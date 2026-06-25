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Mondial 2026 : Curaçao et la Côte d’Ivoire cherchent à lancer leur campagne dans le Groupe E

Le match de la phase de groupes du Groupe E de la Coupe du Monde 2026 opposera Curaçao à la Côte d’Ivoire le 25 juin 2026 à 21h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Cette rencontre revêt une importance cruciale pour les deux équipes qui cherchent à améliorer leurs positions après leurs deux premières sorties dans la compétition.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Mondial 2026 : Curaçao et la Côte d’Ivoire cherchent à lancer leur campagne dans le Groupe E
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Sommaire

Dans ce groupe E très disputé, Curaçao a obtenu un nul face à l’Équateur (0-0) et reste à la recherche d’une victoire pour accroître ses chances de qualification. De son côté, la Côte d’Ivoire a remporté un match mais a concédé une défaite serrée contre l’Allemagne (1-2), ce qui place les Éléphants sous pression pour engranger des points précieux face à Curaçao.

Le Groupe E comprend également l’Allemagne et l’Équateur, des équipes solides qui ont déjà imposé une forte compétition lors des premiers matches. Les deux sélections du jour n’ont pas encore réussi à s’imposer, rendant ce duel décisif pour maintenir leurs ambitions à flot.

Ce match sera aussi une confrontation entre deux styles et ambitions différentes. Curaçao, dirigée par l’expérimenté Dick Advocaat, dispute sa première Coupe du Monde et cherche à créer la surprise. La Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre, vise un parcours plus ambitieux sous la conduite d’Emerse Faé.

Sur le plan tactique, il faudra surveiller les stratégies adoptées par les deux sélectionneurs, en particulier les choix clés dans les formations et l’animation offensive.

Zoom sur Curaçao

Conduite par Dick Advocaat, la sélection de Curaçao aligne un système en 5-3-2, privilégiant une défense compacte et une projection offensive par les ailes. Le gardien Eloy Room, âgé de 36 ans, est un pilier de l’équipe et apporte son expérience au dernier rempart. La défense est renforcée par Jearl Margaritha, Jurensy Gaari et Stefano Floranus qui composent la ligne arrière.

Au milieu, Leandro Bacuna et Luis Comenencia sont les fers de lance pour organiser le jeu et alimenter l’attaque. En pointe, les frères Juninho Bacuna et Jermain Locadia ont la responsabilité d’assurer le poids offensif et de concrétiser les occasions.

Cette organisation tactique mise sur la solidité défensive et la rapidité dans les phases de transition. Le choix d’une défense à cinq vise à freiner les offensives adverses tout en exploitant les espaces sur les côtés grâce à leurs latéraux offensifs.

Zoom sur Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire se base sur un 4-4-2 classique sous la direction d’Emerse Faé. Le gardien Youssouf Fofana garde les cages, soutenu par une défense solide menée par Olivier Kossounou et Christophe Operi. La vitesse et la puissance de Wilfried Singo sur le flanc droit sont aussi des atouts défensifs et offensifs majeurs.

Au milieu de terrain, la présence de Franck Kessié offre une assise physique et technique, tandis qu’Ismaël Sangaré et Amad Diallo complètent le compartiment central avec créativité et rythme.

En attaque, les jeunes talents comme Nicolas Pépé et Yan Diomandé sont clés pour débloquer les situations, soutenus par l’expérience d’André Bonny. Le système vise à contrôler le jeu au milieu et à exploiter la vitesse sur les ailes pour créer des opportunités.

La Côte d’Ivoire devra être vigilante en défense, après une rencontre serrée contre l’Allemagne. La gestion du match face à une équipe solide comme Curaçao sera déterminante pour atteindre ses objectifs dans ce groupe.

Curaçao
1re periode 26' Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
25/06/2026 21:00 Groupe E
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Groupe E
Allemagne
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Curaçao
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Curaçao
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Groupe E
Curaçao
1re periode 26' Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Avant-match
Groupe E
Équateur
1re periode 27' MetLife Stadium
Allemagne
Compositions
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 2 2 0 0 9 2 7 6
Côte d'Ivoire 2 1 0 1 2 2 0 3
Équateur 2 0 1 1 0 1 -1 1
Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1

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