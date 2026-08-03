Mercato: le RB Leipzig dément tout accord avec le Real Madrid pour Yan Diomandé

Alors que plusieurs informations faisaient état d’un accord imminent entre le RB Leipzig et le Real Madrid pour Yan Diomande, le club allemand a tenu à démentir toute conclusion définitive des négociations. Le dossier de l’international ivoirien reste ouvert, mais aucune avancée majeure n’aurait encore été enregistrée.

Le feuilleton Yan Diomande continue d’alimenter les rumeurs sur le marché des transferts. Annoncé proche du Real Madrid par plusieurs sources ces derniers jours, le jeune talent ivoirien n’aurait toutefois pas encore franchi la dernière étape avant un éventuel départ vers la capitale espagnole.

Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, a tenu à rétablir les faits. Interrogé par Sky Sports Allemagne, le dirigeant allemand a réfuté les informations faisant état d’un accord déjà conclu avec le club merengue. « Certains prétendus spécialistes des transferts ont affirmé il y a quelques jours que l’accord était finalisé ou lui ont même attribué un « here we go ». Ce n’est tout simplement pas le cas. Nous n’en sommes pas encore là », a-t-il déclaré.

Des discussions toujours en cours

Cette mise au point confirme que les négociations entre les deux clubs n’ont pas encore abouti. Si le Real Madrid suit attentivement la situation de Yan Diomande, aucune officialisation ni avancée décisive ne semble attendue dans l’immédiat. Selon la presse allemande, les discussions concernant le défenseur ivoirien sont également distinctes du dossier Fisnik Asllani. Le transfert de l’attaquant en provenance d’Hoffenheim est traité séparément par Leipzig, les deux joueurs évoluant à des postes différents.

Révélé par ses performances sous les couleurs du club allemand, Yan Diomande s’est imposé comme l’un des jeunes profils les plus suivis en Europe. Son avenir devrait encore faire parler dans les prochaines semaines, alors que le Real Madrid continue d’observer les opportunités capables de renforcer son effectif.