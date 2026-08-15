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Mercato: le Barça dément la piste Luis Suarez

Alors que le FC Barcelone cherche toujours à renforcer son secteur offensif, le nom de Luis Suárez avait récemment circulé dans les discussions. Le club catalan assure toutefois que l’attaquant colombien du Sporting Portugal ne figure pas parmi les pistes actuellement étudiées.

Romaric Déguénon
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Football
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Mercato: le Barça dément la piste Luis Suarez
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Le FC Barcelone a mis fin aux spéculations concernant Luis Suárez. D’après la presse espagnole, le club catalan aurait fermement démenti tout intérêt pour l’attaquant colombien du Sporting Portugal, dont le nom était apparu ces derniers jours parmi les éventuelles options offensives du Barça. Cette rumeur était notamment apparue dans un contexte particulier pour les Blaugranas. Le départ de Ferran Torres et les difficultés rencontrées dans le dossier Julián Álvarez avaient alimenté les interrogations autour de la stratégie offensive du club pour la saison à venir.

Sur le papier, Luis Suárez avait pourtant de solides arguments pour attirer l’attention du Barça. L’attaquant colombien sort d’une saison particulièrement prolifique avec le Sporting, au cours de laquelle il a inscrit 38 buts et délivré huit passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ont naturellement contribué à faire émerger son nom dans les discussions autour du mercato barcelonais. Mais malgré ce rendement offensif, le joueur ne serait pas considéré comme une option par la direction catalane. Selon des sources internes au club, le Barça n’aurait actuellement aucune intention d’avancer sur ce dossier.

Le club catalan doit donc continuer à explorer d’autres pistes pour renforcer son attaque. La priorité reste de trouver un renfort capable d’apporter davantage de solutions à Hansi Flick à l’approche de la nouvelle saison. Pour Luis Suárez, cette mise au point constitue un coup d’arrêt aux spéculations autour d’une éventuelle arrivée au Camp Nou. Malgré une saison remarquable au Portugal, l’international colombien ne devrait pas, sauf changement de dernière minute, rejoindre les rangs du FC Barcelone cet été.

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