçants 15
23
R. Bazoer
17
B. Kuwas
19
G. Kastaneer
14
K. Gorré
4
R. van Eijma
6
G. Roemeratoe
26
T. Doornbusch
2
S. Sambo
11
J. Antonisse
22
K. Felida
12
S. Hansen
15
A. Martha
16
J. Margaritha
25
T. Bodak
13
T. Noslin
Titulaires 11
1
Y. Fofana
Gardien
17
G. Doué
Défenseur
7
O. Kossounou
Défenseur
2
O. Diomande
Défenseur
13
C. Operi
Défenseur
15
A. Diallo
Attaquant
18
I. Sangaré
Milieu
8
F. Kessié
Milieu
11
Y. Diomande
Attaquant
19
N. Pépé
Attaquant
9
A. Bonny
Attaquant
Remplaçants 15
26
C. Inao OulaÃ¯
24
B. Touré
14
O. Diakité
16
M. Koné
10
S. Adingra
12
E. Wahi
20
E. Agbadou
25
P. Guiagon
22
E. Guessand
21
E. Ndicka
3
G. Konan
23
A. Lafont
4
J. Seri
6
S. Fofana
5
W. Singo
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe E
Curaçao
1re periode 26'
0-1
Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Voir la fiche du match Équateur - Allemagne
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
2' ⚽ But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz) Allemagne, 2e 9' ⚽ But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite) Équateur, 9e
Compositions
Titulaires 11
1
H. Galíndez
Gardien
21
A. Franco
Milieu
4
J. Ordoñez
Défenseur
6
W. Pacho
Défenseur
3
P. Hincapié
Défenseur
9
J. Yeboah
Milieu
23
M. Caicedo
Milieu
15
P. Vite
Milieu
20
N. Angulo
Attaquant
19
G. Plata
Attaquant
13
E. Valencia
Attaquant
Remplaçants 15
2
F. Torres
7
P. Estupiñán
16
J. Caicedo
12
M. Ramírez
17
A. Preciado
5
J. Alcívar
22
G. Valle
25
J. Porozo
18
D. Castillo
26
Y. Medina
14
A. Minda
24
Jeremy Arévalo
8
A. Valencia
11
K. Rodríguez
10
K. Páez
Titulaires 11
1
M. Neuer
Gardien
6
J. Kimmich
Milieu
4
J. Tah
Défenseur
2
A. Rüdiger
Défenseur
22
D. Raum
Défenseur
23
F. Nmecha
Milieu
5
A. Pavlović
Milieu
19
L. Sané
Attaquant
10
J. Musiala
Milieu
17
F. Wirtz
Milieu
7
K. Havertz
Attaquant
Remplaçants 13
25
A. Ouédraogo
24
M. Thiaw
9
J. Leweling
11
N. Woltemade
14
M. Beier
16
A. Stiller
3
W. Anton
26
D. Undav
21
A. Nübel
20
N. Amiri
8
L. Goretzka
13
P. Groß
12
O. Baumann
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe E
Équateur
1re periode 27'
1-1
MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Allemagne
2
2
0
0
9
2
7
6
Côte d'Ivoire
2
1
0
1
2
2
0
3
Équateur
2
0
1
1
0
1
-1
1
Curaçao
2
0
1
1
1
7
-6
1
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