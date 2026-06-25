Mondial 2026 : l’Équateur s’impose face à l’Allemagne dans un match décisif du groupe E

L’Équateur a remporté une victoire importante contre l’Allemagne (2-1) au MetLife Stadium, ce 25 juin 2026, lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial 2026. Cette rencontre a vu les Sud-Américains renverser le score après une ouverture rapide des Allemands, permettant à l’Équateur de prendre un avantage précieux pour la qualification.

Publié le 25 juin 2026 à 23:04

Publié le 25 juin 2026 à 23:04

Avant ce duel, l’Allemagne dominait le groupe E avec deux victoires, tandis que l’Équateur comptait un point obtenu face à Curaçao. La rencontre s’annonçait cruciale pour les deux nations, l’Allemagne cherchant à conforter sa place de leader et l’Équateur souhaitant intensifier ses chances de poursuivre la compétition.

Le match a débuté sur un rythme élevé avec une ouverture du score très précoce signée Leroy Sané sur une passe décisive de Florian Wirtz dès la 2e minute. L’Équateur a rapidement répondu par Nilson Angulo, bien servi par Pedro Vite, égalisant à la 9e minute. Le retrait de blessé d’Angelo Stiller pour Aleksandar Pavlović avant la pause n’a pas permis à l’Allemagne de se montrer plus incisive dans une première mi-temps animée et tendue, ponctuée par deux cartons jaunes pour Piero Hincapié côté équatorien et Pavlović côté allemand.

En seconde période, l’Équateur est monté en puissance et a su profiter des changements tactiques opérés par le sélectionneur Santiago Beccacece. Gonzalo Plata, entré en jeu, a inscrit le but décisif à la 77e minute sur une passe de Kevin Rodriguez. Malgré une possession de balle majoritairement allemande (58 %), les joueurs de Joachim Nagelsmann ont manqué de précision dans la finition et n’ont pu revenir au score, subissant cette défaite qui remet en question leur domination dans le groupe.

L’Équateur et son 4-4-2 efficace dans la révolte

Disposant d’une formation en 4-4-2, l’Équateur a aligné Hernán Galíndez dans les buts, protégé par une défense composée de Piero Hincapié, Wellington Pacho, Jayro Ordoñez et Alan Franco milieu. Le milieu de terrain avec Pedro Vite, Moisés Caicedo, Josué Yeboah et Kevin Rodríguez a parfaitement soutenu l’attaque menée par Nilson Angulo et Gonzalo Plata, tous deux buteurs. Le sélectionneur Beccacece a su ajuster ses remplacements pour impulser un regain d’énergie et de créativité qui a inversé la tendance après une entame défavorable.

Une Allemagne en 4-2-3-1 manquant de réalisme

L’Allemagne a opté pour un 4-2-3-1 classique avec Manuel Neuer dans les cages, une défense emmenée par Antonio Rüdiger et Jonathan Tah, ainsi que Joshua Kimmich en milieu relayeur. Devant, Leroy Sané et Florian Wirtz participantes aux offensives, avec Kai Havertz en soutien à l’avant-centre. Malgré une supériorité dans le jeu et un total de 9 tirs, dont 3 cadrés, les Allemands n’ont converti qu’une occasion très tôt, faute de concrétisation par la suite. Les remaniements tactiques de Nagelsmann ne sont pas parvenus à déstabiliser la défense equatorienne bien organisée.

Cette défaite place l’Équateur dans une meilleure position pour la qualification, tandis que l’Allemagne devra réagir face à ses prochains adversaires du groupe E pour maintenir son objectif d’accéder aux phases finales.

Équateur Termine 2-1 MetLife Stadium Allemagne Allemagne Fil du match 2' ⚽ But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz) 9' ⚽ But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite) 43' Carton jaune - Piero Hincapié 44' Carton jaune - Aleksandar Pavlović 45' ↑↓ Remplacement - Aleksandar Pavlović (remplace Angelo Stiller) 47' VAR VAR - Kai Havertz 50' Carton jaune - Alan Franco 60' ↑↓ Remplacement - Kai Havertz (remplace Deniz Undav) 60' ↑↓ Remplacement - Joshua Kimmich (remplace Malick Thiaw) 64' ↑↓ Remplacement - Enner Valencia (remplace Kevin Rodriguez) 64' ↑↓ Remplacement - Alan Franco (remplace Angelo Preciado) 64' ↑↓ Remplacement - Felix Nmecha (remplace Maximilian Beier) 71' ↑↓ Remplacement - Piero Hincapié (remplace Pervis Estupinan) 73' ↑↓ Remplacement - Florian Wirtz (remplace Pascal Groß) 77' ⚽ But - Gonzalo Plata (passe Kevin Rodriguez) 85' ↑↓ Remplacement - John Yeboah (remplace Felix Torres) 85' ↑↓ Remplacement - Nilson Angulo (remplace Jordy Caicedo) 89' Carton jaune - Gonzalo Plata Les chiffres du match Tirs cadres : Équateur 3 / Allemagne 3

: Équateur 3 / Allemagne 3 Tirs : Équateur 8 / Allemagne 9

: Équateur 8 / Allemagne 9 Possession : Équateur 42% / Allemagne 58%

: Équateur 42% / Allemagne 58% Corners : Équateur 3 / Allemagne 1

: Équateur 3 / Allemagne 1 Fautes : Équateur 11 / Allemagne 8

: Équateur 11 / Allemagne 8 Cartons jaunes : Équateur 2 / Allemagne 1

: Équateur 2 / Allemagne 1 Cartons rouges : Équateur 0 / Allemagne 0 Joueurs clés N. Angulo (Équateur) : note 8.2, 1 but(s)

(Équateur) : note 8.2, 1 but(s) L. Sané (Allemagne) : note 7.66, 1 but(s)

(Allemagne) : note 7.66, 1 but(s) G. Plata (Équateur) : note 7.53, 1 but(s)

(Équateur) : note 7.53, 1 but(s) P. Vite (Équateur) : note 7.12, 1 passe(s) decisive(s)

(Équateur) : note 7.12, 1 passe(s) decisive(s) F. Wirtz (Allemagne) : note 7.05, 1 passe(s) decisive(s)

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 7-1 7-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 26 Deniz Undav

21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 11 Jeremy Antonisse

16 Jearl Margaritha

26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2

: Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8

: Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%

: Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1

: Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10

: Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336

: Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%

: Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40 Joueurs clés Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup) Groupe E Allemagne Termine 7-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Resume final Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 1-0 1-0 Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' Carton jaune - S. Fofana 38' Carton jaune - F. Kessie 40' Carton jaune - G. Doue 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) 73' Carton jaune - J. Porozo 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Compositions Côte d'Ivoire Système 4-4-2 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 17 Guéla Doué Défenseur 5 Wilfried Singo Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 11 Yan Diomande Milieu 8 Franck Kessié Milieu 6 Seko Fofana Milieu 24 Bazoumana Touré Milieu 19 Nicolas Pépé Attaquant 12 Elye Wahi Attaquant Remplaçants 15 16 Mohamed Koné

23 Alban Lafont

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

7 Odilon Kossounou

21 Evan Ndicka

18 Ibrahim Sangaré

25 Parfait Guiagon

15 Amad Diallo

10 Simon Adingra

26 Christ Inao Oulaï

4 Jean Michaël Seri

22 Evann Guessand

9 Ange-Yoan Bonny

14 Oumar Diakité Équateur Système 3-4-3 Sélectionneur Sebastian Beccacece Titulaires 11 1 Hernán Galíndez Gardien 21 Alan Franco Défenseur 4 Joel Ordóñez Défenseur 6 Willian Pacho Défenseur 9 John Yeboah Milieu 23 Moisés Caicedo Milieu 15 Pedro Vite Milieu 3 Piero Hincapié Milieu 19 Gonzalo Plata Attaquant 13 Enner Valencia Attaquant 14 Alan Minda Attaquant Remplaçants 15 22 Gonzalo Valle

