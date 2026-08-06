FIFA: Gianni Infantino, des excuses mais pas de démission

Gianni Infantino tente d’éteindre l’incendie. Critiqué après l’abandon de son projet de cession d’une participation dans les revenus de la Coupe du monde, le président de la FIFA a reconnu des « erreurs » tout en rejetant les appels à la démission, avec le soutien affiché du Conseil de l’instance mondiale.

Contesté après l’échec de son projet d’ouverture du capital des compétitions de la FIFA à des investisseurs privés, Gianni Infantino a reconnu avoir commis des « erreurs », tout en écartant toute idée de démission. Le président de l’instance mondiale a reçu le soutien du Conseil de la FIFA à l’issue d’une réunion de crise organisée au Maroc.

Réunis pendant près de sept heures au Maroc, les dirigeants de la FIFA ont fait le point sur la crise provoquée par l’abandon du projet de cession d’une participation dans les revenus de la Coupe du monde. À l’issue de cette réunion, mercredi, l’instance mondiale a publié un communiqué dans lequel son Conseil réaffirme son « soutien total » à Gianni Infantino, malgré les critiques qui se sont multipliées ces derniers jours.

Des excuses, mais pas de démission

Face à la polémique, le président de la FIFA a reconnu avoir commis des « erreurs » dans la gestion de ce dossier. En revanche, il a rejeté les appels à son départ, estimant pouvoir continuer à diriger l’organisation. Parmi les soutiens affichés figure le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström. Une prise de position qui interpelle, alors que ce dernier avait récemment qualifié le projet de vente d’une participation dans les compétitions de la FIFA de « série d’événements tristes et répréhensibles ».

Quelques heures après cette réunion de crise, Gianni Infantino et Mattias Grafström ont été aperçus ensemble dans les tribunes d’un match de la Coupe d’Afrique des nations féminine disputé à Rabat, une apparition qui illustre la volonté de la direction de la FIFA d’afficher un front uni malgré les turbulences traversées par l’instance.