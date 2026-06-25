Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire mène face à Curaçao à la pause (1-0)
Curaçao – Côte d'Ivoire a atteint la pause au Mondial 2026, la Côte d'Ivoire mène face à Curaçao sur le score de 1-0.
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Curaçao a eu le ballon avec 26% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 4 pour la Côte d'Ivoire. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour Curaçao et 1 pour la Côte d'Ivoire.
Les faits de la première période
- But – Nicolas Pépé (passe Yan Diomande) (Côte d'Ivoire, 7e)
- Carton jaune – Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire, 35e)
La Côte d'Ivoire a pris une option
Avec ce but d’avance, la Côte d'Ivoire rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.
Curaçao doit hausser le ton
Pour Curaçao, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.
- 7'But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande)
- 35'Carton jaune - Nicolas Pépé
- 45'Remplacement - Amad Diallo (remplace Christ Inao Oulaï)
- 61'Remplacement - Livano Comenencia (remplace Jeremy Antonisse)
- 64'But - Nicolas Pépé (passe Ibrahim Sangaré)
- 67'Remplacement - Ange-Yoan Bonny (remplace Oumar Diakité)
- 67'Remplacement - Nicolas Pépé (remplace Sepe Elye Wahi)
- 67'Remplacement - Yan Diomande (remplace Bazoumana Touré)
- 75'Carton jaune - Juninho Bacuna
- 77'Remplacement - Jurien Gaari (remplace Gervane Kastaneer)
- 77'Remplacement - Deveron Fonville (remplace Tyrese Noslin)
- 77'Remplacement - Franck Kessié (remplace Jean Michaël Seri)
- 83'Carton jaune - Gervane Kastaneer
- 90'Remplacement - Joshua Brenet (remplace Shurandy Sambo)
- 90'Remplacement - Jürgen Locadia (remplace Brandley Kuwas)
- Tirs cadres : Curaçao 2 / Côte d'Ivoire 2
- Tirs : Curaçao 9 / Côte d'Ivoire 6
- Possession : Curaçao 35% / Côte d'Ivoire 65%
- Corners : Curaçao 3 / Côte d'Ivoire 4
- Fautes : Curaçao 11 / Côte d'Ivoire 5
- Cartons jaunes : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1
- Cartons rouges : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|Côte d'Ivoire
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|Équateur
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|Curaçao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
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