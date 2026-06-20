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Mondial 2026 : le Brésil bat Haïti 3-0 grâce à Cunha et Vinícius Júnior

Le Brésil a battu Haïti 3-0 vendredi 20 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, et a pris une option importante dans le groupe C grâce à un doublé de Matheus Cunha et un but de Vinícius Júnior.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
99vues
Mondial 2026 : le Brésil bat Haïti 3-0 grâce à Cunha et Vinícius Júnior
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Sommaire

La Seleção, tenue en échec par le Maroc 1-1 lors de sa première sortie, compte désormais quatre points après deux matches. Haïti, déjà battu par l’Écosse 1-0, reste sans point avant la suite de son parcours dans une poule également composée du Maroc et de l’Écosse.

Le match a basculé avant la pause. Matheus Cunha a ouvert le score à la 23e minute, avant de signer le doublé à la 36e sur une passe de Vinícius Júnior. Le Brésil a ensuite creusé l’écart dans le temps additionnel de la première période, Vinícius Júnior concluant à la 45+3e sur un service de Lucas Paquetá.

Haïti avait rapidement été averti avec un carton jaune reçu par Carlens Arcus dès la 4e minute. Frantzdy Pierrot a également été sanctionné à la 45+4e, puis Danley Jean Jacques à la 72e. Côté brésilien, Douglas Santos a reçu un avertissement à la 65e.

Cunha et Vinícius Júnior font la différence

Carlo Ancelotti avait installé le Brésil en 4-3-3, avec Alisson dans le but, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos en défense, puis Bruno Guimarães, Casemiro et Lucas Paquetá au milieu. Devant, Raphinha, Matheus Cunha et Vinícius Júnior formaient le trio offensif.

Ce sont les deux attaquants les plus décisifs du onze qui ont orienté la rencontre. Cunha a marqué sur ses deux tirs cadrés, tandis que Vinícius Júnior a ajouté un but et une passe décisive. Lucas Paquetá a aussi pesé dans le dernier geste avec une passe pour le troisième but.

Le Brésil a terminé avec 57 pour cent de possession et cinq tirs cadrés. Alisson a aussi été sollicité, avec deux arrêts recensés, signe que Haïti a trouvé quelques situations sans parvenir à réduire l’écart.

Les changements brésiliens ont notamment concerné Raphinha à la 40e, puis Lucas Paquetá et Matheus Cunha à la 64e. Vinícius Júnior et Bruno Guimarães ont ensuite été associés aux mouvements opérés à la 81e, alors que le score était déjà établi.

Haïti reste bloqué dans le groupe C

Sebastien Migne avait choisi une organisation en 5-4-1, avec Johny Placide dans le but, Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience dans la ligne défensive. Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde et Ruben Providence accompagnaient Frantzdy Pierrot, seul attaquant de départ.

La sélection haïtienne a tenté de modifier son équilibre dès la reprise avec des changements impliquant Carlens Arcus et Frantzdy Pierrot à la 46e. Josué Casimir a été concerné par un autre mouvement à la 63e, avant ceux de Ruben Providence à la 71e et Jean-Ricner Bellegarde à la 81e.

Malgré huit tirs au total et trois cadrés, Haïti n’a pas trouvé l’ouverture. Le match confirme une entame de groupe difficile pour les Grenadiers, battus deux fois sans marquer, tandis que le Brésil se relance nettement après son nul initial contre le Maroc.

Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
20/06/2026 01:30 Groupe C
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
  2. 23'But - M. Cunha1-0Brésil
  3. 36'But - M. Cunha2-0Brésil · Passe : Vinicius Junior
  4. 40'Remplacement - Raphinha (remplace Rayan)Brésil, 40e
  5. 45+3'But - Vinicius Junior3-0Brésil · Passe : Lucas Paqueta
  6. 45+4'Carton jaune - F. PierrotHaïti, 45+4e
  7. 46'Remplacement - C. Arcus (remplace D. Simon)Haïti, 46e
  8. 46'Remplacement - F. Pierrot (remplace W. Isidor)Haïti, 46e
  9. 63'Remplacement - J. Casimir (remplace L. Deedson)Haïti, 63e
  10. 64'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli)Brésil, 64e
  11. 64'Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick)Brésil, 64e
  12. 65'Carton jaune - Douglas SantosBrésil, 65e
  13. 71'Remplacement - R. Providence (remplace L. Joseph)Haïti, 71e
  14. 72'Carton jaune - D. Jean JacquesHaïti, 72e
  15. 81'Remplacement - Vinicius Junior (remplace Danilo Santos)Brésil, 81e
  16. 81'Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson)Brésil, 81e
  17. 81'Remplacement - J. Bellegarde (remplace D. Etienne)Haïti, 81e
  18. 24'But - H. Delcroix1-0Brésil
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Brésil 5 / Haïti 3
  • Tirs : Brésil 8 / Haïti 8
  • Possession : Brésil 57% / Haïti 43%
  • Corners : Brésil 4 / Haïti 4
  • Fautes : Brésil 12 / Haïti 15
  • Cartons jaunes : Brésil 1 / Haïti 3
  • Passes : Brésil 520 / Haïti 392
  • Precision des passes : Brésil 89% / Haïti 83%
  • xG : Brésil 1.50 / Haïti 0.30
Joueurs clés
  • Matheus Cunha (Brésil) : note 9.3, 2 but(s)
  • Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
  • Lucas Paquetá (Brésil) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)
  • Alisson (Brésil) : note 7.3, 2 arret(s)
  • Marquinhos (Brésil) : note 7.7
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Brésil 2 1 1 0 4 1 3 4
Maroc 2 1 1 0 2 1 1 4
Écosse 2 1 0 1 1 1 0 3
Haïti 2 0 0 2 0 4 -4 0

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