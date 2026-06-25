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Mondial 2026 : Le 4-4-2 de l’Équateur face au 4-2-3-1 de l’Allemagne au MetLife Stadium

Le groupe E du Mondial 2026 poursuit sa course avec le choc entre l’Équateur et l’Allemagne le 25 juin à 21 h GMT+1 au MetLife Stadium. Ce match de phase de groupes oppose la formation sud-américaine, alignée en 4-4-2, à une équipe allemande organisée en 4-2-3-1. L’affrontement revêt une forte importance pour les deux sélections qui cherchent à consolider leur position dans un groupe où chaque point compte.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
88vues
Mondial 2026 : Le 4-4-2 de l’Équateur face au 4-2-3-1 de l’Allemagne au MetLife Stadium
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Sommaire

Jusqu’ici, l’Équateur a récolté un point grâce à un nul vierge contre Curaçao, alors que l’Allemagne compte six points avec deux victoires, dont un succès récent 2-1 face à la Côte d’Ivoire. L’enjeu est clair – l’Allemagne, performante offensivement avec neuf buts marqués, vise à assurer sa qualification anticipée, tandis que l’Équateur cherche à renouer avec la victoire sur une scène mondiale majeure.

Les deux staffs ont décidé d’aligner leurs principaux cadres. Du côté équatorien, le sélectionneur S. Beccacece mise sur un bloc solide avec Hugo Galíndez dans le but et une défense composée de Jhon Ordoñez, Willem Pacho et Pervis Hincapié. Les milieux de terrain, parmi lesquels Jose Yeboah et Moisés Caicedo, apporteront leur énergie au service de l’attaque menée par Enner Valencia, Gonzalo Plata et Narciso Angulo.

Côté allemand, Julian Nagelsmann conserve son gardien expérimenté Manuel Neuer. Défensivement, Antonio Rüdiger et Jonathan Tah assurent l’axe, épaulés par Josha Kimmich et Dominik Raum sur les flancs. Le milieu se compose d’Ante Pavlović et Jamal Musiala, avec Kai Havertz et Leroy Sané en supports offensifs autour de Felix Nmecha en pointe.

Lecture du onze de Équateur

L’Équateur s’appuie sur un 4-4-2 classique dirigé par S. Beccacece. Hugo Galíndez défend les cages tandis qu’Alexander Franco complète l’entrejeu. La double charnière est formée par Jhon Ordoñez et Willem Pacho, épaulés par Pervis Hincapié. Les milieux latéraux sont investis par Jose Yeboah et Piero Vite. Moisés Caicedo, clef du milieu, anime le jeu avec Jose Yeboah. En attaque, l’expérience d’Enner Valencia sera crucial, accompagné par Gonzalo Plata et Narciso Angulo, apportant mobilité et percussion.

Cette formation vise un équilibre entre solidité défensive et transitions rapides, portées par un duo d’attaquants complémentaires capable de profiter des espaces et des centres fournis par les milieux latéraux.

Lecture du onze de Allemagne

Pour l’Allemagne, Julian Nagelsmann reconduit un 4-2-3-1 où Manuel Neuer reste le garant de l’expérience dans le but. La défense bénéficie d’une assise avec Jonathan Tah et Antonio Rüdiger dans l’axe, soutenus par Kimmich et Raum sur les côtés. Le double pivot est occupé par Pavlović et Nmecha, chargés de la récupération et de la distribution.

En attaque, l’équipe repose sur Jamal Musiala en meneur de jeu, épaulé par les ailiers Kai Havertz et Leroy Sané, capables d’orienter les attaques dans les espaces. Felix Wirtz complète ce trio offensif derrière l’unique buteur sélectionné, offrant mobilité et créativité.

Ce système permet à l’Allemagne de varier ses phases offensives avec des permutations rapides au milieu et la possibilité d’élargir le jeu via les pistons pour trouver les attaquants dans les zones décisives.

Les onze de départ

Équateur
Système4-4-2SélectionneurS. Beccacece
Titulaires11
  1. 1 H. Galíndez Gardien
  2. 21 A. Franco Milieu
  3. 4 J. Ordoñez Défenseur
  4. 6 W. Pacho Défenseur
  5. 3 P. Hincapié Défenseur
  6. 9 J. Yeboah Milieu
  7. 23 M. Caicedo Milieu
  8. 15 P. Vite Milieu
  9. 20 N. Angulo Attaquant
  10. 19 G. Plata Attaquant
  11. 13 E. Valencia Attaquant
Remplaçants15
  • 2 F. Torres
  • 7 P. Estupiñán
  • 16 J. Caicedo
  • 12 M. Ramírez
  • 17 A. Preciado
  • 5 J. Alcívar
  • 22 G. Valle
  • 25 J. Porozo
  • 18 D. Castillo
  • 26 Y. Medina
  • 14 A. Minda
  • 24 Jeremy Arévalo
  • 8 A. Valencia
  • 11 K. Rodríguez
  • 10 K. Páez
Allemagne
Système4-2-3-1SélectionneurJ. Nagelsmann
Titulaires11
  1. 1 M. Neuer Gardien
  2. 6 J. Kimmich Milieu
  3. 4 J. Tah Défenseur
  4. 2 A. Rüdiger Défenseur
  5. 22 D. Raum Défenseur
  6. 23 F. Nmecha Milieu
  7. 5 A. Pavlović Milieu
  8. 19 L. Sané Attaquant
  9. 10 J. Musiala Milieu
  10. 17 F. Wirtz Milieu
  11. 7 K. Havertz Attaquant
Remplaçants13
  • 25 A. Ouédraogo
  • 24 M. Thiaw
  • 9 J. Leweling
  • 11 N. Woltemade
  • 14 M. Beier
  • 16 A. Stiller
  • 3 W. Anton
  • 26 D. Undav
  • 21 A. Nübel
  • 20 N. Amiri
  • 8 L. Goretzka
  • 13 P. Groß
  • 12 O. Baumann
Équateur
1re periode 27' MetLife Stadium
Allemagne
25/06/2026 21:00 Groupe E
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz)Allemagne, 2e
  2. 9'But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite)Équateur, 9e
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
Termine Arrowhead Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Curaçao
1re periode 26' Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Avant-match
Groupe E
Équateur
1re periode 27' MetLife Stadium
Allemagne
Compositions
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 2 2 0 0 9 2 7 6
Côte d'Ivoire 2 1 0 1 2 2 0 3
Équateur 2 0 1 1 0 1 -1 1
Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1

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