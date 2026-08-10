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Barça: trois internationaux reprennent déjà l’entraînement

Après leur participation à la Coupe du monde, Joan Garcia, Eric Garcia et Anthony Gordon ont déjà repris le chemin de l’entraînement avec le FC Barcelone. Les trois internationaux ont effectué une première séance individuelle ce week-end, alors que le reste du groupe bénéficiait d’une journée de repos.

Romaric Déguénon
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Football
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Barça: trois internationaux reprennent déjà l’entraînement
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Trois joueurs du FC Barcelone ont fait leur retour en Catalogne après leur période de repos consécutive à la Coupe du monde afin d’entamer leur préparation pour la nouvelle saison. Joan Garcia, Eric Garcia et Anthony Gordon, qui faisaient partie des sélections espagnole et anglaise engagées dans le Mondial cet été, ont repris le chemin de l’entraînement ce week-end.

Les trois joueurs ont effectué leur première séance depuis leur pause, avec un programme individuel mené aux côtés de Gavi. Au menu : travail musculaire en salle et exercices avec ballon sur les terrains de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pendant ce temps, le reste du groupe bénéficiait d’une journée de repos après le tournoi triangulaire disputé à Udine, en Italie.

Les autres joueurs du Barça retrouveront le centre d’entraînement ce lundi pour entamer une nouvelle semaine de préparation. Hansi Flick a notamment prévu deux séances quotidiennes mercredi et jeudi afin de poursuivre la montée en puissance de son équipe avant le prochain match amical à Bâle.

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