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Mondial 2026 : l’Équateur et l’Allemagne dos à dos à la pause (1-1)

Le match de la phase de groupes du Mondial 2026 entre l’Équateur et l’Allemagne se tient au MetLife Stadium. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité 1-1.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Équateur et l’Allemagne dos à dos à la pause (1-1)
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L’Allemagne a ouvert le score dès la 2e minute grâce à Leroy Sané, qui a capitalisé une passe décisive de Florian Wirtz. Mais l’Équateur a rapidement réagi par Nilson Angulo, qui a égalisé à la 9e minute sur une passe de Pedro Vite. Ce résultat partiel maintient les deux sélections dans une position équilibrée pour la suite de leur rencontre.

La première période a été marquée par un jeu engagé, illustré par deux cartons jaunes distribués peu avant la pause – Piero Hincapié pour l’Équateur à la 43e minute et Aleksandar Pavlović côté allemand à la 44e minute. Ces avertissements témoignent d’une intensité physique réelle, malgré l’équilibre au score.

En termes de possession, l’Allemagne domine légèrement avec 56% contre 44% pour l’Équateur. Les Allemands ont également été plus actifs offensivement avec quatre tirs au total, dont deux cadrés, tandis que l’Équateur n’a tenté que deux frappes, dont une seulement a trouvé le cadre.

L’Équateur évolue en 4-4-2 sous la direction de Santiago Beccacece, avec Hernán Galíndez dans les buts, une défense menée notamment par Piero Hincapié, et une attaque emmenée par Nilson Angulo et Gonzalo Plata. L’Allemagne adopte un 4-2-3-1 orchestré par Julian Nagelsmann, avec Manuel Neuer au poste de gardien, une défense incluant Antonio Rüdiger et Jonathan Tah, et un trio offensif composé de Leroy Sané, Jamal Musiala, et Kai Havertz, ce dernier également un élément clé du collectif.

Équateur
Termine MetLife Stadium
Allemagne
25/06/2026 21:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz)Allemagne, 2e
  2. 9'But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite)Équateur, 9e
  3. 43'Carton jaune - Piero HincapiéÉquateur, 43e
  4. 44'Carton jaune - Aleksandar PavlovićAllemagne, 44e
  5. 45'Remplacement - Aleksandar Pavlović (remplace Angelo Stiller)Allemagne, 45e
  6. 47'VAR - Kai HavertzAllemagne, 47e
  7. 50'Carton jaune - Alan FrancoÉquateur, 50e
  8. 60'Remplacement - Kai Havertz (remplace Deniz Undav)Allemagne, 60e
  9. 60'Remplacement - Joshua Kimmich (remplace Malick Thiaw)Allemagne, 60e
  10. 64'Remplacement - Enner Valencia (remplace Kevin Rodriguez)Équateur, 64e
  11. 64'Remplacement - Alan Franco (remplace Angelo Preciado)Équateur, 64e
  12. 64'Remplacement - Felix Nmecha (remplace Maximilian Beier)Allemagne, 64e
  13. 71'Remplacement - Piero Hincapié (remplace Pervis Estupinan)Équateur, 71e
  14. 73'Remplacement - Florian Wirtz (remplace Pascal Groß)Allemagne, 73e
  15. 77'But - Gonzalo Plata (passe Kevin Rodriguez)Équateur, 77e
  16. 85'Remplacement - John Yeboah (remplace Felix Torres)Équateur, 85e
  17. 85'Remplacement - Nilson Angulo (remplace Jordy Caicedo)Équateur, 85e
  18. 89'Carton jaune - Gonzalo PlataÉquateur, 89e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Équateur 3 / Allemagne 3
  • Tirs : Équateur 8 / Allemagne 9
  • Possession : Équateur 42% / Allemagne 58%
  • Corners : Équateur 3 / Allemagne 1
  • Fautes : Équateur 11 / Allemagne 8
  • Cartons jaunes : Équateur 2 / Allemagne 1
  • Cartons rouges : Équateur 0 / Allemagne 0
Calendrier Groupe E
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Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 3 2 0 1 10 4 6 6
Côte d'Ivoire 3 2 0 1 4 2 2 6
Équateur 3 1 1 1 2 2 0 4
Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1

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