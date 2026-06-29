Mondial 2026 : Mondial 2026 Allemagne Paraguay Le 4 2 3 1 allemand face au 4 5 1 paraguayen à Boston

Les compositions officielles du huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Allemagne et le Paraguay sont désormais connues. Ce choc se tiendra le 29 juin 2026 à 21h30 GMT+1 au stade de Boston. L’enjeu est crucial – une qualification pour les quarts de finale qui opposera un onze robuste et offensif de Julian Nagelsmann à une formation paraguayenne organisée et prudente sous la houlette de Gustavo Alfaro.

Publié le 29 juin 2026 à 21:09

Publié le 29 juin 2026 à 21:09

L’Allemagne évoluera en 4-2-3-1, combinant une défense solide à une animation offensive riche en créativité. Le Paraguay a opté pour un 4-5-1 compact, misant sur un milieu dense pour contenir et contre-attaquer. Ces choix tactiques traduisent une confrontation entre la possession et l’impact défensif.

Cette rencontre marque une étape importante après des phases de groupes où ni l’Allemagne ni le Paraguay ne se sont encore affrontées dans cette compétition, ce qui rend le duel encore plus ouvert et incertain. Cette opposition en 16es de finale sera l’occasion pour les grandes individualités des deux camps de s’exprimer.

Julian Nagelsmann aligne Manuel Neuer dans les buts, protégé par une ligne défensive composée de Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah et Nathaniel Brown, malgré une indisponibilité de ce dernier pour cause de blessure. Le double pivot au milieu associe Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović, tandis que l’animation offensive repose sur Leroy Sané, Florian Wirtz et Kai Havertz. Deniz Undav est seul en pointe.

Lecture du onze de Allemagne

Le sélectionneur allemand a choisi un système en 4-2-3-1 classique mais efficace. Joshua Kimmich, habituellement milieu, poste au poste de latéral droit, apportant à la fois expérience défensive et facultés de distribution. Antonio Rüdiger et Jonathan Tah forment le cœur de la défense centrale, appuyés à gauche par Nathaniel Brown, qui est forfait ce soir. La double sentinelle Nmecha-Pavlović assure équilibre et récupération.

En appui, Sané et Wirtz exploitent les ailes dans cette phase dynamique, tandis que Havertz joue un rôle de meneur de jeu avancé. L’attaquant Deniz Undav sera leur principal point d’appui offensif. Plusieurs remplaçants, dont Jamal Musiala ou Leon Goretzka, peuvent rentrer en seconde période selon l’évolution du match.

Lecture du onze de Paraguay

Pour sa part, Gustavo Alfaro a opté pour un 4-5-1 très compact. Orlando Gill garde les cages derrière une défense composée de Juan Cáceres, Gustavo Gómez capitaine, José Canale et Júnior Alonso. Le secteur médian est dense avec Andrés Cubas, Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Matías Galarza et Julio Enciso qui apportent soutien aussi bien offensif que défensif.

En pointe, Gabriel Ávalos aura pour mission de faire parler sa puissance et son sens du but pour débloquer la rencontre. Paraguay compte sur un bloc solide et discipliné pour contrer l’agressivité allemande et tenter des contre-attaques rapides grâce à ses milieux mobiles.

Les onze de départ

Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 2 Antonio Rüdiger Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 7 Kai Havertz Attaquant 17 Florian Wirtz Milieu 26 Deniz Undav Milieu Remplaçants 14 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

24 Malick Thiaw

13 Pascal Groß

16 Angelo Stiller

25 Assan Ouédraogo

10 Jamal Musiala

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

20 Nadiem Amiri

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier Paraguay Système 4-5-1 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 13 José Canale Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 10 Miguel Almirón Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 23 Matías Galarza Milieu 19 Julio Enciso Milieu 21 Gabriel Ávalos Attaquant Remplaçants 14 22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

2 Gustavo Velázquez

15 Omar Alderete

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

11 Mauricio

20 Braian Ojeda

24 Gustavo Caballero

17 Alejandro Romero

7 Ramón Sosa

9 Antonio Sanabria

18 Alex Arce

25 Isidro Pitta

Allemagne 1re periode 12' 0-0 Boston Stadium Paraguay Paraguay Fil du match 12' LIVE Match en cours, Allemagne 0-0 Paraguay. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live. 0-0