Real Madrid: Mourinho dévoile son groupe pour affronter le Deportivo La Corogne

Le Real Madrid poursuit sa préparation estivale avec un nouveau match amical face au Deportivo La Corogne, mercredi. José Mourinho a dévoilé son groupe pour cette rencontre, avec notamment Vinicius Junior et Endrick parmi les joueurs offensifs convoqués.

José Mourinho a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le prochain match amical de préparation du Real Madrid. Le club madrilène affrontera le Deportivo La Corogne mercredi, dans le cadre de sa préparation à la nouvelle saison.

Pour cette rencontre, le technicien portugais pourra notamment compter sur Vinicius Junior et Endrick, qui devraient occuper le front de l’attaque madrilène. Le Real Madrid abordera ce rendez-vous avec confiance après sa victoire contre Ferencváros (2-1) lors de sa dernière sortie amicale.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Andriy Lunin, Sergio Mestre.

Défenseurs : Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Joan Martínez, Lamini et Mario Rivas.

Milieux : Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta et Alexis Ciria.

Attaquants : Vinicius Junior, Endrick, Carlos Espí, Brahim Díaz et Daniel Yáñez.