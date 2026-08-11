BENIN WEB TV

FIFA: Donald Trump met en garde contre un départ de Gianni Infantino

Alors que Gianni Infantino est fragilisé par les critiques autour de son projet avorté d’ouverture du capital de la FIFA, Donald Trump lui apporte un soutien sans réserve. Le président américain estime que remplacer le dirigeant suisse serait « une terrible erreur » pour l’instance mondiale.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
242vues
FIFA: Donald Trump met en garde contre un départ de Gianni Infantino
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Le président des États-Unis, Donald Trump, a vivement pris la défense de Gianni Infantino, estimant que son éventuel départ de la présidence de la FIFA constituerait « une terrible erreur ». Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a assuré que l’instance dirigeante du football mondial ne serait « jamais aussi performante ni aussi rentable » sans le dirigeant suisse. « La FIFA commettrait une terrible erreur si, pour quelque raison que ce soit, elle envisageait ne serait-ce que de remplacer le président Gianni Infantino », a écrit Donald Trump.

Le président américain a ensuite salué le bilan d’Infantino à la tête de la FIFA, notamment l’organisation de la dernière Coupe du monde. « Il est fantastique, ayant présidé à la Coupe du monde la plus réussie de l’histoire, quatre fois plus que toute autre. S’il part, elle ne connaîtra plus jamais un tel succès ni une telle rentabilité ! », a-t-il ajouté.

Infantino sous pression

Cette sortie intervient alors que Gianni Infantino fait face à une contestation grandissante après l’abandon d’un projet visant à ouvrir le capital de certaines activités commerciales liées à la Coupe du monde à des investisseurs privés. Cette initiative avait suscité de nombreuses critiques au sein du football international. Plusieurs fédérations ont notamment demandé des explications et certains dirigeants sont même allés jusqu’à réclamer la démission du président de la FIFA.

Donald Trump avait déjà apporté son soutien à Infantino au plus fort de la polémique. Sa nouvelle déclaration vient donc confirmer son appui au dirigeant suisse, alors que celui-ci tente de conserver le contrôle de l’instance mondiale malgré les tensions persistantes.

Articles liés

Supercoupe d’Europe: le groupe du PSG pour affronter Aston VillaSupercoupe d’Europe: le groupe du PSG pour affronter Aston VillaLionel Messi met sa carrière entre parenthèses après la mort de son pèreLionel Messi met sa carrière entre parenthèses après la mort de son pèreTrabzonspor: John Obi Mikel prévient Mohamed Salah sur les attentes des supportersTrabzonspor: John Obi Mikel prévient Mohamed Salah sur les attentes des supportersOfficiel: Liverpool s’offre Ronald AraujoOfficiel: Liverpool s’offre Ronald Araujo

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV