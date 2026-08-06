Mercato: Chelsea prépare un vaste dégraissage, onze joueurs poussés vers la sortie

Après avoir animé le marché des transferts avec des dépenses dépassant les 300 millions d’euros, Chelsea s’apprête désormais à passer à la phase de dégraissage. Les Blues auraient placé onze joueurs sur la liste des départs afin de réduire leur effectif et d’équilibrer leurs comptes avant la clôture du mercato estival.

Après un mercato estival particulièrement ambitieux, Chelsea s’apprête à réduire considérablement son effectif. Les Blues auraient placé pas moins de onze joueurs sur la liste des transferts avant la clôture du marché. Le club londonien a déjà investi plus de 300 millions d’euros pour renforcer son équipe. Parmi les recrues figurent notamment Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda, Valentín Barco, Danny Welbeck et Emmanuel Emegha.

Selon The Athletic, cette campagne de recrutement devrait désormais être suivie d’un important dégraissage afin d’équilibrer l’effectif et la masse salariale. Plusieurs départs attendus Toujours selon le média britannique, plusieurs joueurs ne font plus partie des plans de Chelsea et pourraient quitter Stamford Bridge dans les prochaines semaines. Parmi eux figurent Enzo Fernández, Pedro Neto, Malo Gusto, Benoît Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana, Liam Delap et Nicolas Jackson.

De son côté, Trevoh Chalobah aurait déjà donné son accord pour rejoindre Côme, pensionnaire de Serie A, dans le cadre d’un transfert estimé à 31 millions de livres sterling. Chelsea entend ainsi poursuivre la restructuration de son effectif avant la fin du mercato, avec l’objectif de dégager de la place pour ses nouvelles recrues et de rééquilibrer ses finances.