Mondial 2026 : l’Écosse en 3-4-2-1 face au Maroc de Hakimi et Díaz

Steve Clarke a choisi un 3-4-2-1 pour l’Écosse face au Maroc de Mohamed Ouahbi, disposé en 4-2-3-1, vendredi 19 juin au Gillette Stadium, à 23 h 00 GMT plus 1, lors de la deuxième journée du groupe C du Mondial 2026. Le onze écossais s’appuie sur Angus Gunn, Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn et Che Adams, tandis que le Maroc démarre avec Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Brahim Díaz et Ismael Saibari.
La rencontre pèse déjà dans la course aux places qualificatives. L’Écosse compte trois points après son succès contre Haïti, 1-0, alors que le Maroc reste sur un nul contre le Brésil, 1-1. Les deux sélections abordent donc leur deuxième match du groupe C avec des trajectoires différentes, mais un enjeu commun autour du classement.
Le choix fort côté écossais tient à la défense à trois formée par Grant Hanley, Jack Hendry et Kieran Tierney devant Angus Gunn. Nathan Patterson et Andy Robertson occupent les couloirs, avec Scott McTominay et Lewis Ferguson dans l’axe. Plus haut, John McGinn et Ryan Christie soutiennent Che Adams, seul attaquant de pointe.
Le Maroc répond par une ligne arrière à quatre devant Bono, avec Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui. Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi forment le double pivot, tandis que Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss évoluent derrière Ismael Saibari. Le dispositif donne une place importante aux créateurs entre les lignes.
Lecture du onze de l’Écosse
Steve Clarke conserve une structure compacte, bâtie pour sécuriser l’axe et libérer les pistons. Hanley, Hendry et Tierney offrent une base défensive à trois, pendant que Robertson et Patterson peuvent accompagner les phases offensives. McTominay et Ferguson auront un rôle central dans l’équilibre, avec McGinn et Christie chargés d’alimenter Adams.
Écosse en 3-4-2-1 Angus Gunn, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Nathan Patterson, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Andy Robertson, John McGinn, Ryan Christie, Che Adams
Sur le banc, Clarke dispose notamment de Craig Gordon, Aaron Hickey, John Souttar, Kenny McLean, Ben Gannon-Doak, Lyndon Dykes et Lawrence Shankland. Ces options offrent des solutions défensives et offensives selon l’évolution du match.
Lecture du onze du Maroc
Mohamed Ouahbi mise sur un 4-2-3-1 articulé autour de la qualité technique du milieu offensif. Hakimi et Mazraoui encadrent la défense, Diop et Riad composent la charnière, et le duo El Aynaoui, Bouaddi doit protéger l’axe. Devant eux, Díaz, Ounahi et El Khannouss auront la responsabilité de connecter le jeu avec Saibari.
Maroc en 4-2-3-1 Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari
Le banc marocain comprend plusieurs profils offensifs, dont Sofyan Amrabat, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi et Amine Sbai. Ouahbi garde ainsi des relais pour renforcer l’impact dans l’axe ou modifier l’animation devant.
Les onze de départ
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
6
Kieran Tierney
Défenseur
22
Nathan Patterson
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
3
Andy Robertson
Milieu
7
John McGinn
Attaquant
11
Ryan Christie
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
2
Aaron Hickey
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
23
Kenny McLean
17
Ben Gannon-Doak
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
20
Lawrence Shankland
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
24
Neil El Aynaoui
Milieu
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Reda Tagnaouti
12
Munir El Kajoui
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
13
Zakaria El Ouahdi
17
Amine Sbai
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
9
Soufiane Rahimi
Écosse
1re periode 17'
0-1
Gillette Stadium
Maroc
19/06/2026 23:00
·
Groupe C
Fil du match
2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz
Voir la fiche du match Brésil - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 Brésil · Passe : Bruno Guimaraes 37' Carton jaune - Casemiro Brésil, 37e 43' Carton jaune - Ibanez Brésil, 43e 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) Brésil, 46e 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 46e 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) Brésil, 61e 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) Maroc, 65e 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 65e 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) Brésil, 80e 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 89e
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
24
Roger Ibañez
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
5
Casemiro
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Milieu
7
Vinícius Júnior
Milieu
25
Igor Thiago
Attaquant
Remplaçants 14
13
Danilo
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
9
Matheus Cunha
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
18
Danilo Santos
26
Rayan
2
Éderson
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
24
Neil El Aynaoui
Milieu
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
7
Chemsdine Talbi
15
Samir El Mourabet
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
13/06
Groupe C
Brésil
Termine
1-1
MetLife Stadium
Maroc
Voir la fiche du match Haïti - Écosse
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 Écosse 39' Carton jaune - J. Bellegarde Haïti, 39e 46' Carton jaune - A. Hickey Écosse, 46e 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) Haïti, 61e 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 75e 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) Haïti, 76e 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Écosse, 83e 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) Écosse, 83e 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) Haïti, 85e 90+1' Carton jaune - F. Curtis Écosse, 90+1e 90+5' Carton jaune - K. McLean Écosse, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
11
Louicius Don Deedson
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
18
Wilson Isidor
Attaquant
Remplaçants 15
21
Josué Casimir
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
22
Jean-Kévin Duverne
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
16
Lenny Joseph
19
Yassin Fortune
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
2
Aaron Hickey
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
17
Ben Gannon-Doak
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
7
John McGinn
Milieu
20
Lawrence Shankland
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
6
Kieran Tierney
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
22
Nathan Patterson
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
11
Ryan Christie
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
Les chiffres du match
Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07
Joueurs clés
John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe C
Haïti
Termine
0-1
Gillette Stadium
Écosse
Voir la fiche du match Écosse - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
6
Kieran Tierney
Défenseur
22
Nathan Patterson
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
3
Andy Robertson
Milieu
7
John McGinn
Attaquant
11
Ryan Christie
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
2
Aaron Hickey
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
23
Kenny McLean
17
Ben Gannon-Doak
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
20
Lawrence Shankland
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
24
Neil El Aynaoui
Milieu
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Reda Tagnaouti
12
Munir El Kajoui
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
13
Zakaria El Ouahdi
17
Amine Sbai
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
9
Soufiane Rahimi
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 1 Tirs : Écosse 0 / Maroc 1 Possession : Écosse 22% / Maroc 78% Corners : Écosse 0 / Maroc 1 Fautes : Écosse 1 / Maroc 0 Passes : Écosse 35 / Maroc 125 Precision des passes : Écosse 74% / Maroc 94% xG : Écosse 0.00 / Maroc 0.13
Joueurs clés
Ismael Saibari (Maroc) : note 7.6, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Che Adams (Écosse) : note 6.9 Neil El Aynaoui (Maroc) : note 6.9 Lewis Ferguson (Écosse) : note 6.7 Issa Diop (Maroc) : note 6.7 Chadi Riad (Maroc) : note 6.7 Noussair Mazraoui (Maroc) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
19/06
Groupe C
Écosse
1re periode 17'
0-1
Gillette Stadium
Maroc
Voir la fiche du match Brésil - Haïti
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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20/06
Groupe C
Brésil
A venir
01:30
Lincoln Financial Field
Haïti
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe C
Écosse
A venir
23:00
Hard Rock Stadium
Brésil
Voir la fiche du match Maroc - Haïti
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe C
Maroc
A venir
23:00
Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Écosse
1
1
0
0
1
0
1
3
Brésil
1
0
1
0
1
1
0
1
Maroc
1
0
1
0
1
1
0
1
Haïti
1
0
0
1
0
1
-1
0
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