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Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire mène face à Curaçao à la pause (1-0)

Curaçao – Côte d'Ivoire a atteint la pause au Mondial 2026, la Côte d'Ivoire mène face à Curaçao sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
495vues
Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire mène face à Curaçao à la pause (1-0)
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Sommaire

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Curaçao a eu le ballon avec 26% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 4 pour la Côte d'Ivoire. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour Curaçao et 1 pour la Côte d'Ivoire.

Les faits de la première période

  • But – Nicolas Pépé (passe Yan Diomande) (Côte d'Ivoire, 7e)
  • Carton jaune – Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire, 35e)

La Côte d'Ivoire a pris une option

Avec ce but d’avance, la Côte d'Ivoire rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.

Curaçao doit hausser le ton

Pour Curaçao, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.

Curaçao
Termine Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
25/06/2026 21:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande)Côte d'Ivoire, 7e
  2. 35'Carton jaune - Nicolas PépéCôte d'Ivoire, 35e
  3. 45'Remplacement - Amad Diallo (remplace Christ Inao Oulaï)Côte d'Ivoire, 45e
  4. 61'Remplacement - Livano Comenencia (remplace Jeremy Antonisse)Curaçao, 61e
  5. 64'But - Nicolas Pépé (passe Ibrahim Sangaré)Côte d'Ivoire, 64e
  6. 67'Remplacement - Ange-Yoan Bonny (remplace Oumar Diakité)Côte d'Ivoire, 67e
  7. 67'Remplacement - Nicolas Pépé (remplace Sepe Elye Wahi)Côte d'Ivoire, 67e
  8. 67'Remplacement - Yan Diomande (remplace Bazoumana Touré)Côte d'Ivoire, 67e
  9. 75'Carton jaune - Juninho BacunaCuraçao, 75e
  10. 77'Remplacement - Jurien Gaari (remplace Gervane Kastaneer)Curaçao, 77e
  11. 77'Remplacement - Deveron Fonville (remplace Tyrese Noslin)Curaçao, 77e
  12. 77'Remplacement - Franck Kessié (remplace Jean Michaël Seri)Côte d'Ivoire, 77e
  13. 83'Carton jaune - Gervane KastaneerCuraçao, 83e
  14. 90'Remplacement - Joshua Brenet (remplace Shurandy Sambo)Curaçao, 90e
  15. 90'Remplacement - Jürgen Locadia (remplace Brandley Kuwas)Curaçao, 90e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Curaçao 2 / Côte d'Ivoire 2
  • Tirs : Curaçao 9 / Côte d'Ivoire 6
  • Possession : Curaçao 35% / Côte d'Ivoire 65%
  • Corners : Curaçao 3 / Côte d'Ivoire 4
  • Fautes : Curaçao 11 / Côte d'Ivoire 5
  • Cartons jaunes : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1
  • Cartons rouges : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
Termine Arrowhead Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Curaçao
Termine Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
Termine MetLife Stadium
Allemagne
Resume final
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 3 2 0 1 10 4 6 6
Côte d'Ivoire 3 2 0 1 4 2 2 6
Équateur 3 1 1 1 2 2 0 4
Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1

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