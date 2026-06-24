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Mondial 2026 : le Maroc vise la qualification face à Haïti au Mercedes-Benz Stadium

Le Maroc affrontera Haïti le 24 juin 2026 à 23h00 GMT+1 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta pour un match décisif du Groupe C de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce duel intervient après deux premières journées où le Maroc a obtenu 4 points grâce à un nul contre le Brésil (1-1) et une victoire contre l’Écosse (1-0). De son côté, Haïti reste sans point après des défaites face à l’Écosse (0-1) et le Brésil (0-3).

Henry DONCHE
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Football
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Mondial 2026 : le Maroc vise la qualification face à Haïti au Mercedes-Benz Stadium
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Sommaire

Cette rencontre est cruciale pour la sélection marocaine, qui pourrait assurer sa qualification pour les huitièmes de finale avec un succès. En revanche, Haïti, qui participe à son premier Mondial depuis plus de 50 ans, est déjà éliminé mais doit valoriser son retour sur la scène mondiale.

Le Groupe C comprend également le Brésil, favori traditionnel, et l’Écosse. Après cinq matches joués au total dans la poule, le classement est encore ouvert. Le Maroc fait figure de candidat solide à la qualification, exploitant un équilibre entre une défense organisée et une attaque efficace.

Haïti mise sur sa rapidité et ses contres pour tenter de surprendre une équipe marocaine bien rodée. La sélection haïtienne menée par Gabriel Calderón doit relever le défi face à une formation marocaine dirigée par Walid Regragui, qui s’appuie notamment sur des joueurs comme Achraf Hakimi et Youssef En-Nesyri pour créer le danger.

Le match se présente donc comme un test d’efficacité pour le Maroc ainsi qu’une ultime occasion pour Haïti de marquer les esprits dans cette Coupe du Monde.

Zoom sur Maroc

Le Maroc aborde ce match avec une dynamique encourageante. Après un match nul serré contre le Brésil et une victoire contre l’Écosse, l’équipe cherche à sécuriser sa place en huitièmes. Le sélectionneur Walid Regragui mise sur un schéma tactique qui combine solidité défensive et transitions rapides vers l’attaque.

La défense, bien organisée, repose notamment sur des éléments comme Nayef Aguerd et Romain Saïss, tandis que le milieu de terrain dirigé par Sofyan Amrabat contrôle le jeu. Sur les ailes, Achraf Hakimi apporte rapidité et présence offensive, associé à Youssef En-Nesyri, référence offensive inscrivant plusieurs buts importants.

Le collectif marocain a montré sa capacité à contenir les attaquants adverses tout en exploitant les espaces pour créer des occasions. Le match contre Haïti est une opportunité de démontrer la cohésion et la maîtrise tactique accumulées lors des précédents matches.

Zoom sur Haïti

Haïti, programmée pour son retour en phase finale depuis 1974, subit la pression de résultats décevants. Avec deux défaites en deux sorties, la sélection entraînée par Gabriel Calderón doit réagir pour montrer une meilleure image malgré l’élimination mathématique.

L’équipe mise sur une structure basée sur la rapidité et les contres rapides. Des joueurs comme Frantzdy Pierrot et Duckens Nazon, en pointe, sont les principaux relais offensifs. Le milieu de terrain et les latéraux tentent d’alimenter ces attaques tout en limitant la domination marocaine.

Haïti devra mieux gérer ses phases défensives pour gêner un Maroc technique et expérimenté. Ce match constitue aussi un test pour l’avenir de l’équipe et pour son entraîneur qui cherche à poser des bases solides.

Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
24/06/2026 23:00 Groupe C
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Brésil
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Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
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Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Brésil 2 1 1 0 4 1 3 4
Maroc 2 1 1 0 2 1 1 4
Écosse 2 1 0 1 1 1 0 3
Haïti 2 0 0 2 0 4 -4 0

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