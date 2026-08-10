John Terry révèle l’étonnante méthode de Mourinho pour espionner les équipes adverses

John Terry a raconté une étonnante anecdote sur les méthodes de José Mourinho lors de son premier passage à Chelsea. L’ancien capitaine des Blues révèle notamment comment le Portugais avait obtenu des images d’un entraînement de Bolton en 2005, afin d’identifier les failles de son futur adversaire.

John Terry, ancienne figure emblématique de Chelsea, a livré une étonnante anecdote sur José Mourinho et les méthodes utilisées par l’entraîneur portugais lors de son premier passage à Stamford Bridge. En 2005, Mourinho aurait récupéré une vidéo d’une séance d’entraînement de Bolton, alors dirigé par Sam Allardyce. Les images montraient notamment le technicien anglais donner des consignes à ses joueurs pour exploiter les faiblesses de William Gallas, défenseur des Blues à l’époque.

Dans des propos rapportés par talkSPORT, John Terry raconte avoir découvert avec ses coéquipiers des images particulièrement surprenantes. « On regardait une vidéo et, soudain, Sam Allardyce est apparu à l’entraînement de Bolton, en disant : “Frappe Gallas, il est mauvais dans les airs.” Il crachait et parlait comme ça dans le micro », a raconté l’ancien défenseur anglais. Une séquence qui avait particulièrement intrigué Terry. « Je me suis dit : “Mon Dieu, qui filme les entraînements des autres ?” Je ne sais toujours pas où Mourinho a trouvé ces images ! », a-t-il ajouté.

Une victoire 5-1 face à Bolton

Quelques jours plus tard, Chelsea avait largement dominé Bolton (5-1) en championnat. Une victoire qui avait contribué à la conquête du titre de champion d’Angleterre par les Blues cette saison-là. John Terry est également revenu sur le départ de José Mourinho en 2007 et sur le sentiment de culpabilité qu’il éprouve encore à ce sujet. L’ancien capitaine de Chelsea estime notamment qu’un événement survenu en Ligue des champions pourrait avoir contribué à fragiliser la position du technicien portugais.

« Je laisserais ce terrain dans un cercueil pour lui. Imaginez des hommes adultes, les larmes aux yeux, sans vraiment comprendre pourquoi. Et même aujourd’hui, je me dis : c’est de ma faute », a-t-il confié. Avant de poursuivre : « Lors du match nul en Ligue des champions, mon joueur a marqué. Si je ne l’avais pas laissé marquer, aurait-il tenu encore quelques années ? Qui sait ? Je me sens encore un peu responsable de ça. » Terry a également reconnu avoir été profondément marqué par la manière dont l’aventure de Mourinho s’était terminée. « Franchement, c’est vraiment décevant la façon dont ça s’est terminé. Je l’aimais et l’adorais profondément, et j’étais plus bouleversé que quiconque, pour être honnête », a-t-il déclaré.

José Mourinho a quitté Chelsea en septembre 2007, après plusieurs mois de tensions avec la direction du club et son propriétaire Roman Abramovich. Le Portugais est ensuite revenu à Stamford Bridge en 2013, après son passage au Real Madrid. Ce deuxième mandat s’est toutefois achevé prématurément en décembre 2015, après deux saisons et demie marquées notamment par un nouveau titre de champion d’Angleterre en 2015.