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Mondial 2026 : Mondial 2026 Allemagne Paraguay Le 4 2 3 1 allemand face au 4 5 1 paraguayen à Boston

Les compositions officielles du huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Allemagne et le Paraguay sont désormais connues. Ce choc se tiendra le 29 juin 2026 à 21h30 GMT+1 au stade de Boston. L’enjeu est crucial – une qualification pour les quarts de finale qui opposera un onze robuste et offensif de Julian Nagelsmann à une formation paraguayenne organisée et prudente sous la houlette de Gustavo Alfaro.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : Mondial 2026 Allemagne Paraguay Le 4 2 3 1 allemand face au 4 5 1 paraguayen à Boston
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Sommaire

L’Allemagne évoluera en 4-2-3-1, combinant une défense solide à une animation offensive riche en créativité. Le Paraguay a opté pour un 4-5-1 compact, misant sur un milieu dense pour contenir et contre-attaquer. Ces choix tactiques traduisent une confrontation entre la possession et l’impact défensif.

Cette rencontre marque une étape importante après des phases de groupes où ni l’Allemagne ni le Paraguay ne se sont encore affrontées dans cette compétition, ce qui rend le duel encore plus ouvert et incertain. Cette opposition en 16es de finale sera l’occasion pour les grandes individualités des deux camps de s’exprimer.

Julian Nagelsmann aligne Manuel Neuer dans les buts, protégé par une ligne défensive composée de Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah et Nathaniel Brown, malgré une indisponibilité de ce dernier pour cause de blessure. Le double pivot au milieu associe Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović, tandis que l’animation offensive repose sur Leroy Sané, Florian Wirtz et Kai Havertz. Deniz Undav est seul en pointe.

Lecture du onze de Allemagne

Le sélectionneur allemand a choisi un système en 4-2-3-1 classique mais efficace. Joshua Kimmich, habituellement milieu, poste au poste de latéral droit, apportant à la fois expérience défensive et facultés de distribution. Antonio Rüdiger et Jonathan Tah forment le cœur de la défense centrale, appuyés à gauche par Nathaniel Brown, qui est forfait ce soir. La double sentinelle Nmecha-Pavlović assure équilibre et récupération.

En appui, Sané et Wirtz exploitent les ailes dans cette phase dynamique, tandis que Havertz joue un rôle de meneur de jeu avancé. L’attaquant Deniz Undav sera leur principal point d’appui offensif. Plusieurs remplaçants, dont Jamal Musiala ou Leon Goretzka, peuvent rentrer en seconde période selon l’évolution du match.

Lecture du onze de Paraguay

Pour sa part, Gustavo Alfaro a opté pour un 4-5-1 très compact. Orlando Gill garde les cages derrière une défense composée de Juan Cáceres, Gustavo Gómez capitaine, José Canale et Júnior Alonso. Le secteur médian est dense avec Andrés Cubas, Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Matías Galarza et Julio Enciso qui apportent soutien aussi bien offensif que défensif.

En pointe, Gabriel Ávalos aura pour mission de faire parler sa puissance et son sens du but pour débloquer la rencontre. Paraguay compte sur un bloc solide et discipliné pour contrer l’agressivité allemande et tenter des contre-attaques rapides grâce à ses milieux mobiles.

Les onze de départ

Allemagne
Système4-2-3-1SélectionneurJulian Nagelsmann
Titulaires11
  1. 1 Manuel Neuer Gardien
  2. 6 Joshua Kimmich Défenseur
  3. 2 Antonio Rüdiger Défenseur
  4. 4 Jonathan Tah Défenseur
  5. 18 Nathaniel Brown Défenseur
  6. 23 Felix Nmecha Milieu
  7. 5 Aleksandar Pavlović Milieu
  8. 19 Leroy Sané Milieu
  9. 7 Kai Havertz Attaquant
  10. 17 Florian Wirtz Milieu
  11. 26 Deniz Undav Milieu
Remplaçants14
  • 21 Alexander Nübel
  • 12 Oliver Baumann
  • 22 David Raum
  • 3 Waldemar Anton
  • 24 Malick Thiaw
  • 13 Pascal Groß
  • 16 Angelo Stiller
  • 25 Assan Ouédraogo
  • 10 Jamal Musiala
  • 9 Jamie Leweling
  • 8 Leon Goretzka
  • 20 Nadiem Amiri
  • 11 Nick Woltemade
  • 14 Maximilian Beier
Paraguay
Système4-5-1SélectionneurGustavo Alfaro
Titulaires11
  1. 12 Orlando Gill Gardien
  2. 4 Juan Cáceres Défenseur
  3. 15 Gustavo Gómez Défenseur
  4. 13 José Canale Défenseur
  5. 6 Junior Alonso Défenseur
  6. 10 Miguel Almirón Milieu
  7. 16 Damián Bobadilla Milieu
  8. 14 Andrés Cubas Milieu
  9. 23 Matías Galarza Milieu
  10. 19 Julio Enciso Milieu
  11. 21 Gabriel Ávalos Attaquant
Remplaçants14
  • 22 Gastón Olveira
  • 1 Roberto Fernández
  • 2 Gustavo Velázquez
  • 15 Omar Alderete
  • 5 Fabián Balbuena
  • 26 Alexandro Maidana
  • 11 Mauricio
  • 20 Braian Ojeda
  • 24 Gustavo Caballero
  • 17 Alejandro Romero
  • 7 Ramón Sosa
  • 9 Antonio Sanabria
  • 18 Alex Arce
  • 25 Isidro Pitta
Allemagne
1re periode 12' Boston Stadium
Paraguay
29/06/2026 21:30 16es de finale
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  1. 12'Match en cours, Allemagne 0-0 Paraguay. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
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