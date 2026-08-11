Real Madrid: Michael Owen pose une condition à l’arrivée d’Erling Haaland

Alors que le nom d’Erling Haaland continue de circuler au Real Madrid, Michael Owen estime qu’une arrivée du Norvégien serait difficilement compatible avec la présence de Kylian Mbappé. Pour l’ancien attaquant madrilène, le club espagnol devrait faire un choix entre les deux stars offensives.

Michael Owen estime que le Real Madrid devrait se séparer de Kylian Mbappé s’il souhaite réellement tenter de recruter Erling Haaland. L’ancien attaquant du club madrilène juge difficilement envisageable de voir les deux stars évoluer ensemble dans la capitale espagnole. Le buteur de Manchester City est régulièrement associé au Real Madrid depuis son passage au Borussia Dortmund. Malgré son engagement à long terme avec les Citizens, Haaland continue d’alimenter les rumeurs d’un éventuel départ vers le Santiago-Bernabéu.

Interrogé par Goal.com sur cette hypothèse, Owen estime toutefois que le Real ne cherchera pas sérieusement à attirer le Norvégien tant que Mbappé sera présent dans son effectif. « Tant qu’ils auront Mbappé, je ne peux pas imaginer qu’ils investissent une telle somme », a déclaré l’ancien international anglais. Selon Owen, la principale difficulté résiderait dans le positionnement des deux joueurs. Mbappé évolue préférentiellement sur le côté gauche, mais apprécie également occuper l’axe, tandis que Haaland est avant tout un numéro 9. « À mon avis, il faut choisir l’un ou l’autre. Je ne crois pas qu’il soit possible d’avoir deux des meilleurs avant-centres du monde, Mbappé et Haaland, dans la même équipe », a-t-il estimé.

L’ancien Ballon d’Or a également évoqué les difficultés financières et sportives qu’impliquerait une telle opération. « Il faudrait, je suppose, que Mbappé parte pour que cela se produise », a-t-il ajouté. Owen s’est enfin appuyé sur l’histoire du Real Madrid pour mettre en garde contre la tentation d’empiler les stars. « Ils ont déjà tenté l’approche Galactico il y a de nombreuses années, à mon époque. Se contenter de rassembler des joueurs exceptionnels n’est pas forcément la solution », a-t-il rappelé.

Haaland toujours dans le viseur du Real Madrid

Erling Haaland avait déjà été annoncé dans le viseur du Real Madrid lorsqu’il évoluait au Borussia Dortmund. L’attaquant norvégien avait finalement choisi Manchester City en 2022, sans pour autant faire disparaître les spéculations autour d’un futur départ. Même la signature d’un contrat de longue durée avec le club anglais en 2024 n’a pas totalement éteint ces rumeurs. De son côté, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid à l’été 2024, libre après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant français s’est rapidement imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de la Maison Blanche.

Avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et Mbappé déjà présents dans son secteur offensif, le Real Madrid dispose d’une puissance de feu considérable. Le club espagnol a également investi plus de 140 millions d’euros cet été pour attirer Yan Diomandé. Dans ce contexte, un éventuel transfert d’Erling Haaland représenterait une opération particulièrement ambitieuse, aussi bien sur le plan financier que sportif.