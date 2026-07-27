«Il refuse d’assumer ses actes», Dani Olmo répond à Roberto Ayala

Quelques jours après les incidents ayant émaillé la finale de la Coupe du monde 2026, Dani Olmo a réagi aux déclarations de Roberto Ayala. Le milieu espagnol accuse l’adjoint de Lionel Scaloni de minimiser les faits et estime que ses excuses ne sont pas sincères.

Le climat reste tendu entre l’Espagne et l’Argentine après la finale de la Coupe du monde 2026. Au cœur de la polémique, Dani Olmo a répondu aux récentes déclarations de Roberto Ayala, l’entraîneur adjoint de l’Albiceleste, avec lequel il a eu une altercation au coup de sifflet final. Dans une précédente intervention, Ayala avait assuré qu’il ne s’agissait que d’une simple bousculade, démentant avoir porté un coup au milieu espagnol. Une version des faits que Dani Olmo rejette catégoriquement.

Interrogé par le Diari de Terrassa, l’international espagnol a estimé que les propos de l’ancien défenseur argentin ne correspondaient pas à ce qui s’est réellement produit. Selon lui, des excuses n’ont de valeur que lorsqu’elles s’accompagnent d’une véritable reconnaissance des faits. « Quelqu’un qui dit vouloir s’excuser tout en justifiant son geste comme une réaction à une remarque n’est pas sincère. Je ne l’ai pas provoqué, il n’a donc aucune raison de justifier ce qu’il a fait », a déclaré Olmo, dans des propos relayés par SPORTbible.

Le joueur de la Roja a également insisté sur l’importance d’assumer ses responsabilités. « Ce qui définit une personne, ce n’est pas l’erreur en elle-même, mais le courage de la reconnaître avec humilité, honnêteté et dignité, surtout lorsque nos proches et des millions de supporters regardent le match. » Les incidents sont survenus au terme de la victoire de l’Espagne face à l’Argentine (1-0 après prolongation), grâce à un but de Ferran Torres à la 106e minute. Plusieurs échauffourées ont éclaté entre joueurs et membres des deux staffs, dont celle impliquant Dani Olmo et Roberto Ayala.

Selon Olmo, l’ancien international argentin l’a frappé au niveau du cou, tandis qu’Ayala continue d’affirmer qu’il ne s’agissait que d’un simple contact. La FIFA a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les incidents survenus après la finale. Les personnes reconnues coupables d’actes de mauvaise conduite pourraient faire l’objet de sanctions disciplinaires et d’amendes.

