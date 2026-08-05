FIFA: Infantino convoque une réunion d’urgence au Maroc pour tenter de sauver son fauteuil

Contesté autour de son projet FIFA Forward Enterprise, Gianni Infantino tente de reprendre la main. Selon la presse britannique, le président de la FIFA a convoqué une réunion d’urgence au Maroc afin de consolider le soutien des fédérations membres, alors que plusieurs d’entre elles hésitent encore à se prononcer.

La crise s’intensifie autour de Gianni Infantino. Contesté après l’échec de son projet FIFA Forward Enterprise, le président de la FIFA aurait convoqué une réunion d’urgence au Maroc avec plusieurs de ses plus proches collaborateurs afin de tenter de rallier les fédérations encore indécises. Selon les informations de talkSPORT, Gianni Infantino multiplie les démarches auprès des associations membres de la FIFA dans l’espoir de consolider sa majorité. L’Asie est notamment considérée comme une région stratégique dans cette bataille d’influence. Les tensions se sont encore accrues après les déclarations du président de la Fédération jordanienne de football, le prince Ali Al Hussein. Ce dernier a dénoncé certaines méthodes employées pour obtenir des soutiens, estimant qu’elles « s’apparentent à du chantage ».

Des critiques jusque dans les rangs de la FIFA

Le projet FIFA Forward Enterprise, porté par Gianni Infantino, fait également face à des réserves au sein même de l’instance. Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, ainsi qu’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial, ont tous deux exprimé leurs critiques à l’égard de cette initiative. Dans ce contexte, le président de la FIFA devra convaincre non seulement les fédérations hésitantes, mais aussi certains de ses alliés traditionnels.

Toujours selon talkSPORT, Gianni Infantino chercherait à s’assurer qu’il dispose encore du soutien d’au moins 106 fédérations, seuil jugé indispensable avant de définir la suite de sa stratégie. Plusieurs associations membres auraient demandé un délai supplémentaire avant de se prononcer. La Fédération suisse de football, de son côté, souhaite organiser un « échange personnel » avec le président de la FIFA avant de prendre une décision définitive.