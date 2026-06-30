Mondial 2026 : France aligne un 4-2-3-1 avec Mbappé capitaine face à la Suède en 3-4-2-1

Les compositions des équipes de France et de Suède sont désormais officielles pour leur seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, qui se disputera le 30 juin à 22h00 GMT+1 au New York New Jersey Stadium. La France opte pour un système en 4-2-3-1 emmené par Kylian Mbappé, capitaine et seul avant-centre, face à une Suède organisée en 3-4-2-1 sous la houlette de Graham Potter.

Publié le 30 juin 2026 à 21:35

Publié le 30 juin 2026 à 21:35

Ce choc à élimination directe oppose deux nations qui n’ont pas encore débuté leur Mondial. Ce duel met aux prises une équipe de France riche en talents offensifs mais privée de Marcus Thuram, forfait, face à une sélection suédoise qui aligne un dispositif compact à trois défenseurs, sans Isak Hien, blessé aux ischio-jambiers.

Le sélectionneur français Didier Deschamps fait confiance à un onze comportant des cadres comme Mike Maignan dans les cages, les défenseurs Jules Koundé et Dayot Upamecano, ainsi que le duo de milieux Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. L’attaque s’appuie quant à elle sur Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola derrière Mbappé.

De son côté, Graham Potter mise sur une Suède en 3-4-2-1 avec le gardien Jacob Widell Zetterström et une ligne défensive à trois composée de Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf et Gabriel Gudmundsson. Le milieu inclut Daniel Svensson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall et Elliot Stroud, soutenant une attaque menée par Anthony Elanga, Viktor Gyökeres et Alexander Isak.

Lecture du onze de France

Didier Deschamps aligne un 4-2-3-1 clairement orienté vers l’équilibre entre solidité et créativité. Mike Maignan est titularisé dans les buts, tandis que la défense s’articule autour de Jules Koundé et Dayot Upamecano au centre, flanqués de William Saliba à droite et Lucas Digne à gauche. Le duo de milieux défensifs formé par Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot garantit un contrôle au milieu et un premier rideau face aux offensives adverses.

En attaque, Ousmane Dembélé et Michael Olise occupent les ailes, faisant bénéficier Mbappé de décalages et d’espaces pour évoluer en avant-centre. Bradley Barcola complète ce trio offensif permettant une mobilité et des combinaisons variées. Mbappé, capitaine, sera la pièce maîtresse d’un système visant à faire basculer le match.

Sur le banc, l’absence de Marcus Thuram se fait sentir comme une perte offensive, avec N’Golo Kanté incertain. Plusieurs jeunes comme Rayan Cherki ou Warren Zaïre-Emery apportent une profondeur intéressante à l’effectif.

Lecture du onze de Suède

Avec un dispositif en 3-4-2-1, la Suède mise sur une organisation physique et compacte avec Jacob Widell Zetterström dans les cages. La défense à trois alignée par Graham Potter fait confiance à Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf et Gabriel Gudmundsson, visibles pour leur performance en club et en sélection.

Le milieu relativement dense est composé de Daniel Svensson, Yasin Ayari, Lucas Bergvall et Elliot Stroud, combinant équilibre et soutien offensif. Anthony Elanga et Viktor Gyökeres accompagnent Alexander Isak en attaque, bien que Isak Hien soit absent sur blessure, privé de l’apport défensif sur les flancs.

Cette formation suédoise privilégie la solidité défensive pour tenter de contenir les offensives multiples françaises et espérer emballer le match sur contre-attaques rapides ou sur phases arrêtées.

Les onze de départ

France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 3 Lucas Digne Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 11 Michael Olise Milieu 12 Bradley Barcola Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 23 Robin Risser

1 Brice Samba

2 Malo Gusto

21 Lucas Hernández

26 Maxence Lacroix

15 Ibrahima Konaté

19 Theo Hernández

6 Manu Koné

24 Rayan Cherki

25 Maghnes Akliouche

18 Warren Zaïre-Emery

13 N'Golo Kanté

22 Jean-Philippe Mateta

20 Désiré Doué

9 Marcus Thuram Suède Système 3-4-2-1 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 1 Jacob Widell Zetterström Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 5 Gabriel Gudmundsson Défenseur 8 Daniel Svensson Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 7 Lucas Bergvall Milieu 24 Elliot Stroud Milieu 11 Anthony Elanga Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant 17 Viktor Gyökeres Attaquant Remplaçants 14 23 Kristoffer Nordfeldt

12 Viktor Johansson

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

15 Carl Starfelt

22 Besfort Zeneli

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

26 Taha Abdi Ali

16 Jesper Karlström

19 Mattias Svanberg

10 Benjamin Nygren

25 Gustaf Nilsson

21 Alexander Bernhardsson

France 1re periode 15' 0-0 New York New Jersey Stadium Suède Suède Fil du match 4' ⚽ 4' Ally McCoist is not a fan of the pitch. Suggests it’s an underwhelming surface. Suède at the ball forward quickly and it reaches Isak on the edge of the box but his shot is deflected into the arms of the goalkeeper. Dembele has his first real involvement b...