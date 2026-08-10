Harry Kane remporte le Soulier d’Or européen pour la deuxième fois

Auteur de 36 buts en Bundesliga cette saison, Harry Kane s’adjuge le Soulier d’Or européen 2025-2026. L’attaquant du Bayern Munich rejoint ainsi un cercle très fermé, où seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont fait mieux que lui.

Harry Kane continue d’empiler les distinctions individuelles. Après une nouvelle saison exceptionnelle sous les couleurs du Bayern Munich, l’attaquant anglais a décroché le Soulier d’Or européen 2025-2026, récompensant le meilleur buteur des championnats européens. Le capitaine de l’Angleterre a terminé la saison avec 36 réalisations en Bundesliga. Une performance qui lui permet de remporter cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière, après un premier sacre obtenu deux ans plus tôt, déjà avec le même total de buts.

Avec ce nouveau trophée, Harry Kane entre un peu plus dans l’histoire du football européen. L’ancien joueur de Tottenham rejoint les rares attaquants à avoir remporté le Soulier d’Or à deux reprises. Seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont réussi à s’adjuger cette récompense davantage de fois. Une performance qui témoigne de la régularité exceptionnelle de Kane au plus haut niveau. Arrivé au Bayern Munich en 2023, l’international anglais continue ainsi de confirmer son statut de référence offensive en Europe. Saison après saison, il s’impose comme l’un des buteurs les plus prolifiques du continent.

Un sérieux prétendant au Ballon d’Or

Cette nouvelle distinction vient également renforcer la candidature de Harry Kane au Ballon d’Or 2026. L’attaquant bavarois figure parmi les joueurs les plus régulièrement cités pour succéder au lauréat de la précédente édition.

Le Soulier d’Or européen lui sera officiellement remis le 19 août prochain, lors d’une cérémonie organisée au Musée du FC Bayern. Une nouvelle récompense qui viendra couronner une saison particulièrement aboutie pour le buteur anglais.