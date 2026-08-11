Trabzonspor: John Obi Mikel prévient Mohamed Salah sur les attentes des supporters

Alors que Mohamed Salah s’apprête à découvrir l’ambiance bouillante de Trabzonspor, John Obi Mikel l’a prévenu de ce qui l’attend en Turquie. L’ancien milieu nigérian promet un soutien massif des supporters, mais aussi une pression permanente pour l’attaquant égyptien.

Ancien milieu de terrain de Trabzonspor, John Obi Mikel a adressé quelques conseils à Mohamed Salah après l’arrivée de l’attaquant égyptien au sein du club turc. L’ancien international nigérian estime que la star bénéficiera d’un soutien exceptionnel des supporters, tout en l’avertissant de leurs exigences élevées. Salah a rejoint Trabzonspor en tant que joueur libre après la résiliation de son contrat avec Liverpool à l’issue de la saison. Son arrivée a suscité un immense engouement en Turquie, avec plusieurs milliers de supporters présents à l’aéroport pour accueillir l’international égyptien.

Dans un entretien accordé au quotidien turc Sabah, Mikel a souligné la ferveur qui entoure le club et l’ampleur de l’accueil réservé à Salah. « Salah a ses raisons de venir ici. Est-ce pour le football ou pour des raisons financières ? Si c’était uniquement une question d’argent, l’Arabie saoudite serait certainement une meilleure option », a estimé l’ancien joueur de Chelsea. « Trabzonspor est un grand club et ses supporters sont passionnés de football. C’est une ville où le football occupe une place centrale », a-t-il ajouté.

« Ils vous adoreront si vous gagnez »

Mikel a également raconté l’ambiance qui accompagne traditionnellement les nouvelles recrues du club. « À Trabzonspor, dès qu’un transfert est officialisé, les supporters se rendent à l’aéroport pour accueillir le joueur, quel qu’il soit. Mais cette fois, c’était différent. Des milliers de personnes sont venues pour Mo Salah. C’était absolument incroyable », a-t-il raconté. L’ancien milieu de terrain a également évoqué l’impact immédiat de l’arrivée de l’Égyptien. « Je crois que le stade était plein pour son annonce. C’était incroyable. La présence du club sur les réseaux sociaux a également explosé », a-t-il souligné.

S’il prédit un accueil chaleureux à Salah, Mikel l’a toutefois prévenu : à Trabzonspor, l’amour des supporters est étroitement lié aux performances sur le terrain. « Les habitants de la ville vous idolâtreront si vous jouez bien et gagnez des matches. Mais ils peuvent aussi se retourner très rapidement contre vous, peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez », a averti le Nigérian. Mikel reste néanmoins optimiste quant à l’adaptation de Salah et de sa famille. « J’espère que tout se passera bien pour lui et sa famille, qu’ils se sentiront bien et apprécieront la ville. Une chose est certaine : s’il continue à bien jouer pour cette ville, elle l’adorera », a-t-il conclu.