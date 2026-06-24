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Mondial 2026 : Écosse et Brésil se disputent une place en huitièmes du Groupe G

Le 24 juin 2026 à 23h00 GMT+1, l’Écosse affrontera le Brésil au Hard Rock Stadium de Miami pour un match décisif du Groupe C de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette rencontre oppose deux équipes aux dynamiques contrastées ; le match revêt une importance capitale pour leurs ambitions dans la phase de groupes.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : Écosse et Brésil se disputent une place en huitièmes du Groupe G
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L’Écosse aborde ce rendez-vous avec un enjeu clair. Après avoir enregistré une défaite 0-1 face au Maroc, elle doit impérativement s’imposer pour espérer se qualifier pour la phase à élimination directe, une première depuis 1998. De son côté, le Brésil vient de battre Haïti 3-0 et vise à consolider sa position de leader du groupe pour poursuivre sa course vers un sixième titre mondial.

Sur le plan sportif, les deux sélections ont déjà disputé leurs deux premiers matchs dans cette phase. L’Écosse présente un bilan d’une victoire, une défaite et un goal average nul (1 but pour, 1 contre). Le Brésil, plus solide, totalise quatre points avec une différence de buts positive de +3. Le duel de Miami pourrait donc être crucial pour déterminer la hiérarchie finale avant la dernière journée de poules.

Le match se tiendra dans un stade emblématique qui a déjà accueilli plusieurs affiches majeures. Les deux équipes se préparent dans un contexte où l’expérience et la stratégie du sélectionneur seront déterminantes pour gérer la pression et les exigences tactiques inhérentes à ce type de confrontation mondiale.

Zoom sur l’Écosse

Grand retour à la Coupe du Monde après 28 ans d’absence, l’Écosse a réussi sa qualification en dominant notamment le Danemark lors des éliminatoires. Sous la houlette de Steve Clarke, en poste depuis 2019, l’équipe a adopté un style défensif solide, s’appuyant sur des contre-attaques rapides. Le capitaine Andy Robertson, défenseur de Liverpool, incarne le leadership dynamique sur le terrain. Le milieu de terrain John McGinn, récent vainqueur de l’Europa League avec Aston Villa, apporte énergie et créativité au cœur du jeu écossais, tandis que Scott McTominay, performer avec Naples, apporte stabilité et puissance physique au milieu.

L’absence de Billy Gilmour, forfait à cause d’une blessure, oblige Clarke à ajuster son dispositif pour garder un équilibre tactique. L’Écosse mise sur sa rigueur et ses individualités capables de dynamiser la transition défensive vers l’attaque pour contrecarrer le talent brésilien.

Zoom sur le Brésil

Le Brésil, dirigé par Carlo Ancelotti depuis mai 2025, traverse une phase de reconstruction caractérisée par un mélange d’expérience et de jeunes talents. Malgré une cinquième place lors des éliminatoires sud-américains, la Seleção a montré une progression nette, avec notamment des victoires convaincantes contre la Corée du Sud, le Sénégal et la Croatie.

Le retour de Neymar après deux ans d’absence constitue un atout majeur dans l’animation offensive. Ce joueur clé est attendu pour impulser un jeu plus fluide et retrouver l’esprit offensif qui a fait la renommée du Brésil. Ancelotti travaille également à améliorer la discipline tactique de son équipe, en combinant créativité et organisation. D’autres cadres expérimentés complètent le groupe, conférant profondeur et flexibilité au onze brésilien.

Dans ce contexte, le Brésil abordera ce match avec la volonté de conforter son statut de favori du groupe et de dissiper toute incertitude quant à sa qualification pour les phases finales.

Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
24/06/2026 23:00 Groupe C
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Écosse
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Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Brésil 2 1 1 0 4 1 3 4
Maroc 2 1 1 0 2 1 1 4
Écosse 2 1 0 1 1 1 0 3
Haïti 2 0 0 2 0 4 -4 0

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