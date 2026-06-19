Mondial 2026 : le Maroc mène face à l’Écosse à la pause (1-0)

Le Maroc mène face à l’Écosse 1-0 à la mi-temps, vendredi 19 juin 2026 au Gillette Stadium, dans le groupe C du Mondial 2026. Ismael Saibari a donné l’avantage aux Lions de l’Atlas dès la 2e minute, sur une passe de Brahim Díaz, un but qui place provisoirement la sélection marocaine en position favorable dans une poule déjà engagée.
Ce match est le deuxième rendez-vous des deux équipes dans le groupe. L’Écosse avait lancé sa campagne par une victoire contre Haïti 1-0, tandis que le Maroc avait obtenu un nul face au Brésil 1-1. À la pause, ce résultat ferait passer le Maroc devant son adversaire du soir au classement provisoire.
Le premier fait majeur est intervenu très tôt. Saibari, aligné en pointe dans le 4-2-3-1 de Mohamed Ouahbi, a concrétisé l’action construite avec Brahim Díaz, titularisé dans la ligne de trois milieux offensifs avec Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss. Ce but rapide a fixé le cadre de la première période.
L’autre événement confirmé de ces 45 premières minutes est l’avertissement reçu par Issa Diop à la 23e minute. Le défenseur marocain, associé à Chadi Riad dans l’axe, devra gérer la seconde période avec cette sanction, devant Bono et aux côtés d’Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui.
Les chiffres disponibles confirment un premier acte favorable au Maroc dans l’utilisation du ballon. Les Lions de l’Atlas ont affiché 67 pour cent de possession et trois tirs, dont un cadré. L’Écosse, organisée elle aussi en 4-2-3-1 par Steve Clarke, n’a pas encore enregistré de tir à la pause.
Côté écossais, Angus Gunn garde le but derrière Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry et Andy Robertson. Au milieu, Ryan Christie, Lewis Ferguson, John McGinn, Scott McTominay et Kieran Tierney accompagnent Che Adams, seul attaquant de départ. Le retard au score oblige l’Écosse à trouver davantage de présence offensive après la reprise.
Le Maroc a pour l’instant mieux exploité son entame et l’efficacité de Saibari. L’Écosse reste dans le match au tableau d’affichage, mais devra répondre rapidement pour préserver l’avantage acquis lors de sa victoire contre Haïti.
Écosse
2e periode 87'
0-1
Gillette Stadium
Maroc
19/06/2026 23:00
·
Groupe C
Fil du match
2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 23' Carton jaune - I. Diop Maroc, 23e 60' ↑↓ Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak) Écosse, 60e 65' Carton jaune - A. Robertson Écosse, 65e 71' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 71e 71' ↑↓ Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean) Écosse, 71e 84' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni) Maroc, 84e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 1 Tirs : Écosse 2 / Maroc 5 Possession : Écosse 38% / Maroc 62% Corners : Écosse 0 / Maroc 3 Fautes : Écosse 5 / Maroc 5 Cartons jaunes : Écosse 0 / Maroc 1 Passes : Écosse 218 / Maroc 361 Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91% xG : Écosse 0.20 / Maroc 0.66
Voir la fiche du match Brésil - Maroc
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 Brésil · Passe : Bruno Guimaraes 37' Carton jaune - Casemiro Brésil, 37e 43' Carton jaune - Ibanez Brésil, 43e 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) Brésil, 46e 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) Brésil, 46e 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) Brésil, 61e 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) Brésil, 62e 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) Maroc, 65e 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Maroc, 65e 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) Maroc, 80e 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) Brésil, 80e 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 89e
Compositions
Titulaires 11
1
Alisson
Gardien
24
Roger Ibañez
Défenseur
4
Marquinhos
Défenseur
3
Gabriel Magalhães
Défenseur
16
Douglas Santos
Défenseur
5
Casemiro
Milieu
8
Bruno Guimarães
Milieu
20
Lucas Paquetá
Milieu
11
Raphinha
Milieu
7
Vinícius Júnior
Milieu
25
Igor Thiago
Attaquant
Remplaçants 14
13
Danilo
17
Fabinho
21
Luiz Henrique
9
Matheus Cunha
23
Ederson
12
Weverton
6
Alex Sandro
14
Bremer
15
Léo Pereira
18
Danilo Santos
26
Rayan
2
Éderson
19
Endrick
22
Gabriel Martinelli
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
24
Neil El Aynaoui
Milieu
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
7
Chemsdine Talbi
15
Samir El Mourabet
12
Munir El Kajoui
22
Ahmed Reda Tagnaouti
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
13
Zakaria El Ouahdi
19
Youssef Belammari
17
Amine Sbai
16
Gessime Yassine
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
9
Soufiane Rahimi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
Les chiffres du match
Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28
Joueurs clés
Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
13/06
Groupe C
Brésil
Termine
1-1
MetLife Stadium
Maroc