12 Moisés Ramírez

26 Yaimar Medina

25 Jackson Porozo

2 Félix Torres

20 Nilson Angulo

10 Kendry Páez

7 Pervis Estupiñán

5 Jordy Alcivar

17 Ángelo Preciado

18 Denil Castillo

16 Jordy Caicedo

8 Anthony Valencia

24 Jeremy Arevalo

11 Kevin Rodriguez Les chiffres du match Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0 Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6

: Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6 Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%

: Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55% Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0 Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3

: Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0 Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285

: Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%

: Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87% xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54 Joueurs clés Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s)

(Équateur) : note 7.2, 1 arret(s) Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2

(Côte d'Ivoire) : note 7.2 Pedro Vite (Équateur) : note 7.2

(Équateur) : note 7.2 Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alan Franco (Équateur) : note 7

(Équateur) : note 7 Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9

(Côte d'Ivoire) : note 6.9 Enner Valencia (Équateur) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire Termine 1-0 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Resume final Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 2-1 2-1 Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 30' ⚽ But - F. Kessie 0-1 46' ↑↓ Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger) 60' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling) 60' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 60' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri) 68' ⚽ But - D. Undav 1-1 75' ↑↓ Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand) 75' ↑↓ Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana) 75' ↑↓ Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra) 82' ↑↓ Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue) 85' ↑↓ Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe) 85' ↑↓ Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka) 90+4' ⚽ But - D. Undav 2-1 Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

24 Malick Thiaw

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

22 David Raum

25 Assan Ouédraogo

9 Jamie Leweling

20 Nadiem Amiri

13 Pascal Groß

8 Leon Goretzka

16 Angelo Stiller

14 Maximilian Beier

11 Nick Woltemade

26 Deniz Undav Côte d'Ivoire Système 4-1-4-1 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 5 Wilfried Singo Défenseur 7 Odilon Kossounou Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 18 Ibrahim Sangaré Milieu 15 Amad Diallo Milieu 8 Franck Kessié Milieu 26 Christ Inao Oulaï Milieu 11 Yan Diomande Milieu 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant Remplaçants 15 23 Alban Lafont

16 Mohamed Koné

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

17 Guéla Doué

21 Evan Ndicka

24 Bazoumana Touré

4 Jean Michaël Seri

25 Parfait Guiagon

6 Seko Fofana

10 Simon Adingra

14 Oumar Diakité

12 Elye Wahi

19 Nicolas Pépé

22 Evann Guessand Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 2

: Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 2 Tirs : Allemagne 12 / Côte d'Ivoire 8

: Allemagne 12 / Côte d'Ivoire 8 Possession : Allemagne 61% / Côte d'Ivoire 39%

: Allemagne 61% / Côte d'Ivoire 39% Corners : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 2

: Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 2 Fautes : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 5

: Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 5 Passes : Allemagne 482 / Côte d'Ivoire 309

: Allemagne 482 / Côte d'Ivoire 309 Precision des passes : Allemagne 90% / Côte d'Ivoire 88%

: Allemagne 90% / Côte d'Ivoire 88% xG : Allemagne 0.72 / Côte d'Ivoire 1.20 Joueurs clés Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s) Deniz Undav (Allemagne) : note 6.9, 1 but(s)

(Allemagne) : note 6.9, 1 but(s) Nadiem Amiri (Allemagne) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 2 arret(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.3, 2 arret(s) Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s)

(Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3

(Allemagne) : note 7.3 Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.3

(Côte d'Ivoire) : note 7.3 Nathaniel Brown (Allemagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne Termine 2-1 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Resume final Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 0-0 0-0 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 38' Carton jaune - J. Alcivar 39' Carton jaune - L. Bacuna 46' ↑↓ Remplacement - J. Alcivar (remplace K. Rodriguez) 53' Carton jaune - J. Bacuna 56' Carton jaune - L. Comenencia 70' ↑↓ Remplacement - P. Estupinan (remplace N. Angulo) 75' Carton jaune - J. Gaari 75' ↑↓ Remplacement - J. Bacuna (remplace K. Gorre) 76' ↑↓ Remplacement - D. Fonville (remplace R. van Eijma) 76' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace J. Margaritha) 83' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace A. Preciado) 83' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace G. Kastaneer) 84' ↑↓ Remplacement - L. Comenencia (remplace G. Roemeratoe) 89' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace J. Caicedo) 90+1' Carton jaune - G. Kastaneer Compositions Équateur Système 3-1-4-2 Sélectionneur Sebastian Beccacece Titulaires 11 1 Hernán Galíndez Gardien 21 Alan Franco Défenseur 6 Willian Pacho Défenseur 3 Piero Hincapié Défenseur 5 Jordy Alcivar Milieu 9 John Yeboah Milieu 15 Pedro Vite Milieu 23 Moisés Caicedo Milieu 7 Pervis Estupiñán Milieu 19 Gonzalo Plata Attaquant 13 Enner Valencia Attaquant Remplaçants 15 11 Kevin Rodriguez

