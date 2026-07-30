«Qu’ils signent qui ils veulent», le Barça répond au mercato du Real Madrid

Malgré les recrues prestigieuses du Real Madrid lors de ce mercato estival, Gerard Martín ne se laisse pas distraire. Le défenseur du Barça assure que les Blaugrana restent focalisés sur leurs propres objectifs et sur la défense de leur titre de champion d’Espagne.

Le défenseur du FC Barcelone, Gerard Martín, n’accorde que peu d’importance au mercato XXL du Real Madrid, désormais entraîné par José Mourinho. Depuis l’ouverture du marché des transferts, les Merengues se sont considérablement renforcés avec les arrivées d’Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries et Marc Cucurella.

Des recrues de prestige qui ne semblent toutefois pas impressionner le latéral blaugrana. Interrogé sur les investissements de son grand rival, Gerard Martín a assuré que le Barça restait entièrement concentré sur ses propres objectifs à l’approche de la nouvelle saison. « Qu’ils signent qui ils veulent. Franchement, je me fiche de savoir qui le Real Madrid recrute. Nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes. Nous allons nous battre comme chaque année », a déclaré le défenseur catalan au micro de la Cadena COPE.

Sacré champion d’Espagne devant le Real Madrid la saison dernière, le Barça abordera ce nouvel exercice avec l’ambition de conserver son titre en Liga.





