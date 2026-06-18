Mondial 2026 : Écosse-Maroc, un duel clé après le succès écossais et le nul marocain
L’Écosse et le Maroc s’affrontent vendredi 19 juin 2026 à 23 h 00 GMT+1 au Gillette Stadium, dans le groupe C du Mondial 2026, avec un enjeu direct dans la course aux places qualificatives après des débuts déjà disputés par les deux sélections.
Les Écossais abordent ce rendez-vous avec trois points, acquis grâce à une victoire contre Haïti sur le score de 1-0. Le Maroc compte un point après son nul contre le Brésil, 1-1, un résultat qui maintient les Lions de l’Atlas dans la lutte mais renforce l’importance de ce deuxième match.
Dans un groupe également composé du Brésil et d’Haïti, cette affiche peut peser lourd avant la dernière journée. Un nouveau succès placerait l’Écosse en position favorable. Pour le Maroc, une victoire permettrait de dépasser son adversaire du soir et de capitaliser sur le point pris face à l’un des favoris du groupe.
Le match oppose deux équipes aux trajectoires différentes. L’Écosse retrouve la Coupe du monde après vingt-huit ans d’absence, sous la conduite de Steve Clarke, tandis que le Maroc dispute sa troisième phase finale consécutive et reste associé à son parcours historique jusqu’en demi-finales en 2022.
Le contexte sportif renforce l’intérêt de cette confrontation. Les Écossais s’appuient sur une organisation compacte et des transitions rapides. Le Maroc, désormais dirigé par Mohamed Ouahbi, dispose de joueurs de haut niveau dans les couloirs et entre les lignes, malgré les forfaits confirmés de Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli avant la compétition.
Zoom sur Écosse
L’Écosse arrive à ce match avec l’avantage du résultat. Le succès contre Haïti lui a donné une base comptable solide et une marge dans un groupe où chaque point peut compter. Pour une sélection absente du Mondial depuis 1998, cette victoire a aussi apporté une réponse immédiate sur sa capacité à exister dans la compétition.
Steve Clarke, en poste depuis 2019, a construit une équipe reconnue pour sa discipline et son réalisme. La qualification, validée notamment par une victoire 4-2 contre le Danemark lors du dernier match des éliminatoires, a marqué une étape forte dans le retour écossais au premier plan international.
Le capitaine Andy Robertson reste l’un des repères majeurs de cette sélection. Son influence sur le côté gauche, son volume de course et son expérience au très haut niveau donnent de la stabilité au groupe. Au milieu, John McGinn fait partie des cadres capables de donner du rythme, d’orienter les transitions et d’apporter de la présence dans les zones avancées.
Face au Maroc, l’Écosse devrait chercher à préserver son équilibre avant de se projeter vite. Ce profil de match correspond à ses qualités principales, mais il l’oblige aussi à limiter les espaces derrière ses latéraux et à éviter les pertes de balle dans l’axe, où les Marocains peuvent accélérer rapidement.
Zoom sur Maroc
Le Maroc se présente avec un point précieux pris contre le Brésil. Ce nul 1-1 lui offre un socle, mais il ne lui permet pas encore de prendre une option nette dans le groupe. Le rendez-vous contre l’Écosse est donc central pour replacer les Lions de l’Atlas dans une dynamique de qualification.
Mohamed Ouahbi, nommé à la tête de la sélection après avoir remporté la Coupe du monde U-20 en 2025, hérite d’un groupe attendu. Le Maroc reste porté par le souvenir de 2022, lorsque la sélection avait atteint le dernier carré, une première pour une équipe africaine dans l’histoire du tournoi.
Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui constituent deux points d’appui importants sur les côtés. Leur capacité à défendre haut, à sortir sous pression et à accompagner les attaques donne au Maroc une largeur précieuse. Brahim Diaz apporte, lui, de la créativité dans les zones offensives et peut servir de relais entre le milieu et l’attaque.
Les absences de Nayef Aguerd et d’Abde Ezzalzouli réduisent certaines options, en défense comme dans la percussion offensive. Le Maroc conserve toutefois assez de qualité technique pour poser des problèmes à l’Écosse, à condition de maîtriser les duels et de ne pas s’exposer aux transitions adverses.
Ce duel devrait donc opposer la rigueur écossaise à la capacité marocaine à créer des décalages. À ce stade du groupe C, l’enjeu est clair pour les deux équipes. L’Écosse peut confirmer son départ réussi, tandis que le Maroc cherche à transformer son nul contre le Brésil en véritable tremplin.
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