«Ce n’est pas lui qui joue», Neymar répond à son père sur un éventuel retour en sélection

Après avoir annoncé sa retraite internationale à l’issue de la Coupe du monde 2026, Neymar a réagi aux propos de son père, qui n’excluait pas un éventuel retour de son fils avec la Seleção. L’attaquant brésilien de 34 ans a tenu à clarifier sa position, mettant fin aux spéculations autour de son avenir avec l’équipe nationale.

Retraité de la sélection brésilienne depuis la Coupe du monde 2026, Neymar a mis fin aux spéculations sur un possible retour sous le maillot de la Seleção. L’attaquant de 34 ans a répondu avec humour, mais fermeté, aux propos de son père, qui avait laissé entendre que la porte n’était peut-être pas totalement fermée. Absent de la sélection brésilienne pendant près de trois ans, Neymar avait effectué son retour à l’occasion de la Coupe du monde 2026. L’aventure de la Seleção s’est toutefois arrêtée dès les huitièmes de finale, avec une défaite 2-1 face à la Norvège.

Le meilleur buteur de l’histoire du Brésil avait disputé les quinze dernières minutes du succès 3-0 contre l’Écosse lors de la phase de groupes, avant d’entrer en jeu après la pause lors du match face à la Norvège. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain avait réduit l’écart en transformant un penalty dans le temps additionnel, alors que les Scandinaves menaient 2-0. Un but insuffisant pour éviter l’élimination.

« Ce n’est pas mon père qui joue »

À l’issue de la rencontre, un Neymar très ému avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Quelques jours plus tard, son père avait néanmoins entretenu le doute, estimant qu’un retour n’était pas totalement à exclure. « Je ne peux pas garantir qu’il en a fini à 100 % avec la Seleção. Peut-être qu’il reviendra », avait-il déclaré, des propos relayés par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano.

Interrogé à son tour, Neymar a balayé cette hypothèse d’une formule aussi brève que claire: « Ce n’est pas mon père qui joue ! » Avec 80 buts inscrits sous le maillot brésilien, Neymar quitte la scène internationale en tant que meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. Son ultime réalisation, face à la Norvège lors du Mondial 2026, lui a également permis d’entrer un peu plus dans l’histoire. Il est devenu le deuxième joueur brésilien, après Pelé, à marquer lors de quatre éditions différentes de la Coupe du monde.