20 Nilson Angulo

12 Moisés Ramírez

22 Gonzalo Valle

26 Yaimar Medina

4 Joel Ordóñez

25 Jackson Porozo

2 Félix Torres

17 Ángelo Preciado

10 Kendry Páez

18 Denil Castillo

16 Jordy Caicedo

24 Jeremy Arevalo

8 Anthony Valencia

14 Alan Minda Curaçao Système 5-4-1 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 20 Joshua Brenet Défenseur 3 Jurien Gaari Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 21 Tahith Chong Milieu 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant Remplaçants 15 25 Tyrick Bodak

26 Trevor Iriving Doornbusch

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

23 Riechedly Bazoer

15 Ar'Jany Martha

16 Jearl Margaritha

14 Kenji Gorré

13 Tyrese Noslin

11 Jeremy Antonisse

22 Kevin Felida

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas

12 Sontje Hansen Les chiffres du match Tirs cadres : Équateur 15 / Curaçao 3

: Équateur 15 / Curaçao 3 Tirs : Équateur 27 / Curaçao 10

: Équateur 27 / Curaçao 10 Possession : Équateur 74% / Curaçao 26%

: Équateur 74% / Curaçao 26% Corners : Équateur 7 / Curaçao 0

: Équateur 7 / Curaçao 0 Fautes : Équateur 7 / Curaçao 9

: Équateur 7 / Curaçao 9 Cartons jaunes : Équateur 1 / Curaçao 4

: Équateur 1 / Curaçao 4 Passes : Équateur 551 / Curaçao 201

: Équateur 551 / Curaçao 201 Precision des passes : Équateur 91% / Curaçao 72%

: Équateur 91% / Curaçao 72% xG : Équateur 2.93 / Curaçao 0.48 Joueurs clés Eloy Room (Curaçao) : note 9.9, 15 arret(s)

(Curaçao) : note 9.9, 15 arret(s) Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.9, 3 arret(s)

