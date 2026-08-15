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Cristiano Ronaldo: Patrice Evra prédit encore « une ou deux années » au plus haut niveau

À 41 ans, Cristiano Ronaldo ne semble toujours pas disposé à raccrocher les crampons. Patrice Evra, son ancien coéquipier à Manchester United, estime que le Portugais peut encore poursuivre sa carrière pendant « une ou deux années » grâce à son professionnalisme et son obsession du travail.

Romaric Déguénon
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Football
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Cristiano Ronaldo: Patrice Evra prédit encore « une ou deux années » au plus haut niveau
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Patrice Evra estime que Cristiano Ronaldo a encore les ressources nécessaires pour prolonger sa carrière d’une à deux saisons supplémentaires. L’ancien défenseur de Manchester United, qui a partagé le vestiaire avec le Portugais à Old Trafford, ne se dit pas surpris par la longévité exceptionnelle de son ancien coéquipier. À 41 ans, Ronaldo s’apprête à entamer une nouvelle saison avec Al-Nassr après avoir participé à la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. De son côté, Evra, âgé de 45 ans, a raccroché les crampons en 2019.

Interrogé par Heavy Sports, l’ancien international français a souligné le professionnalisme hors norme de Ronaldo, qu’il considère comme l’un des principaux facteurs de sa longévité. « Je n’ai jamais joué avec quelqu’un de plus professionnel que Cristiano. L’entraînement était à 10 heures du matin et ce gars-là arrivait à 8 heures, en répétant tout », a raconté Evra.

« Il est accro au travail »

Pour l’ancien latéral gauche des Red Devils, la détermination de Ronaldo à repousser constamment ses limites explique en grande partie sa capacité à continuer de performer malgré le poids des années. « J’ai l’impression que Cristiano a une belle maladie. Il est accro au travail acharné et au dépassement de soi », a-t-il poursuivi.

Evra ne serait donc pas surpris de voir le quintuple Ballon d’Or continuer à jouer encore plusieurs années. « C’est pourquoi sa longévité ne me surprend pas. Il peut encore jouer une ou deux années de plus, et cela ne me surprendrait pas », a-t-il conclu. Après avoir évolué ensemble à Manchester United, les deux hommes ont conservé une relation marquée par une profonde admiration. Pour Evra, la capacité de Ronaldo à repousser les limites physiques et mentales reste l’une des clés de son exceptionnelle longévité.

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