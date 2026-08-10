Real Madrid: les numéros de maillot des six recrues dévoilés

Le Real Madrid a dévoilé les numéros de maillot de ses six recrues estivales. Yan Diomandé, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Carlos Espí connaissent désormais les numéros qu’ils porteront sous les couleurs merengues.

Le Real Madrid a officialisé ce lundi les numéros de maillot attribués à ses six nouvelles recrues pour la saison à venir. Le club madrilène a notamment recruté Yan Diomandé en provenance du RB Leipzig, Marc Cucurella de Chelsea, Denzel Dumfries de l’Inter Milan et Carlos Espí, arrivé de Levante. Bernardo Silva et Ibrahima Konaté ont, eux, rejoint la Maison Blanche en tant que joueurs libres.

Carlos Espí portera le numéro 19, tandis que Bernardo Silva récupère le 20. Yan Diomandé arborera le numéro 25. De leur côté, Ibrahima Konaté portera le 16, Marc Cucurella le 17 et Denzel Dumfries le 24. Les six recrues ont d’ores et déjà intégré le groupe madrilène et participent actuellement à la préparation estivale du Real Madrid en vue de la nouvelle saison.