(Équateur) : note 7.9, 3 arret(s) Moisés Caicedo (Équateur) : note 7.9

(Équateur) : note 7.9 Pedro Vite (Équateur) : note 7.7

(Équateur) : note 7.7 Gonzalo Plata (Équateur) : note 7.3

(Équateur) : note 7.3 Joshua Brenet (Curaçao) : note 7.3

(Curaçao) : note 7.3 Sherel Constancio Floranus (Curaçao) : note 7.3

(Curaçao) : note 7.3 Alan Franco (Équateur) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur Termine 0-0 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Resume final Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 0-2 0-2 Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande) 35' Carton jaune - Nicolas Pépé 45' ↑↓ Remplacement - Amad Diallo (remplace Christ Inao Oulaï) 61' ↑↓ Remplacement - Livano Comenencia (remplace Jeremy Antonisse) 64' ⚽ But - Nicolas Pépé (passe Ibrahim Sangaré) 67' ↑↓ Remplacement - Ange-Yoan Bonny (remplace Oumar Diakité) 67' ↑↓ Remplacement - Nicolas Pépé (remplace Sepe Elye Wahi) 67' ↑↓ Remplacement - Yan Diomande (remplace Bazoumana Touré) 75' Carton jaune - Juninho Bacuna 77' ↑↓ Remplacement - Jurien Gaari (remplace Gervane Kastaneer) 77' ↑↓ Remplacement - Deveron Fonville (remplace Tyrese Noslin) 77' ↑↓ Remplacement - Franck Kessié (remplace Jean Michaël Seri) 83' Carton jaune - Gervane Kastaneer 90' ↑↓ Remplacement - Joshua Brenet (remplace Shurandy Sambo) 90' ↑↓ Remplacement - Jürgen Locadia (remplace Brandley Kuwas) Compositions Curaçao Système 5-3-2 Sélectionneur D. Advocaat Titulaires 11 1 E. Room Gardien 20 J. Brenet Défenseur 3 J. Gaari Défenseur 18 A. Obispo Défenseur 5 S. Floranus Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 21 T. Chong Attaquant 10 L. Bacuna Milieu 8 L. Comenencia Milieu 9 J. Locadia Attaquant 7 J. Bacuna Attaquant Remplaçants 15 23 R. Bazoer

17 B. Kuwas

19 G. Kastaneer

14 K. Gorré

4 R. van Eijma

6 G. Roemeratoe

26 T. Doornbusch

2 S. Sambo

11 J. Antonisse

22 K. Felida

12 S. Hansen

15 A. Martha

16 J. Margaritha

25 T. Bodak

13 T. Noslin Côte d'Ivoire Système 4-4-2 Sélectionneur E. Faé Titulaires 11 1 Y. Fofana Gardien 17 G. Doué Défenseur 7 O. Kossounou Défenseur 2 O. Diomande Défenseur 13 C. Operi Défenseur 15 A. Diallo Attaquant 18 I. Sangaré Milieu 8 F. Kessié Milieu 11 Y. Diomande Attaquant 19 N. Pépé Attaquant 9 A. Bonny Attaquant Remplaçants 15 26 C. Inao OulaÃ¯

24 B. Touré

14 O. Diakité

16 M. Koné

10 S. Adingra

12 E. Wahi

20 E. Agbadou

25 P. Guiagon

22 E. Guessand

21 E. Ndicka

3 G. Konan

23 A. Lafont

4 J. Seri

6 S. Fofana

5 W. Singo Les chiffres du match Tirs cadres : Curaçao 2 / Côte d'Ivoire 2

: Curaçao 2 / Côte d'Ivoire 2 Tirs : Curaçao 9 / Côte d'Ivoire 6

: Curaçao 9 / Côte d'Ivoire 6 Possession : Curaçao 35% / Côte d'Ivoire 65%

: Curaçao 35% / Côte d'Ivoire 65% Corners : Curaçao 3 / Côte d'Ivoire 4

: Curaçao 3 / Côte d'Ivoire 4 Fautes : Curaçao 11 / Côte d'Ivoire 5

: Curaçao 11 / Côte d'Ivoire 5 Cartons jaunes : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1

: Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1 Cartons rouges : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0 Joueurs clés N. Pépé (Côte d'Ivoire) : note 8.69, 2 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 8.69, 2 but(s), 1 carton(s) jaune(s) I. Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Y. Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.1, 1 passe(s) decisive(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.1, 1 passe(s) decisive(s) Y. Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.03, 2 arret(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.03, 2 arret(s) G. Doué (Côte d'Ivoire) : note 7.43

(Côte d'Ivoire) : note 7.43 C. Operi (Côte d'Ivoire) : note 7.42

(Côte d'Ivoire) : note 7.42 O. Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.35

