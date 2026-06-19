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Mondial 2026 : l’Écosse en 3-4-2-1 face au Maroc de Hakimi et Díaz

Steve Clarke a choisi un 3-4-2-1 pour l’Écosse face au Maroc de Mohamed Ouahbi, disposé en 4-2-3-1, vendredi 19 juin au Gillette Stadium, à 23 h 00 GMT plus 1, lors de la deuxième journée du groupe C du Mondial 2026. Le onze écossais s’appuie sur Angus Gunn, Andy Robertson, Scott McTominay, John McGinn et Che Adams, tandis que le Maroc démarre avec Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Brahim Díaz et Ismael Saibari.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : l’Écosse en 3-4-2-1 face au Maroc de Hakimi et Díaz
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Sommaire

La rencontre pèse déjà dans la course aux places qualificatives. L’Écosse compte trois points après son succès contre Haïti, 1-0, alors que le Maroc reste sur un nul contre le Brésil, 1-1. Les deux sélections abordent donc leur deuxième match du groupe C avec des trajectoires différentes, mais un enjeu commun autour du classement.

Le choix fort côté écossais tient à la défense à trois formée par Grant Hanley, Jack Hendry et Kieran Tierney devant Angus Gunn. Nathan Patterson et Andy Robertson occupent les couloirs, avec Scott McTominay et Lewis Ferguson dans l’axe. Plus haut, John McGinn et Ryan Christie soutiennent Che Adams, seul attaquant de pointe.

Le Maroc répond par une ligne arrière à quatre devant Bono, avec Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui. Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi forment le double pivot, tandis que Brahim Díaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss évoluent derrière Ismael Saibari. Le dispositif donne une place importante aux créateurs entre les lignes.

Lecture du onze de l’Écosse

Steve Clarke conserve une structure compacte, bâtie pour sécuriser l’axe et libérer les pistons. Hanley, Hendry et Tierney offrent une base défensive à trois, pendant que Robertson et Patterson peuvent accompagner les phases offensives. McTominay et Ferguson auront un rôle central dans l’équilibre, avec McGinn et Christie chargés d’alimenter Adams.

  • Écosse en 3-4-2-1 Angus Gunn, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Nathan Patterson, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Andy Robertson, John McGinn, Ryan Christie, Che Adams

Sur le banc, Clarke dispose notamment de Craig Gordon, Aaron Hickey, John Souttar, Kenny McLean, Ben Gannon-Doak, Lyndon Dykes et Lawrence Shankland. Ces options offrent des solutions défensives et offensives selon l’évolution du match.

Lecture du onze du Maroc

Mohamed Ouahbi mise sur un 4-2-3-1 articulé autour de la qualité technique du milieu offensif. Hakimi et Mazraoui encadrent la défense, Diop et Riad composent la charnière, et le duo El Aynaoui, Bouaddi doit protéger l’axe. Devant eux, Díaz, Ounahi et El Khannouss auront la responsabilité de connecter le jeu avec Saibari.

  • Maroc en 4-2-3-1 Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Le banc marocain comprend plusieurs profils offensifs, dont Sofyan Amrabat, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi et Amine Sbai. Ouahbi garde ainsi des relais pour renforcer l’impact dans l’axe ou modifier l’animation devant.

Les onze de départ

Écosse
Système3-4-2-1SélectionneurSteve Clarke
Titulaires11
  1. 1 Angus Gunn Gardien
  2. 5 Grant Hanley Défenseur
  3. 13 Jack Hendry Défenseur
  4. 6 Kieran Tierney Défenseur
  5. 22 Nathan Patterson Milieu
  6. 4 Scott McTominay Milieu
  7. 19 Lewis Ferguson Milieu
  8. 3 Andy Robertson Milieu
  9. 7 John McGinn Attaquant
  10. 11 Ryan Christie Attaquant
  11. 10 Che Adams Attaquant
Remplaçants15
  • 12 Liam Kelly
  • 21 Craig Gordon
  • 2 Aaron Hickey
  • 15 John Souttar
  • 16 Dominic Hyam
  • 24 Tony Ralston
  • 26 Scott McKenna
  • 8 Tyler Fletcher
  • 23 Kenny McLean
  • 17 Ben Gannon-Doak
  • 25 Findlay Curtis
  • 9 Lyndon Dykes
  • 14 Ross Stewart
  • 18 George Hirst
  • 20 Lawrence Shankland
Maroc
Système4-2-3-1SélectionneurMohamed Ouahbi
Titulaires11
  1. 1 Bono Gardien
  2. 2 Achraf Hakimi Défenseur
  3. 14 Issa Diop Défenseur
  4. 18 Chadi Riad Défenseur
  5. 3 Noussair Mazraoui Défenseur
  6. 24 Neil El Aynaoui Milieu
  7. 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
  8. 10 Brahim Díaz Milieu
  9. 8 Azzedine Ounahi Milieu
  10. 23 Bilal El Khannouss Milieu
  11. 11 Ismael Saibari Attaquant
Remplaçants15
  • 22 Ahmed Reda Tagnaouti
  • 12 Munir El Kajoui
  • 26 Anass Salah-Eddine
  • 5 Marwane Saadane
  • 25 Redouane Halhal
  • 19 Youssef Belammari
  • 13 Zakaria El Ouahdi
  • 17 Amine Sbai
  • 7 Chemsdine Talbi
  • 16 Gessime Yassine
  • 15 Samir El Mourabet
  • 4 Sofyan Amrabat
  • 20 Ayoub El Kaabi
  • 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
  • 9 Soufiane Rahimi
Écosse
1re periode 17' Gillette Stadium
Maroc
19/06/2026 23:00 Groupe C
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - I. Saibari0-1Maroc · Passe : B. Diaz
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
1re periode 17' Gillette Stadium
Maroc
Compositions
Groupe C
Brésil
A venir Lincoln Financial Field
Haïti
Avant-match
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Écosse 1 1 0 0 1 0 1 3
Brésil 1 0 1 0 1 1 0 1
Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
Haïti 1 0 0 1 0 1 -1 0

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