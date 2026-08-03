Javier Tebas réclame le départ de Gianni Infantino après l’abandon du projet de privatisation de la FIFA

Après l’abandon du projet de privatisation d’une partie des activités commerciales de la FIFA, le président de la Liga, Javier Tebas, a appelé au départ de Gianni infantino, estimant que cette volte-face ne résout en rien les problèmes de gouvernance du football international.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a vivement attaqué Gianni Infantino après l’abandon du projet de privatisation d’une partie des activités commerciales de la FIFA. Le dirigeant espagnol estime que ce revirement ne règle en rien les problèmes de gouvernance de l’instance mondiale et appelle ouvertement au départ de son président. Dans un message publié sur le réseau social X, Tebas n’a pas mâché ses mots : « Infantino ne doit pas continuer. »

S’il s’est félicité de l’abandon du projet, il a toutefois averti que cette décision ne devait pas masquer les difficultés structurelles de la FIFA. « Le retrait du projet de privatisation des compétitions de la FIFA est une bonne nouvelle. Mais ce serait une grave erreur de penser que cela résout le problème de gouvernance. Les confédérations, les fédérations, les ligues et les joueurs ne doivent pas considérer ce retrait comme la fin du dossier. Le problème est bien plus profond », a-t-il déclaré.

Un projet finalement abandonné

Samedi, Gianni Infantino a confirmé que la FIFA renonçait à son projet de créer une nouvelle société chargée de gérer les droits commerciaux et l’organisation de ses compétitions, dont une partie du capital aurait été ouverte à des investisseurs privés. Cette initiative a suscité une forte opposition au sein du football mondial. L’UEFA avait notamment menacé de boycotter les compétitions organisées par la FIFA si le projet venait à être mis en œuvre.

Plusieurs autres confédérations se sont également opposées à cette réforme, privant Gianni Infantino de la majorité nécessaire pour la faire aboutir. Face à cette fronde grandissante, le président de la FIFA a finalement été contraint d’abandonner son projet.