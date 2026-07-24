Patrick Vieira en pole pour devenir sélectionneur du Sénégal

Libre de tout engagement depuis son départ de Crystal Palace, Patrick Vieira pourrait rebondir sur le banc de la sélection sénégalaise. L’ancien international français figure parmi les principaux candidats à la succession de Pape Thiaw.

Patrick Vieira pourrait prochainement effectuer son retour sur un banc, cette fois au niveau des sélections nationales. Selon les informations de Foot Mercato, relayées par le journaliste Fabrizio Romano, l’ancien entraîneur de Crystal Palace est actuellement en discussions avec la Fédération sénégalaise de football (FSF) en vue de devenir le nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga. Les échanges entre les deux parties auraient déjà débuté, même si le dossier en est encore à un stade préliminaire. À ce jour, aucun accord n’a été trouvé et les négociations se poursuivent.

La fédération sénégalaise aurait fait de l’ancien capitaine d’Arsenal l’une de ses priorités pour succéder à Pape Thiaw, dont le départ a récemment été acté. Au cours de sa carrière d’entraîneur, Patrick Vieira a dirigé plusieurs clubs européens, notamment Nice, Crystal Palace, Strasbourg et le Genoa, après avoir également fait ses armes aux États-Unis avec le New York City FC. Son profil, mêlant expérience du très haut niveau et connaissance du football international, séduit les dirigeants sénégalais.

Le poste de sélectionneur est devenu vacant après la séparation entre la FSF et Pape Thiaw. Malgré un parcours honorable à la Coupe du monde 2026, conclu par une qualification pour les seizièmes de finale, les Lions de la Teranga avaient vu leur aventure s’arrêter face à la Belgique. Si les discussions aboutissent, Patrick Vieira vivrait sa première expérience à la tête d’une sélection nationale. Il aurait alors pour mission de maintenir le Sénégal parmi les grandes nations du football africain et de préparer les prochaines échéances continentales et internationales.