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 Écosse 39' Carton jaune - J. Bellegarde Haïti, 39e 46' Carton jaune - A. Hickey Écosse, 46e 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) Haïti, 61e 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) Écosse, 75e 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 75e 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) Haïti, 76e 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) Écosse, 83e 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) Écosse, 83e 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) Haïti, 85e 90+1' Carton jaune - F. Curtis Écosse, 90+1e 90+5' Carton jaune - K. McLean Écosse, 90+5e
Compositions
Titulaires 11
1
Johny Placide
Gardien
2
Carlens Arcus
Défenseur
4
Ricardo Adé
Défenseur
5
Hannes Delcroix
Défenseur
8
Martin Expérience
Défenseur
11
Louicius Don Deedson
Milieu
17
Danley Jean Jacques
Milieu
10
Jean-Ricner Bellegarde
Milieu
15
Ruben Providence
Milieu
20
Frantzdy Pierrot
Attaquant
18
Wilson Isidor
Attaquant
Remplaçants 15
21
Josué Casimir
12
Alexandre Pierre
23
Josué Duverger
3
Keeto Thermoncy
13
Duke Lacroix
14
Garven-Michee Metusala
22
Jean-Kévin Duverne
24
Wilguens Paugain
6
Carl Fred Sainté
25
Dominique Simon
26
Woodensky Pierre
7
Derrick Etienne
9
Duckens Nazon
16
Lenny Joseph
19
Yassin Fortune
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
2
Aaron Hickey
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
17
Ben Gannon-Doak
Milieu
4
Scott McTominay
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
7
John McGinn
Milieu
20
Lawrence Shankland
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
6
Kieran Tierney
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
22
Nathan Patterson
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
11
Ryan Christie
23
Kenny McLean
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
Les chiffres du match
Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07
Joueurs clés
John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe C
Haïti
Termine
0-1
Gillette Stadium
Écosse
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 Maroc · Passe : B. Diaz 23' Carton jaune - I. Diop Maroc, 23e 60' ↑↓ Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak) Écosse, 60e 65' Carton jaune - A. Robertson Écosse, 65e 71' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) Écosse, 71e 71' ↑↓ Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean) Écosse, 71e 84' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) Maroc, 84e 84' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni) Maroc, 84e
Compositions
Titulaires 11
1
Angus Gunn
Gardien
22
Nathan Patterson
Défenseur
5
Grant Hanley
Défenseur
13
Jack Hendry
Défenseur
3
Andy Robertson
Défenseur
7
John McGinn
Milieu
11
Ryan Christie
Milieu
19
Lewis Ferguson
Milieu
6
Kieran Tierney
Milieu
4
Scott McTominay
Attaquant
10
Che Adams
Attaquant
Remplaçants 15
12
Liam Kelly
21
Craig Gordon
2
Aaron Hickey
15
John Souttar
16
Dominic Hyam
24
Tony Ralston
26
Scott McKenna
8
Tyler Fletcher
23
Kenny McLean
17
Ben Gannon-Doak
25
Findlay Curtis
9
Lyndon Dykes
14
Ross Stewart
18
George Hirst
20
Lawrence Shankland
Titulaires 11
1
Bono
Gardien
2
Achraf Hakimi
Défenseur
14
Issa Diop
Défenseur
18
Chadi Riad
Défenseur
3
Noussair Mazraoui
Défenseur
6
Ayyoub Bouaddi
Milieu
24
Neil El Aynaoui
Milieu
10
Brahim Díaz
Milieu
8
Azzedine Ounahi
Milieu
23
Bilal El Khannouss
Milieu
11
Ismael Saibari
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Reda Tagnaouti
12
Munir El Kajoui
26
Anass Salah-Eddine
5
Marwane Saadane
25
Redouane Halhal
19
Youssef Belammari
13
Zakaria El Ouahdi
17
Amine Sbai
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine
15
Samir El Mourabet
4
Sofyan Amrabat
20
Ayoub El Kaabi
21
Ayoube Amaimouni Echghouyab
9
Soufiane Rahimi
Les chiffres du match
Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 1 Tirs : Écosse 2 / Maroc 5 Possession : Écosse 38% / Maroc 62% Corners : Écosse 0 / Maroc 3 Fautes : Écosse 5 / Maroc 5 Cartons jaunes : Écosse 0 / Maroc 1 Passes : Écosse 218 / Maroc 361 Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91% xG : Écosse 0.20 / Maroc 0.66
Joueurs clés
Ismael Saibari (Maroc) : note 8.2, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Issa Diop (Maroc) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 6.9 Kieran Tierney (Écosse) : note 6.9 Che Adams (Écosse) : note 6.9 Noussair Mazraoui (Maroc) : note 6.9 Neil El Aynaoui (Maroc) : note 6.9
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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19/06
Groupe C
Écosse
2e periode 87'
0-1
Gillette Stadium
Maroc
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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20/06
Groupe C
Brésil
A venir
01:30
Lincoln Financial Field
Haïti
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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24/06
Groupe C
Écosse
A venir
23:00
Hard Rock Stadium
Brésil
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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24/06
Groupe C
Maroc
A venir
23:00
Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe
J
G
N
P
BP
BC
Diff
Pts
Écosse
1
1
0
0
1
0
1
3
Brésil
1
0
1
0
1
1
0
1
Maroc
1
0
1
0
1
1
0
1
Haïti
1
0
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0
1
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