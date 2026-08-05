Mercato: Vinicius Jr rejette la dernière offre du Real Madrid, Arsenal reste en embuscade

Les négociations entre Vinicius Jr et le Real Madrid connaissent un nouveau coup d’arrêt. Malgré une offre de prolongation jusqu’en 2031, l’ailier brésilien n’a pas donné son accord, relançant les spéculations sur son avenir alors qu’Arsenal suit le dossier avec une attention grandissante.

L’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid est plus incertain que jamais. À moins d’un an de l’expiration de son contrat, l’international brésilien n’a toujours pas trouvé d’accord avec les dirigeants madrilènes pour prolonger son bail. Une situation qui place désormais la Casa Blanca sous pression. Si le joueur n’a jamais caché son attachement au Real Madrid et que le club affiche publiquement sa volonté de le conserver, les discussions piétinent depuis de longs mois. Selon plusieurs médias espagnols, une réunion jugée décisive doit se tenir dans les prochaines heures afin de tenter de débloquer le dossier. D’après les informations de la Cadena SER, Vinicius Jr aurait repoussé la dernière proposition formulée par le Real Madrid. Celle-ci comprenait une prolongation de contrat jusqu’en 2031 ainsi qu’un salaire annuel estimé à 22 millions d’euros.

Arsenal prêt à passer à l’offensive

Toutefois, la question financière ne serait pas le principal point de désaccord. Selon The Athletic, les négociations buteraient surtout sur le partage des droits à l’image. Le Brésilien réclamerait également une importante prime à la signature pour renouveler son contrat, dont le montant dépasserait les 70 millions d’euros selon plusieurs sources. La situation est suivie de près par Arsenal. Les Gunners seraient disposés à répondre aux exigences économiques du joueur et à faire de lui la pièce maîtresse de leur projet sportif. Un statut que Vinicius Jr n’occuperait plus totalement au Real Madrid depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, devenu l’une des figures centrales de l’équipe madrilène.

Conscients des risques liés à un contrat qui touche à sa fin, les dirigeants merengues souhaitent obtenir une réponse dans les plus brefs délais. À partir de janvier, Vinicius Jr sera en mesure de négocier librement avec le club de son choix en vue d’un départ sans indemnité à l’été 2027. Pour éviter un tel scénario, le Real Madrid n’exclurait plus un transfert dès ce mercato si les discussions n’aboutissaient pas. Une décision qui permettrait au club de récupérer une indemnité plutôt que de voir partir l’un de ses joueurs majeurs sans contrepartie financière.