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Mondial 2026 : l’Équateur s’impose face à l’Allemagne dans un match décisif du groupe E

L’Équateur a remporté une victoire importante contre l’Allemagne (2-1) au MetLife Stadium, ce 25 juin 2026, lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial 2026. Cette rencontre a vu les Sud-Américains renverser le score après une ouverture rapide des Allemands, permettant à l’Équateur de prendre un avantage précieux pour la qualification.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
Mondial 2026 : l’Équateur s’impose face à l’Allemagne dans un match décisif du groupe E
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Sommaire

Avant ce duel, l’Allemagne dominait le groupe E avec deux victoires, tandis que l’Équateur comptait un point obtenu face à Curaçao. La rencontre s’annonçait cruciale pour les deux nations, l’Allemagne cherchant à conforter sa place de leader et l’Équateur souhaitant intensifier ses chances de poursuivre la compétition.

Le match a débuté sur un rythme élevé avec une ouverture du score très précoce signée Leroy Sané sur une passe décisive de Florian Wirtz dès la 2e minute. L’Équateur a rapidement répondu par Nilson Angulo, bien servi par Pedro Vite, égalisant à la 9e minute. Le retrait de blessé d’Angelo Stiller pour Aleksandar Pavlović avant la pause n’a pas permis à l’Allemagne de se montrer plus incisive dans une première mi-temps animée et tendue, ponctuée par deux cartons jaunes pour Piero Hincapié côté équatorien et Pavlović côté allemand.

En seconde période, l’Équateur est monté en puissance et a su profiter des changements tactiques opérés par le sélectionneur Santiago Beccacece. Gonzalo Plata, entré en jeu, a inscrit le but décisif à la 77e minute sur une passe de Kevin Rodriguez. Malgré une possession de balle majoritairement allemande (58 %), les joueurs de Joachim Nagelsmann ont manqué de précision dans la finition et n’ont pu revenir au score, subissant cette défaite qui remet en question leur domination dans le groupe.

L’Équateur et son 4-4-2 efficace dans la révolte

Disposant d’une formation en 4-4-2, l’Équateur a aligné Hernán Galíndez dans les buts, protégé par une défense composée de Piero Hincapié, Wellington Pacho, Jayro Ordoñez et Alan Franco milieu. Le milieu de terrain avec Pedro Vite, Moisés Caicedo, Josué Yeboah et Kevin Rodríguez a parfaitement soutenu l’attaque menée par Nilson Angulo et Gonzalo Plata, tous deux buteurs. Le sélectionneur Beccacece a su ajuster ses remplacements pour impulser un regain d’énergie et de créativité qui a inversé la tendance après une entame défavorable.

Une Allemagne en 4-2-3-1 manquant de réalisme

L’Allemagne a opté pour un 4-2-3-1 classique avec Manuel Neuer dans les cages, une défense emmenée par Antonio Rüdiger et Jonathan Tah, ainsi que Joshua Kimmich en milieu relayeur. Devant, Leroy Sané et Florian Wirtz participantes aux offensives, avec Kai Havertz en soutien à l’avant-centre. Malgré une supériorité dans le jeu et un total de 9 tirs, dont 3 cadrés, les Allemands n’ont converti qu’une occasion très tôt, faute de concrétisation par la suite. Les remaniements tactiques de Nagelsmann ne sont pas parvenus à déstabiliser la défense equatorienne bien organisée.

Cette défaite place l’Équateur dans une meilleure position pour la qualification, tandis que l’Allemagne devra réagir face à ses prochains adversaires du groupe E pour maintenir son objectif d’accéder aux phases finales.

Équateur
Termine MetLife Stadium
Allemagne
25/06/2026 21:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz)Allemagne, 2e
  2. 9'But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite)Équateur, 9e
  3. 43'Carton jaune - Piero HincapiéÉquateur, 43e
  4. 44'Carton jaune - Aleksandar PavlovićAllemagne, 44e
  5. 45'Remplacement - Aleksandar Pavlović (remplace Angelo Stiller)Allemagne, 45e
  6. 47'VAR - Kai HavertzAllemagne, 47e
  7. 50'Carton jaune - Alan FrancoÉquateur, 50e
  8. 60'Remplacement - Kai Havertz (remplace Deniz Undav)Allemagne, 60e
  9. 60'Remplacement - Joshua Kimmich (remplace Malick Thiaw)Allemagne, 60e
  10. 64'Remplacement - Enner Valencia (remplace Kevin Rodriguez)Équateur, 64e
  11. 64'Remplacement - Alan Franco (remplace Angelo Preciado)Équateur, 64e
  12. 64'Remplacement - Felix Nmecha (remplace Maximilian Beier)Allemagne, 64e
  13. 71'Remplacement - Piero Hincapié (remplace Pervis Estupinan)Équateur, 71e
  14. 73'Remplacement - Florian Wirtz (remplace Pascal Groß)Allemagne, 73e
  15. 77'But - Gonzalo Plata (passe Kevin Rodriguez)Équateur, 77e
  16. 85'Remplacement - John Yeboah (remplace Felix Torres)Équateur, 85e
  17. 85'Remplacement - Nilson Angulo (remplace Jordy Caicedo)Équateur, 85e
  18. 89'Carton jaune - Gonzalo PlataÉquateur, 89e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Équateur 3 / Allemagne 3
  • Tirs : Équateur 8 / Allemagne 9
  • Possession : Équateur 42% / Allemagne 58%
  • Corners : Équateur 3 / Allemagne 1
  • Fautes : Équateur 11 / Allemagne 8
  • Cartons jaunes : Équateur 2 / Allemagne 1
  • Cartons rouges : Équateur 0 / Allemagne 0
Joueurs clés
  • N. Angulo (Équateur) : note 8.2, 1 but(s)
  • L. Sané (Allemagne) : note 7.66, 1 but(s)
  • G. Plata (Équateur) : note 7.53, 1 but(s)
  • P. Vite (Équateur) : note 7.12, 1 passe(s) decisive(s)
  • F. Wirtz (Allemagne) : note 7.05, 1 passe(s) decisive(s)
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
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Côte d'Ivoire
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Curaçao
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Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
Termine MetLife Stadium
Allemagne
Resume final
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 3 2 0 1 10 4 6 6
Côte d'Ivoire 3 2 0 1 4 2 2 6
Équateur 3 1 1 1 2 2 0 4
Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1

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