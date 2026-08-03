Ballon d’Or 2026: Harry Kane toujours en pole position

Malgré l’élimination de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Harry Kane conserve une longueur d’avance dans la course au Ballon d’Or. Porté par une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, le capitaine des Three Lions devance encore plusieurs concurrents de poids, dont Kylian Mbappé, Rodri et Lamine Yamal.

Malgré l’élimination de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, Harry Kane reste le grand favori pour décrocher le Ballon d’Or 2026, selon les informations du quotidien espagnol AS. Le capitaine des Three Lions a réalisé un Mondial de haut niveau avec six réalisations. Un total toutefois inférieur à celui de Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi avec dix buts, de Lionel Messi (huit), ainsi que d’Erling Haaland et de Jude Bellingham, auteurs de sept réalisations chacun.

Si Mbappé et Messi figurent parmi les principaux prétendants au prestigieux trophée individuel, la concurrence la plus sérieuse pourrait finalement venir d’Espagne. Champions du monde en Amérique du Nord, Rodri et Lamine Yamal ont considérablement renforcé leur candidature grâce à leur rôle déterminant dans le sacre de la Roja. Harry Kane peut néanmoins s’appuyer sur une saison exceptionnelle en club. L’avant-centre du Bayern Munich a inscrit 61 buts en 51 rencontres toutes compétitions confondues, jouant un rôle majeur dans le doublé championnat-Coupe décroché par le club bavarois.

Depuis son arrivée en provenance de Tottenham à l’été 2023, l’international anglais affiche des statistiques impressionnantes avec 98 buts inscrits en 94 matches sous les couleurs du Bayern. Des performances qui pourraient lui permettre de remporter, à 33 ans, le premier Ballon d’Or de sa carr