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Mondial 2026 : le Maroc mène face à l’Écosse à la pause (1-0)

Le Maroc mène face à l’Écosse 1-0 à la mi-temps, vendredi 19 juin 2026 au Gillette Stadium, dans le groupe C du Mondial 2026. Ismael Saibari a donné l’avantage aux Lions de l’Atlas dès la 2e minute, sur une passe de Brahim Díaz, un but qui place provisoirement la sélection marocaine en position favorable dans une poule déjà engagée.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : le Maroc mène face à l’Écosse à la pause (1-0)
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Ce match est le deuxième rendez-vous des deux équipes dans le groupe. L’Écosse avait lancé sa campagne par une victoire contre Haïti 1-0, tandis que le Maroc avait obtenu un nul face au Brésil 1-1. À la pause, ce résultat ferait passer le Maroc devant son adversaire du soir au classement provisoire.

Le premier fait majeur est intervenu très tôt. Saibari, aligné en pointe dans le 4-2-3-1 de Mohamed Ouahbi, a concrétisé l’action construite avec Brahim Díaz, titularisé dans la ligne de trois milieux offensifs avec Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss. Ce but rapide a fixé le cadre de la première période.

L’autre événement confirmé de ces 45 premières minutes est l’avertissement reçu par Issa Diop à la 23e minute. Le défenseur marocain, associé à Chadi Riad dans l’axe, devra gérer la seconde période avec cette sanction, devant Bono et aux côtés d’Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui.

Les chiffres disponibles confirment un premier acte favorable au Maroc dans l’utilisation du ballon. Les Lions de l’Atlas ont affiché 67 pour cent de possession et trois tirs, dont un cadré. L’Écosse, organisée elle aussi en 4-2-3-1 par Steve Clarke, n’a pas encore enregistré de tir à la pause.

Côté écossais, Angus Gunn garde le but derrière Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry et Andy Robertson. Au milieu, Ryan Christie, Lewis Ferguson, John McGinn, Scott McTominay et Kieran Tierney accompagnent Che Adams, seul attaquant de départ. Le retard au score oblige l’Écosse à trouver davantage de présence offensive après la reprise.

Le Maroc a pour l’instant mieux exploité son entame et l’efficacité de Saibari. L’Écosse reste dans le match au tableau d’affichage, mais devra répondre rapidement pour préserver l’avantage acquis lors de sa victoire contre Haïti.

Écosse
2e periode 87' Gillette Stadium
Maroc
19/06/2026 23:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - I. Saibari0-1Maroc · Passe : B. Diaz
  2. 23'Carton jaune - I. DiopMaroc, 23e
  3. 60'Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak)Écosse, 60e
  4. 65'Carton jaune - A. RobertsonÉcosse, 65e
  5. 71'Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes)Écosse, 71e
  6. 71'Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean)Écosse, 71e
  7. 84'Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 84e
  8. 84'Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 84e
  9. 84'Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni)Maroc, 84e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 1
  • Tirs : Écosse 2 / Maroc 5
  • Possession : Écosse 38% / Maroc 62%
  • Corners : Écosse 0 / Maroc 3
  • Fautes : Écosse 5 / Maroc 5
  • Cartons jaunes : Écosse 0 / Maroc 1
  • Passes : Écosse 218 / Maroc 361
  • Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91%
  • xG : Écosse 0.20 / Maroc 0.66
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
2e periode 87' Gillette Stadium
Maroc
Résumé à la pause
Groupe C
Brésil
A venir Lincoln Financial Field
Haïti
Avant-match
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Écosse 1 1 0 0 1 0 1 3
Brésil 1 0 1 0 1 1 0 1
Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
Haïti 1 0 0 1 0 1 -1 0

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