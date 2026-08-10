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Mercato: Arsenal se positionne sur Pedro Neto, Chelsea fixe ses exigences

À la recherche d’un renfort offensif, Arsenal aurait jeté son dévolu sur Pedro Neto. Les Gunners auraient sondé l’entourage de l’ailier de Chelsea, dont le prix serait fixé à environ 70 millions de livres sterling.

Romaric Déguénon
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Football
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Mercato: Arsenal se positionne sur Pedro Neto, Chelsea fixe ses exigences
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Arsenal aurait pris contact avec l’entourage de Pedro Neto afin de faire part de son intérêt pour l’ailier portugais de Chelsea, selon OneFootball. Les Blues seraient ouverts à un départ de leur joueur durant le mercato estival, mais n’entendraient pas le céder à n’importe quel prix. Le club londonien attendrait ainsi une offre jugée suffisamment conséquente pour envisager sérieusement un transfert. Chelsea aurait fixé le prix de Pedro Neto aux alentours de 70 millions de livres sterling.

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, Mikel Arteta souhaiterait notamment attirer un ailier gauche afin d’étoffer les options dont il dispose sur les côtés. Avant de se tourner vers Pedro Neto, Arsenal aurait tenté de recruter Vinicius Junior au Real Madrid. Une approche restée sans suite, l’international brésilien ayant finalement choisi de prolonger son aventure avec le club madrilène. Les Gunners pourraient donc désormais concentrer leurs efforts sur Pedro Neto, dont l’avenir à Stamford Bridge apparaît plus incertain.

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