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Mondial 2026 : l’Allemagne renverse la Côte d’Ivoire grâce à un doublé tardif d’Undav

L’Allemagne a battu la Côte d’Ivoire 2-1, samedi 20 juin 2026 au BMO Field de Toronto, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, grâce à un doublé de Deniz Undav après l’ouverture du score de Franck Kessié. Ce succès place la Mannschaft en position forte dans le groupe E après deux victoires en deux matches.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Allemagne renverse la Côte d’Ivoire grâce à un doublé tardif d’Undav
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Sommaire

Déjà large vainqueure de Curaçao 7-1 lors de sa première sortie, l’équipe de Julian Nagelsmann confirme son départ solide dans cette Coupe du monde. La Côte d’Ivoire, qui avait dominé l’Équateur 1-0, reste à trois points et voit l’Allemagne prendre seule l’avantage comptable dans cette confrontation directe entre deux sélections victorieuses lors de la première journée.

Le match a longtemps tourné en faveur des Éléphants. Franck Kessié a donné l’avantage à la Côte d’Ivoire à la 30e minute, récompensant une équipe ivoirienne capable de frapper la première dans une rencontre où chaque détail pesait déjà lourd pour la suite du groupe.

L’Allemagne a trouvé la réponse en seconde période. Deniz Undav a égalisé à la 68e minute sur une passe de Nadiem Amiri, avant de signer le but de la victoire dans le temps additionnel, à la 90+4e minute, servi par Felix Nmecha. L’attaquant allemand a ainsi fait basculer une rencontre que la Côte d’Ivoire tenait encore à l’approche des dernières minutes.

Les chiffres confirment un match accroché. L’Allemagne a davantage eu le ballon avec 61 pour cent de possession et a cadré trois tirs, contre deux pour la Côte d’Ivoire. Les Ivoiriens ont toutefois conservé une menace réelle jusqu’au bout, avec huit tirs au total et une ouverture du score qui a longtemps installé le doute dans le camp allemand.

Undav offre une issue décisive à l’Allemagne

Le doublé de Deniz Undav constitue le tournant majeur de la soirée. Entré dans une rencontre fermée par le score, l’attaquant a d’abord ramené l’Allemagne à hauteur, puis a conclu le renversement dans les arrêts de jeu. Sa finition tardive permet à la Mannschaft d’éviter un partage des points qui aurait relancé la lutte en tête du groupe.

Autour de lui, l’Allemagne a pu s’appuyer sur plusieurs cadres de son onze, avec Manuel Neuer dans le but, Joshua Kimmich et Jonathan Tah dans la ligne défensive, ainsi que Florian Wirtz et Jamal Musiala dans l’animation. Felix Nmecha a aussi pesé dans le dénouement avec la passe décisive du second but allemand.

Julian Nagelsmann voit son équipe poursuivre sa progression après le succès inaugural contre Curaçao. Avec six points, l’Allemagne aborde la suite du groupe dans une position favorable, portée par une attaque déjà productive et par une capacité à répondre après avoir été menée.

La Côte d’Ivoire punie après avoir mené

La Côte d’Ivoire peut retenir la qualité de son entame et l’efficacité de Franck Kessié, buteur à la demi-heure de jeu. Le milieu ivoirien a confirmé son poids dans une équipe structurée autour de Yahia Fofana, Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ibrahim Sangaré et Ange-Yoan Bonny.

Emerse Faé avait vu ses joueurs résister une grande partie de la rencontre, dans la continuité du succès contre l’Équateur. Mais l’égalisation allemande a changé l’équilibre du match, avant que le but encaissé à la 90+4e minute ne transforme un point presque acquis en défaite.

Les Éléphants restent dans la course avec trois points, mais ce revers réduit leur marge avant la suite du groupe E. L’Allemagne, elle, capitalise sur un deuxième succès et prend une option importante dans une poule où Curaçao et l’Équateur complètent le tableau.

Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
20/06/2026 21:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 30'But - F. Kessie0-1Côte d'Ivoire
  2. 46'Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)Allemagne, 46e
  3. 60'Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)Allemagne, 60e
  4. 60'Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 60e
  5. 60'Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)Allemagne, 60e
  6. 68'But - D. Undav1-1Allemagne · Passe : N. Amiri
  7. 75'Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 75e
  8. 75'Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana)Côte d'Ivoire, 75e
  9. 75'Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra)Côte d'Ivoire, 75e
  10. 82'Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue)Côte d'Ivoire, 82e
  11. 85'Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe)Côte d'Ivoire, 85e
  12. 85'Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka)Allemagne, 85e
  13. 90+4'But - D. Undav2-1Allemagne · Passe : F. Nmecha
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 2
  • Tirs : Allemagne 12 / Côte d'Ivoire 8
  • Possession : Allemagne 61% / Côte d'Ivoire 39%
  • Corners : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 2
  • Fautes : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 5
  • Passes : Allemagne 482 / Côte d'Ivoire 309
  • Precision des passes : Allemagne 90% / Côte d'Ivoire 88%
  • xG : Allemagne 0.72 / Côte d'Ivoire 1.20
Joueurs clés
  • Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s)
  • Deniz Undav (Allemagne) : note 6.9, 1 but(s)
  • Nadiem Amiri (Allemagne) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
  • Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 2 arret(s)
  • Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s)
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Avant-match
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 2 2 0 0 9 2 7 6
Côte d'Ivoire 2 1 0 1 2 2 0 3
Équateur 1 0 0 1 0 1 -1 0
Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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