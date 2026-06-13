Mondial 2026 : Haïti et l’Écosse lancent leur retour mondial à Boston

Haïti affronte l’Écosse dimanche 14 juin à 02h00 GMT+1 au Gillette Stadium, pour son premier match du Groupe C de la Coupe du Monde 2026. Cette entrée en lice réunit deux sélections de retour sur la scène mondiale et peut déjà peser dans la course à la qualification en phase de groupes.

L’Écosse retrouve le Mondial après vingt-huit ans d’absence, portée par une campagne européenne conclue en tête de son groupe de qualification. Haïti dispute de son côté la deuxième Coupe du Monde de son histoire, plus d’un demi-siècle après sa première apparition dans la compétition.

Le rendez-vous de Boston place les deux équipes face à une même exigence. Un résultat positif dès la première journée offrirait une marge précieuse dans un groupe où chaque point peut compter. Pour Haïti, l’enjeu est de confirmer son retour parmi l’élite. Pour l’Écosse, il s’agit de transformer une qualification attendue en départ solide.

Les deux bancs incarnent aussi cette dynamique. Sébastien Migné a conduit les Grenadiers vers ce Mondial et aborde le tournoi avec un groupe attendu sur son intensité et sa capacité à se projeter vite. Steve Clarke, en poste depuis 2019, a installé l’Écosse dans une continuité compétitive et pragmatique.

Les repères individuels seront importants dans un match d’ouverture souvent fermé. Haïti s’appuie notamment sur Wilson Isidor en attaque et Carlens Arcus dans le secteur défensif. L’Écosse compte sur l’expérience d’Andy Robertson et l’impact de Scott McTominay, tandis que Billy Gilmour est annoncé forfait après une blessure survenue en préparation.

Zoom sur Haïti

Haïti arrive au Mondial avec une charge sportive et symbolique forte. Les Grenadiers retrouvent une compétition qui n’avait plus accueilli la sélection depuis plus de cinquante ans. Cette qualification a replacé l’équipe nationale au centre de l’attention et donne au match contre l’Écosse une valeur de test immédiat.

Sébastien Migné a construit son groupe autour d’une idée claire, celle d’une équipe capable d’attaquer vite et de faire valoir la vitesse de ses joueurs offensifs. Wilson Isidor fait partie des éléments attendus pour donner de la profondeur et peser dans la surface adverse.

Dans le secteur défensif, Carlens Arcus apporte une expérience précieuse à une sélection qui devra gérer les temps faibles et limiter les transitions écossaises. Face à un adversaire habitué aux duels et aux matches serrés, Haïti devra trouver l’équilibre entre ambition offensive et rigueur collective.

Le premier objectif des Grenadiers sera de rester dans le match le plus longtemps possible. Un point contre une sélection européenne mieux installée dans les grandes compétitions récentes aurait une portée importante avant la suite du Groupe C.

Zoom sur Écosse

L’Écosse aborde cette Coupe du Monde avec l’ambition de donner une suite concrète à sa qualification. Après vingt-huit ans sans Mondial, la sélection de Steve Clarke revient avec un groupe qui a gagné en repères au fil des campagnes internationales.

La structure écossaise repose sur une défense organisée, une forte densité au milieu et une capacité à attaquer rapidement les espaces. Andy Robertson reste un cadre majeur par son leadership et son activité sur le côté gauche. Scott McTominay constitue un autre point d’appui essentiel, par sa présence dans les duels et son influence dans la projection.

L’absence de Billy Gilmour réduit une option au milieu, mais l’Écosse conserve une ossature expérimentée. Steve Clarke a souvent privilégié un cadre stable, avec une équipe difficile à déséquilibrer et capable de gérer les moments de pression.

Pour les Écossais, ce premier match est une occasion de poser leur candidature à une qualification au tour suivant. L’objectif dépasse le simple retour au Mondial. Il s’agit désormais de réussir une entrée maîtrisée et d’ouvrir la compétition avec un résultat conforme aux ambitions affichées.

Haïti - Écosse A venir

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23:00 Brésil A venir 23:00 Maroc Maroc MetLife Stadium Groupe C Avant-match Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 02:00 A venir Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 14/06

02:00 Haïti A venir 02:00 Écosse Écosse Gillette Stadium Groupe C Avant-match Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 23:00 A venir Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 19/06

23:00 Écosse A venir 23:00 Maroc Maroc Gillette Stadium Groupe C Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 20/06

01:30 Brésil A venir 01:30 Haïti Haïti Lincoln Financial Field Groupe C Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 24/06

23:00 Écosse A venir 23:00 Brésil Brésil Hard Rock Stadium Groupe C Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. 24/06

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