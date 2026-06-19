Mondial 2026 : l’Écosse en 3-4-2-1 face au Maroc de Hakimi et Díaz

Steve Clarke a choisi un 3-4-2-1 pour l’Écosse face au Maroc de Mohamed Ouahbi, disposé en 4-2-3-1, vendredi 19 juin au Gillette Stadium, à 23 h 00 GMT plus 1, lors de la deuxième journée du groupe C du Mondial 2026. Le onze écossais s’appuie sur Angus Gunn, Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn et Che Adams, tandis que le Maroc démarre avec Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Brahim Díaz et Ismael Saibari.

Publié le 19 juin 2026 à 22:34

Publié le 19 juin 2026 à 22:34

La rencontre pèse déjà dans la course aux places qualificatives. L’Écosse compte trois points après son succès contre Haïti, 1-0, alors que le Maroc reste sur un nul contre le Brésil, 1-1. Les deux sélections abordent donc leur deuxième match du groupe C avec des trajectoires différentes, mais un enjeu commun autour du classement.

Le choix fort côté écossais tient à la défense à trois formée par Grant Hanley, Jack Hendry et Kieran Tierney devant Angus Gunn. Nathan Patterson et Andy Robertson occupent les couloirs, avec Scott McTominay et Lewis Ferguson dans l’axe. Plus haut, John McGinn et Ryan Christie soutiennent Che Adams, seul attaquant de pointe.

Le Maroc répond par une ligne arrière à quatre devant Bono, avec Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui. Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi forment le double pivot, tandis que Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss évoluent derrière Ismael Saibari. Le dispositif donne une place importante aux créateurs entre les lignes.

Lecture du onze de l’Écosse

Steve Clarke conserve une structure compacte, bâtie pour sécuriser l’axe et libérer les pistons. Hanley, Hendry et Tierney offrent une base défensive à trois, pendant que Robertson et Patterson peuvent accompagner les phases offensives. McTominay et Ferguson auront un rôle central dans l’équilibre, avec McGinn et Christie chargés d’alimenter Adams.

Écosse en 3-4-2-1 Angus Gunn, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Nathan Patterson, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Andy Robertson, John McGinn, Ryan Christie, Che Adams

Sur le banc, Clarke dispose notamment de Craig Gordon, Aaron Hickey, John Souttar, Kenny McLean, Ben Gannon-Doak, Lyndon Dykes et Lawrence Shankland. Ces options offrent des solutions défensives et offensives selon l’évolution du match.

Lecture du onze du Maroc

Mohamed Ouahbi mise sur un 4-2-3-1 articulé autour de la qualité technique du milieu offensif. Hakimi et Mazraoui encadrent la défense, Diop et Riad composent la charnière, et le duo El Aynaoui, Bouaddi doit protéger l’axe. Devant eux, Díaz, Ounahi et El Khannouss auront la responsabilité de connecter le jeu avec Saibari.

Maroc en 4-2-3-1 Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Le banc marocain comprend plusieurs profils offensifs, dont Sofyan Amrabat, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi et Amine Sbai. Ouahbi garde ainsi des relais pour renforcer l’impact dans l’axe ou modifier l’animation devant.

Les onze de départ

Écosse Système 3-4-2-1 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 6 Kieran Tierney Défenseur 22 Nathan Patterson Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 3 Andy Robertson Milieu 7 John McGinn Attaquant 11 Ryan Christie Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

2 Aaron Hickey

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

23 Kenny McLean

17 Ben Gannon-Doak

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst

20 Lawrence Shankland Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Reda Tagnaouti

12 Munir El Kajoui

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

19 Youssef Belammari

13 Zakaria El Ouahdi

17 Amine Sbai

7 Chemsdine Talbi

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab

9 Soufiane Rahimi

Écosse 1re periode 17' 0-1 Gillette Stadium Maroc Maroc Fil du match 2' ⚽ But - I. Saibari 0-1

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 37' Carton jaune - Casemiro 43' Carton jaune - Ibanez 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-1 0-1 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 39' Carton jaune - J. Bellegarde 46' Carton jaune - A. Hickey 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) 90+1' Carton jaune - F. Curtis 90+5' Carton jaune - K. McLean Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 21 Josué Casimir

12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2

: Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9

: Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46%

: Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3

: Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21

: Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3

: Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366

: Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%

: Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07 Joueurs clés John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)

(Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5

(Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)

(Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti Termine 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Resume final Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 0-1 1re periode 17' · 0-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Compositions Écosse Système 3-4-2-1 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 6 Kieran Tierney Défenseur 22 Nathan Patterson Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 3 Andy Robertson Milieu 7 John McGinn Attaquant 11 Ryan Christie Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

2 Aaron Hickey

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

23 Kenny McLean

17 Ben Gannon-Doak

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst

20 Lawrence Shankland Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Reda Tagnaouti

12 Munir El Kajoui

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

19 Youssef Belammari

13 Zakaria El Ouahdi

17 Amine Sbai

7 Chemsdine Talbi

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab

9 Soufiane Rahimi Les chiffres du match Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 1

: Écosse 0 / Maroc 1 Tirs : Écosse 0 / Maroc 1

: Écosse 0 / Maroc 1 Possession : Écosse 22% / Maroc 78%

: Écosse 22% / Maroc 78% Corners : Écosse 0 / Maroc 1

: Écosse 0 / Maroc 1 Fautes : Écosse 1 / Maroc 0

: Écosse 1 / Maroc 0 Passes : Écosse 35 / Maroc 125

: Écosse 35 / Maroc 125 Precision des passes : Écosse 74% / Maroc 94%

: Écosse 74% / Maroc 94% xG : Écosse 0.00 / Maroc 0.13 Joueurs clés Ismael Saibari (Maroc) : note 7.6, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.6, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Che Adams (Écosse) : note 6.9

(Écosse) : note 6.9 Neil El Aynaoui (Maroc) : note 6.9

(Maroc) : note 6.9 Lewis Ferguson (Écosse) : note 6.7

(Écosse) : note 6.7 Issa Diop (Maroc) : note 6.7

(Maroc) : note 6.7 Chadi Riad (Maroc) : note 6.7

(Maroc) : note 6.7 Noussair Mazraoui (Maroc) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse 1re periode 17' 0-1 Gillette Stadium Maroc Maroc Compositions Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Avant-match Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti