CAN féminine 2026 : le Cameroun élimine le Nigeria, le Malawi renverse le Ghana

Le Cameroun et le Malawi ont créé la surprise en quarts de finale de la CAN féminine 2026. Les Lionnes indomptables ont battu le Nigeria (1-0), tandis que les Scorchers ont renversé le Ghana (2-1), décrochant au passage la première qualification de leur histoire pour une Coupe du monde. Le Cameroun affrontera le Maroc en demi-finales, alors que le Malawi sera opposé à l’Algérie.

Le Nigeria abordait son quart de finale contre le Cameroun avec le statut de champion en titre et de favori. La sélectionneuse camerounaise Valentine Nguele avait toutefois appelé ses joueuses à évoluer sans pression face aux Super Falcons.

Après un début de rencontre fermé, le Cameroun a ouvert le score à la 20e minute. Myriam Nyadjou a inscrit un coup franc direct depuis une trentaine de mètres, surprenant complètement la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie.

Le Nigeria a rapidement réagi et pris le contrôle du ballon. Gift Monday a d’abord buté sur Michaely Bihina, avant que la gardienne camerounaise ne repousse également une tentative de Jennifer Echegini, l’attaquante du Paris Saint-Germain.

Michaely Bihina maintient le Cameroun en vie

Les Super Falcons ont continué à pousser après la pause, mais se sont heurtées à une Michaely Bihina particulièrement efficace. La portière camerounaise s’est notamment illustrée à la 67e minute en captant un coup franc dangereux, puis trois minutes plus tard sur une reprise de la tête d’Uchenna Kanu à proximité du but.

Le Nigeria a tenté 19 tirs, dont neuf cadrés, sans parvenir à égaliser. Solide dans le jeu défensif et dangereux en contre-attaque, le Cameroun a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final et éliminé les championnes en titre.

Les Lionnes indomptables retrouveront le Maroc en demi-finales. La sélection marocaine s’était auparavant qualifiée pour le dernier carré au terme de son quart de finale.

Le Malawi renverse le Ghana

L’autre surprise de la journée est venue du Malawi, qui participait pour la première fois à une phase finale de la CAN féminine. Opposées au Ghana, les joueuses entraînées par Lovemore Fazili ont pourtant mal commencé la rencontre.

Dès la 7e minute, Chantelle Boye-Hlorkah a profité d’un ballon mal repoussé dans la surface malawite pour ouvrir le score d’une reprise de volée. La réponse des Scorchers a été immédiate : cinq minutes plus tard, une frappe de Temwa Chawinga, déviée par une défenseure ghanéenne, a fini dans les propres filets du Ghana.

Après cette entame animée, le match s’est équilibré au milieu de terrain. Le Ghana a cru reprendre l’avantage à la 55e minute lorsque Doris Boaduwaa a repris de la tête un centre d’Alice Kusi. Le but a toutefois été annulé par l’assistance vidéo à l’arbitrage en raison d’une position de hors-jeu au départ de l’action.

Le Malawi a ensuite pris l’initiative et concrétisé sa domination à la 79e minute. Rose Kadzere, servie dans la surface par un centre à ras de terre venu du côté droit, a ajusté la gardienne ghanéenne en deux touches pour porter le score à 2-1.

Malgré la pression exercée par les Black Queens dans les dernières minutes, le Malawi a résisté jusqu’au terme de la rencontre. Cette victoire lui permet d’atteindre les demi-finales, où il affrontera l’Algérie, et lui offre également, selon les informations communiquées à l’issue du match, la première qualification de son histoire pour une Coupe du monde.