(Côte d'Ivoire) : note 7.35 O. Kossounou (Côte d'Ivoire) : note 7.34 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao Termine 0-2 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Resume final Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 2-1 2-1 Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 2' ⚽ But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz) 9' ⚽ But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite) 43' Carton jaune - Piero Hincapié 44' Carton jaune - Aleksandar Pavlović 45' ↑↓ Remplacement - Aleksandar Pavlović (remplace Angelo Stiller) 47' VAR VAR - Kai Havertz 50' Carton jaune - Alan Franco 60' ↑↓ Remplacement - Kai Havertz (remplace Deniz Undav) 60' ↑↓ Remplacement - Joshua Kimmich (remplace Malick Thiaw) 64' ↑↓ Remplacement - Enner Valencia (remplace Kevin Rodriguez) 64' ↑↓ Remplacement - Alan Franco (remplace Angelo Preciado) 64' ↑↓ Remplacement - Felix Nmecha (remplace Maximilian Beier) 71' ↑↓ Remplacement - Piero Hincapié (remplace Pervis Estupinan) 73' ↑↓ Remplacement - Florian Wirtz (remplace Pascal Groß) 77' ⚽ But - Gonzalo Plata (passe Kevin Rodriguez) 85' ↑↓ Remplacement - John Yeboah (remplace Felix Torres) 85' ↑↓ Remplacement - Nilson Angulo (remplace Jordy Caicedo) 89' Carton jaune - Gonzalo Plata Compositions Équateur Système 4-4-2 Sélectionneur S. Beccacece Titulaires 11 1 H. Galíndez Gardien 21 A. Franco Milieu 4 J. Ordoñez Défenseur 6 W. Pacho Défenseur 3 P. Hincapié Défenseur 9 J. Yeboah Milieu 23 M. Caicedo Milieu 15 P. Vite Milieu 20 N. Angulo Attaquant 19 G. Plata Attaquant 13 E. Valencia Attaquant Remplaçants 15 2 F. Torres

7 P. Estupiñán

16 J. Caicedo

12 M. Ramírez

17 A. Preciado

5 J. Alcívar

22 G. Valle

25 J. Porozo

18 D. Castillo

26 Y. Medina

14 A. Minda

24 Jeremy Arévalo

8 A. Valencia

11 K. Rodríguez

10 K. Páez Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur J. Nagelsmann Titulaires 11 1 M. Neuer Gardien 6 J. Kimmich Milieu 4 J. Tah Défenseur 2 A. Rüdiger Défenseur 22 D. Raum Défenseur 23 F. Nmecha Milieu 5 A. Pavlović Milieu 19 L. Sané Attaquant 10 J. Musiala Milieu 17 F. Wirtz Milieu 7 K. Havertz Attaquant Remplaçants 13 25 A. Ouédraogo

24 M. Thiaw

9 J. Leweling

11 N. Woltemade

14 M. Beier

16 A. Stiller

3 W. Anton

26 D. Undav

21 A. Nübel

20 N. Amiri

8 L. Goretzka

13 P. Groß

12 O. Baumann Les chiffres du match Tirs cadres : Équateur 3 / Allemagne 3

: Équateur 3 / Allemagne 3 Tirs : Équateur 8 / Allemagne 9

: Équateur 8 / Allemagne 9 Possession : Équateur 42% / Allemagne 58%

: Équateur 42% / Allemagne 58% Corners : Équateur 3 / Allemagne 1

: Équateur 3 / Allemagne 1 Fautes : Équateur 11 / Allemagne 8

: Équateur 11 / Allemagne 8 Cartons jaunes : Équateur 2 / Allemagne 1

: Équateur 2 / Allemagne 1 Cartons rouges : Équateur 0 / Allemagne 0 Joueurs clés N. Angulo (Équateur) : note 8.2, 1 but(s)

(Équateur) : note 8.2, 1 but(s) L. Sané (Allemagne) : note 7.66, 1 but(s)

(Allemagne) : note 7.66, 1 but(s) G. Plata (Équateur) : note 7.53, 1 but(s)

(Équateur) : note 7.53, 1 but(s) P. Vite (Équateur) : note 7.12, 1 passe(s) decisive(s)

(Équateur) : note 7.12, 1 passe(s) decisive(s) F. Wirtz (Allemagne) : note 7.05, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7.05, 1 passe(s) decisive(s) K. Rodríguez (Équateur) : note 7.01, 1 passe(s) decisive(s)

(Équateur) : note 7.01, 1 passe(s) decisive(s) H. Galíndez (Équateur) : note 6.68, 2 arret(s)

(Équateur) : note 6.68, 2 arret(s) M. Caicedo (Équateur) : note 6.99 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur Termine 2-1 MetLife Stadium Allemagne Allemagne Resume final