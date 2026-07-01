Mondial 2026 : la Belgique élimine le Sénégal en prolongation aux 16es de finale

La Belgique a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant le Sénégal 3-2 après prolongation, ce mercredi au Stade de Seattle. Alors que le score était de 2-2 à l’issue du temps réglementaire, Youri Tielemans a offert la victoire à son équipe dans les dernières secondes du temps additionnel.

Publié le 1 juil. 2026 à 23:53

Publié le 1 juil. 2026 à 23:53

Ce match de seizième de finale entre deux sélections ambitieuses et techniquement solides s’est avéré très disputé et riche en rebondissements. La Belgique, emmenée par un Rudi Garcia à la tactique en 4-2-3-1, a dû faire face à une équipe sénégalaise organisée en 4-3-3 sous la houlette de Bouna Thiaw Pape, qui n’a jamais baissé les bras malgré le contexte défavorable.

Le Sénégal a ouvert le score dès la 25e minute grâce à Habib Diarra, confirmant la bonne forme du milieu de terrain sénégalais. Mais la Belgique a su réagir dès la reprise, grâce notamment à l’entrée de Romelu Lukaku à la 46e minute, qui a réduit l’écart à la 86e minute après une passe décisive de Thomas Meunier. Le tournant du match est intervenu à la 89e minute avec le but de Youri Tielemans, bien servi par Leandro Trossard, qui a permis aux Diables Rouges de revenir à égalité dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Après une période de prolongation intense, c’est Youri Tielemans qui s’est encore illustré en inscrivant son second but de la soirée dans le temps additionnel, scellant le sort de la rencontre. Le milieu belge, capitaine et véritable moteur de son équipe, a livré une prestation décisive avec deux buts et une influence constante au milieu.

La Belgique metéore Tielemans mène une équipe solide en 4-2-3-1

Rudi Garcia a aligné une formation en 4-2-3-1 classique, adaptée pour contrôler le ballon et lancer les offensives. Le gardien Thibaut Courtois a été solide dans ses interventions, réalisant trois arrêts décisifs. La défense était composée de Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate et Maxim De Cuyper, apportant un équilibre entre rigueur et relance rapide.

Au milieu, Youri Tielemans a dirigé le jeu aux côtés de Hans Vanaken, tandis que la ligne offensive bénéficiait du talent de Leandro Trossard, Jérémy Doku et Kevin De Bruyne. L’entrée de Romelu Lukaku en seconde période a apporté du poids offensif, sa finition permettant à la Belgique de revenir dans le match. Le système a su évoluer avec des ajustements tactiques, notamment avec des remplacements stratégiques (De Bruyne, Vanaken, De Cuyper) pour tenir le rythme face à un adversaire dynamique.

Le Sénégal courageux en 4-3-3 sous la direction de Bouna Thiaw Pape

Le Sénégal, en 4-3-3, a principalement misé sur une organisation défensive solide et des transitions rapides. Le gardien Mory Diaw a tenu son équipe en vie avec plusieurs parades. La défense, conduite par Moussa Niakhaté et Ismail Jakobs, a souvent été mise à rude épreuve mais a tenu malgré la pression.

Au milieu, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye ont géré le tempo, mais c’est Habib Diarra qui a fait la différence en ouvrant le score puis en étant remplacé à la 73e minute après une belle prestation. L’attaque conduite par Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Iliman Ndiaye a montré de la vivacité, Sarr marquant également un but dans ce match très disputé. Malgré de nombreux remplacements pour tenter de redynamiser le jeu, le Sénégal n’a pas réussi à contenir la réaction belge.

Ce succès ouvre la voie à la Belgique qui poursuit son parcours, tandis que le Sénégal quitte la compétition avec les honneurs après un match intense et engagé.

Belgique Termine apres prolongation 3-2 a.p. Seattle Stadium Sénégal Sénégal Fil du match 25' ⚽ But - H. Diarra 46' ↑↓ Remplacement - C. De Ketelaere (remplace R. Lukaku) 51' ⚽ But - I. Sarr (passe M. Niakhate) 56' ↑↓ Remplacement - K. De Bruyne (remplace N. Raskin) 56' ↑↓ Remplacement - J. Doku (remplace D. Lukebakio) 63' ↑↓ Remplacement - H. Vanaken (remplace D. Moreira) 64' Carton jaune - B. Mechele 66' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace L. Camara) 67' Carton jaune - L. Camara 73' ↑↓ Remplacement - I. Ndiaye (remplace I. Mbaye) 73' ↑↓ Remplacement - H. Diarra (remplace P. M. Sarr) 78' ↑↓ Remplacement - M. De Cuyper (remplace T. Meunier) 86' ⚽ But - R. Lukaku (passe T. Meunier) 89' ⚽ But - Y. Tielemans (passe L. Trossard) 90' Carton jaune - R. Garcia 93' ↑↓ Remplacement - S. Mane (remplace N. Jackson) 93' ↑↓ Remplacement - I. Jakobs (remplace M. Diouf) 96' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace B. Sapoko Ndiaye) 109' ↑↓ Remplacement - L. Trossard (remplace A. Onana) 120+5' ⚽ But - Y. Tielemans Les chiffres du match Tirs cadres : Belgique 5 / Sénégal 5

: Belgique 5 / Sénégal 5 Tirs : Belgique 19 / Sénégal 16

: Belgique 19 / Sénégal 16 Possession : Belgique 53% / Sénégal 47%

: Belgique 53% / Sénégal 47% Corners : Belgique 4 / Sénégal 2

: Belgique 4 / Sénégal 2 Fautes : Belgique 20 / Sénégal 12

: Belgique 20 / Sénégal 12 Cartons jaunes : Belgique 1 / Sénégal 1

: Belgique 1 / Sénégal 1 Passes : Belgique 692 / Sénégal 609

: Belgique 692 / Sénégal 609 Precision des passes : Belgique 87% / Sénégal 84%

: Belgique 87% / Sénégal 84% xG : Belgique 1.80 / Sénégal 3.19 Joueurs clés Youri Tielemans (Belgique) : note 8.3, 2 but(s)

(Belgique) : note 8.3, 2 but(s) Ismaïla Sarr (Sénégal) : note 8.3, 1 but(s)

(Sénégal) : note 8.3, 1 but(s) Romelu Lukaku (Belgique) : note 7.7, 1 but(s)

(Belgique) : note 7.7, 1 but(s) Habib Diarra (Sénégal) : note 7.5, 1 but(s)

(Sénégal) : note 7.5, 1 but(s) Leandro Trossard (Belgique) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)