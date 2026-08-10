«Vous ne faites pas partie de mes plans», José Mourinho vire plusieurs joueurs du Real Madrid

José Mourinho aurait informé plusieurs joueurs qu’ils ne comptaient pas sur eux pour la suite de la saison. En parallèle, le Real Madrid reste attentif au marché des transferts, sans pour autant considérer le recrutement d’un milieu de terrain comme une priorité.

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a fait savoir à plusieurs joueurs qu’ils ne figuraient pas dans ses plans pour la suite. Selon les informations d’AS, le technicien portugais a directement informé les joueurs concernés lors d’entretiens en face à face. Une décision qui aurait été prise en concertation avec les dirigeants du club.

De son côté, le Real Madrid ne serait pas convaincu qu’un milieu de terrain disponible sur le marché soit actuellement en mesure d’apporter une réelle plus-value à l’effectif.

Le club madrilène n’exclut toutefois pas la possibilité de recruter à ce poste. Pour l’heure, la direction préfère observer le marché avec sérénité, convaincue que le milieu de terrain dont elle dispose déjà possède les qualités nécessaires pour être compétitif.